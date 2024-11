K mání je v Česku výjimečná poslední generace dieselové rakety Audi mezi SUV, na svůj stav a stáří stojí pakatel včera | Petr Miler

Tohle auto znáte, možná jste po něm i nejednou zatoužili, ale asi by vás ani nenapadlo, jak výjimečné je. V české inzerci se najde jen jedno jediné, a to se ještě musíte snažit, protože se skrývá pod označením svého tuctovějšího sourozence.

Kolik života zbývá Audi? To je otázka, při jejímž vyslovení bychom se vám ještě před pár doky vysmáli, dnes při ní spíš tuhne krev v žilách. Když se člověk podívá, jaké nesmysly nyní firma dělá, jak není schopna reálně inovovat žádané zboží, jak jej v nabídce upozaďuje za to nežádané a s jak nepřesvědčivými novinkami přichází, vlastně už se ani nedivíme tomu, že jedna z nejvýše postavených manažerek značky před dvěma léty bez okolků řekla, že firma s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. Zjevně jen věděla to, na co my jsme teprve měli přijít.

Dnes ale nechceme být negativističtí a budeme věřit, že současné strádání čtyř kruhů je jen jakési „vyosení”, které firma přežije a vrátí se zpět na správnou trajektorii. Není tomu totiž tak dávno, co po ní ještě pevně mířila vzhůru. A právě z těch dob je auto, které vám ukážeme dnes. Už vypadlo z nabídky, ještě si jej ale můžete koupit v zánovním stavu a přežít s ním pár let, než automobilka zase začne dělat něco, co bude stát za podpis objednávky nového vozu. Říká si SQ5 TDI a je to jeden z vrcholů evoluce svého druhu.

Říkáte si, co je na něm zvláštního? Vlastně nic, dalo se roky normálně koupit, ale málokdo to reálně udělal. Proč, nemáme tušení, takových SQ7 V8 TDI se prodaly mraky a i české bazary jsou jich plné, v případě SQ5 TDI třetí generace najdete dnes v českém prodeji jedno jediné auto. A to přesně to, které můžete vidět na fotkách níže. V inzerci jej není snadné najít, protože si říká Q5 s výkonem 251 kW, je to ale skutečně originální SQ5 TDI se vším všudy, faceliftované provedení vozu z roku 2021, které najelo jen 52 tisíc kilometrů s pravidelným servisem a vypadá stále zánovně. Dokonce ani u Audi z této doby citlivé věci, jako je obšití volantu nebo bočnice sedáku řidičova sedadla, nejsou téměř vůbec opotřebované.

Technika auta je ještě z dob, kdy „Vorsprung durch Technik” nebyla jen fráze pro billboardy a Audi nezavíralo oči nad tím, že dieselový pohon je pro takové auto ten nejlepší možný. Jde tedy o dieselovou raketu svého druhu, která přejala velmi vyspělou poslední evoluci třílitrového dieselu značky s elektrickým turbem a mild-hybridní podporou. Známe tento motor z modelů S4, S5, S6 i S7 a i ve velmi těžkých autech jako S6 Avant dokáže se svými 341 koňmi a 700 Nm rozdávat slušné rány. I SQ5 sedne a jakkoli jde na pohled o docela nevtíravé rodinné SUV, na stovce je za 5,1 sekundy a na 250 km/h ho zastaví jen omezovač.

A nejsou to čísla, která říkají vše. Pocitově je SQ5 TDI opravdu rychlá, její výkon nastupuje už před hranicí 2 000 ot./min velmi naléhavě a i když jde o SUV, s hmotností 1 985 kg je to pořád lehčí auto než zdánlivě „sportovnější” S6. Je to vlastně ještě relativně lehké auto, taková nová S5 Avant je na tom navzdory benzinovému pohonu s 1 965 kg skoro stejně. A to jde o menší kombík. Tohle je prostě to dieselové SUV, které chcete - ne nadarmo na jeho základech roky vznikalo Porsche Macan. To ale o diesel přišlo už v roce 2018, navíc nikdy nemělo tak silný motor, SQ5 TDI se dělala až do sklonku života právě končící Q5.

Dieselová verze tak vlastně ani nemá alternativu v podobě nového auta. Podivná modernizace samotné Q5 ji přinést nemá a nová Q5 jako taková se u nás pořád ještě koupit nedá. Dosavadní Q5 už také ne, v nabídce tak zůstává jen dosavadní Sportback, který ale nedává moc velký smysl (je to stylovější, ale méně praktická verze, která nemá nic navíc) a v konfigurátoru ho najdete za cenu od od 2 066 900 Kč. Přidejte pár prvků výbavy a jste o mnoho set tisíc výš, tolik také stojí jediná dvě dostupná auta v Česku - v Kyjově se dají sehnat dva Sportbacky za 2 403 000 resp. 2 448 000 Kč. Auto na fotkách níže stojí 1 299 000 Kč včetně DPH, kterou lze odečíst. To je na tak málo starou a jetou SQ5 TDI v tak pěkném stavu skoro pakatel.

S prodejcem jsme mluvili a říká, že SQ5 lidé jako by ignorovali, proto také auto nabízí jako verzi Q5 3,0 TDI. Ta je totiž žádaná a ve stejném stáří a s podobným nájezdem ji budete mít problém koupit za méně než milion. SQ5 je jiná liga, je to lepší auto, které umí jen víc, spotřeba je pořád umírněná, přesto o moc víc nestojí. A prodejce je vzhledem k aktuální situaci na trhu pořád ochoten něco slevit. Přijde nám to jako pěkná, skoro až zbytečně pěkná nabídka, ale víte, jak to je - hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Kdybyste měli zájem, vůz stojí u oficiálního prodejce VW v Českých Budějovicích.

V Česku dnes unikátní SQ5 TDI třetí generace je k mání s drobným nájezdem a tříletým stářím za méně než 1,3 milionu Kč. Za nový ekvivalent dáte snadno dvojnásobek. Není to zajímavé?

