Kdo kupuje elektrické BMW i4? Na 68 letos prodaných vozů je v inzerci 40 zánovních aut, to je brutální nepoměr

Dokážete si představit, že by na 12 818 letos prodaných Škod Octavia bylo u dealerů a v bazarech 7 500 zánovních aut stejného typu? Pokud ano, řekneme vám, že reálně je jich okolo 500. U BMW i4 ekvivalentní poměr platí, tady něco nevoní.

Jsem automobilový nadšenec, a tak každou druhou volnou chvíli trávím sjížděním inzerce zajímavých ojetin. Partnerka mě za to nenávidí, ale já její „kosmetičky” z Instagramu také nedávám, a tak si to tolerujeme. Pokud tyhle věci děláte též, možná používáte ty samé postupy - vyberete nějaký typ karoserie, výkon od do, pohon kol, maximální stáří či nájezd... A něco vám vyjede.

Vlastně nevím, proč to dělám, asi jsem trochu nemocný, auto neměním zrovna každý měsíc. Ale co kdyby se něco objevilo, co člověk musí mít, že? Kdo nehledá, nenajde, a tak hledám, nenacházím, ale stejně mě to baví. Nakonec když najdu něco zajímavého, nemusím to koupit, mohu o tom napsat. Naposledy jsem takto sjížděl výkonnější praktická (rozumějte „vícedvéřová”) auta s malými nájezdy, a protože nejsem rasista, neomezuji typ paliva. Byl jsem zrovna v české inzerci, vyjela mi auta všeho druhu, byl jsem ale překvapen, kolik z nich je BMW i4. To byla i4, něco, něco, i4, i4, něco, pak zase spousta i4... Vím, že to není úplně marné auto a neprodává se špatně, ale zase takový hit to není, v Česku obzvlášť, na silnicích jsem letos viděl tak dvě tři auta.

Aby tedy tvořilo tak významnou část relativně široce definovaného vzorku aut? To se mi nezdálo, a tak jsem se podíval na celkový počet nabízených aut tohoto typu na prodejních portálech. A na Sautu nebo TipCars je jich opravdu hodně, při omezení loňských a letošních aut s minimálními nájezdy jde o cca 40 vozů podle toho, jak dobře se vám povede vytřídit „fiktivní” nabídky ojetin stojících v Německu, které by vám někdo teprve dovezl apod.

A to je strašně moc. Kdo by tolik i4 koupil? Nakonec je tu ještě jiná otázka: Kdo vlastně koupil ty prodané?

Když se totiž podíváte do statistik SDA, zjistíte, že letos bylo v Česku prodáno 68 kusů i4. Je to málo? Je to moc? Nevím, vedle 278 prodaných exemplářů řady 3 je to slušné číslo. Poměr k počtu zánovních vozů v inzerci je ale jedním slovem brutální. 40 zánovních aut v prodeji (nových, předváděcích apod., i přímo BMW eviduje na prodeji 21 skladových a demo aut) vs. 68 nově prodaných aut celkem za 7 měsíců je situace naprosto se vymykající čemukoli normálnímu. Když si podle stejných kritérií najdete na stejných webech totéž ve spojení se Škodou Octavia, zjistíte, že letos bylo prodáno 12 818 nových aut a v inzerci je teď okolo 500 zánovních vozů.

To jsou asi 4 procenta a dává to smysl - „normální” ojetiny, skladovky, předváděčky, cokoli podobného nutně musí udělat ekvivalent pár procent nově prodaných aut, aby trh fungoval. Ale skoro 60 procent aut? To je opravdu mimořádný poměr. Čím to je?

Na to nelze jednoznačně odpovědět - je možné, že i4 je kvůli razantním poklesům cen víc žádaná ojetá než nová, je možné, že se prodejci spletli v úsudku, neprošli si data a nabízí tak bizarní množství (vesměs) svěžích ojetin vedle sotva pořádně prodávaného vozu anebo... Anebo je také možné, že jde z velké části o ta samá auta, která vidíme v nových prodejích, která ale reálně nikdo nekoupil a dealeři je mají vesměs napsaná na sebe, popř. je rozpustili po nezávislých prodejcích apod.

Tomu by nasvědčoval i stručný průzkum bojiště přes známého prodejce z oficiálního českého zastoupení BMW, který bez větších vytáček přiznal, že elektrické modely BMW i musí brát slepě na sklad výměnou za alokace žádanějších typů. A konkrétně uvádí, že třeba za příslib alokace (svého času) chtěné M3 CS musel „nabrat” několik právě i4, aniž by pro ně měl kupce. Tahle auta se pak toulají po nabídkách dál a dál a čekají na svého kupce, kterého se jistě někdy za nějakých podmínek dočkají, ale podle poměru nově prodaných a takto nabízených aut to nebude zrovna přímočarý proces.

Samozřejmě vím, že se i4 i standardně prodává, ostatně jednoho kupce dokonce osobně znám, ale kolik jich reálně je a kdo vlastně kupuje ony papírově prodané vozy, je otázkou. Nedivil bych se, kdyby to z většiny nebyl „nikdo”, popsaná situace tomu napovídá. BMW zkrátka potřebuje snižovat flotilové emise CO2. A i toto je jedna z cest k tomu vedoucí.

České prodeje nových BMW i4 resp. jejich poměr k nabídce zánovních aut v téže je zemi přinejmenším hodně podezřelý. Foto: BMW

