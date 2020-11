K mání je vzácné auto s jedním z největších motorů V12 historie, má číslo 0001 před 4 hodinami | Petr Prokopec

Hovořit o vzácnosti je tu vlastně slabé slovo - tohle auto vzniklo jen v 59 kusech a jeho motor s číslem 1 může být jen jeden. Také i se 139 tisíci km na tachometru stojí majlant.

Svět aut se mění, a to rychleji, než kdy dříve. Na jedné straně jsme se sice díky tomu dočkali vozů, které v akceleraci zvládají konkurovat i monopostům Formule 1, přestože mohou také na veřejné silnice. Nicméně jejich odtažitost začíná být přímo hmatatelná. Moderní stroje už dnes neovládá jen řidič, většina akcí je přefiltrována přes elektroniku. Ta pak rozhodne, jestli je v tu chvíli vhodné přidat tolik plynu, kolik naznačuje pedál. Důvodem jsou hlavně snahy o maximální bezpečnost a ekologičnost, na čemž jistě není nic špatného, ovšem skuteční nadšenci do rychlých kol jsou z těchto změn otrávení.

Pokud mezi takové lidi patříte, splnit si automobilový sen pro vás bude stále dražší. Zakrátko již nebudete moci vyrazit do běžného showroomu a následně na silnici, místo toho budete objekty svého zájmu lovit na aukcích. A vyzkoušet je následně budete moci pouze na okruhu. Zejména evropské vozovky tak budu naprosto věrně odrážet ducha politicky korektní doby, kde pro některé věci zkrátka není místo.

Zanechme ale chmurných úvah a místo toho se zaobírejme vozem, který možná za pár let bude mít spoustu míst zapovězených. Jeho majiteli to ale asi bude jedno, neboť řeč je o ultra vzácném Mercedesu SL 73 AMG. Sportovní divize z Affalterbachu vyrobila mezi roky 1997 a 2001 pouze něco mezi 35 roadsterů generace R129, přičemž každému dodala motor M120, jaký pohání i Pagani Zonda. A podívala se také na podvozek či bodykit.

Naše představení odstartujeme u samotného srdce vozu, tedy u šestilitrového dvanáctiválce, který byl pro účely verze SL73 převrtán na 7,3 litru. Mezi modernějšími produkčními vozy bychom větší monstra hledali obtížně - existuje jich jen pár a dvanáct válců obvykle nemají. Výkon díky tomu narostl na 525 koní, točivý moment na 750 Nm. Zrychlení z klidu na stovku kleslo na 4,6 sekundy a nejvyšší rychlost vyšplhala na 320 km/h. Nic z toho vás dnes asi na zadek neposadí, jak jsme zmínili v úvodu, rychlejší sporťáky různé automobilky sekají jako Baťa cvičky.

Nicméně je třeba si uvědomit, že tu mluvíme o atmosférické dvanáctiválcové jednotce, tedy o motoru, jehož zvuk vás rozechvěje až do morku kostí. Jakékoliv sešlápnutí plynového pedálu tedy budete cítit daleko více než v třeba ve dvakrát rychlejším elektromobilu. navíc, až vás sériový zvuk omrzí, stále je tu možnost dát tomuto autu zvuk Formule 1. AMG neopomnělo dodat upravenému Mercedesu také zesílený pětistupňový automat či větší a efektivnější brzdy, stejně jako se SL dočkalo aktivního podvozku.

Upraven byl rovněž exteriér, ovšem velmi decentně. Nápadná jsou tak snad jen pětipaprsková litá kola v klasickém designu či výdechy horkého vzduchu na předních blatnících, ve zbytku tu ovšem máme slušný sleeper, jehož výjimečnost prozrazují pouze nápisy na zádi, kde se zároveň objevuje i dvojitá koncovka výfuku. Dovnitř se pak nastěhovala sportovní sedadla čalouněná černou kůží, jenž se zároveň rozšířila i na palubku a dveřní panely.

Jedna z těchto ikon se objevila v prodeji, a to v poněkud neobvyklých místech - na Ukrajině s polskou registrací, jak alespoň tvrdí inzerát na zdrojovém odkazu níže. A její zajímavost nekončí u toho, jde totiž o kus s motorem s výrobním číslem 0001, tedy s vůbec první jednotkou 7,3 V12, jakou kdy vyrobili. Tento konkrétní kousek má najeto nemalých 139 tisíc tisíc kilometrů, vypadá ale velmi dobře a jako nový byl dodán v roce 1997 do Německa. Jeho cena odpovídá hlavně výjimečnosti - 349 tisíc Eur znamená v přepočtu přes 9,2 milionu Kč. Spousta peněz za 23 let staré auto, tohle má ale zkrátka motor jako skoro žádné jiné.

V prodeji se objevil ultravzácný Mercedes SL73 AMG s motorem V12, jaký posléze dostalo i Pagani Zonda. Pro nadšence je to zcela výjimečná nabídka, nevyjde ovšem levně. Jeho dobové oficiální fotky existují, ani na nich ale není vůz s motorem se sériovým číslem 1. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mobile.de

