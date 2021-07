Kdysi nejžádanější elektromobily Evropy se dnes rozprodávají za drobné, ani tak neohromí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jako nový začínal s cenou na 1,1 milionu Kč, takže jeho současná nabídka za zlomek této sumy vypadá zajímavě už optikou ztráty původní hodnoty. Je to ale skutečně to jediné, čím Streetscootery dokáží ohromit.

Historie německé značky Streetscooter je poměrně krátká, přičemž za úspěšnou ji označit nemůžeme. Firma zaměřená na výrobu elektrických dodávek vznikla v roce 2010, přičemž o čtyři léta později jí převzala Deutsche Post. Němečtí pošťáci totiž potřebovali prostorný a hlavně bezemisní dopravní prostředek, se kterým by doručovali zásilky. A jelikož žádná automobilka nedokázala nabídnout zboží odpovídající požadovaným parametrům, jednoduše si jej stvořili sami. V roce 2016 pak odstartovali sériovou výrobu a s vlastními i odběry i prodeji dalším subjektům udělali ze Streetscooteru toho času nejprodávanější elektrické auto kontinentu.

Loni nicméně Deutsche Post oznámila, že výroba auta je pro firmu značné ztrátová a po prodělaných miliardách končí. Elektrické dodávky se nakonec nestaly ani symbolem spolehlivosti, však jen loni muselo na 12 tisíc exemplářů do servisu po sérii požárů. A jak naznačuje vznícení dvou kusů, k němuž došlo před pár dny v Badensku-Württembersku, problém tím vyřešen stejně nebyl. To ovšem německé poště nezabránilo v tom, aby začala vyprazdňovat své garáže.

Na trh tak zamířilo nemalé množství ojetin, které se dnes prodávají i skoro nejeté za nízké statisíce. Více než tisícovku z nich koupil majitel zámečnické firmy z Hanoveru Bernd Biank. Ten pak navíc najal i trojici lidí, kteří mají za úkol vozy používané pošťáky opravit. Či případně rozmontovat na díly, z nichž některé budou sloužit jako náhradní, zatímco jiné budou prodány jako separátní komponenty. Biank přitom uvádí, že se mu již ozvaly různé developerské firmy s tím, že by baterie dodávek využily na skladování energie z fotovoltaických panelů.

Stěžejním obchodním záměrem je nicméně rozprodej aut jako takových. Biank je nabízí od 8 990 Euro (cca 230 tisíc Kč), tedy skutečné za drobné ve srovnání s původními cenami, a to i s platnou technickou. Při pohledu na technické parametry se ovšem nezdá, že by šlo byť v této podobě o atraktivní nabídku, která by mohla zabodovat u kohokoli krom obyvatel německé metropole postižené zákazy vjezdu starších dieselových vozů. Nabízené exempláře totiž povětšinou pochází z prvního roku výroby a disponují bateriemi o kapacitě 20,4 kWh, která má vystačit jen na 80 kilometrů.

Za zhruba čtvrt milionu korun si tedy můžete pořídit vůz, který sice dokáže zaujmout praktičností, ovšem nemá ani klimatizaci, maximálně zvládá jet rychlostí 80 km/h a jeho dobíjení skrze domácí zásuvku zabere dlouhých sedm hodin. S kratším časem pak vlastně ani nelze počítat, neboť jak jsme zmínili, převážně jde o vozy z roku 2016 vyvíjené hlavně s cílem vyrábět je co nejlevněji.

Suma sumárum tak dochází na to, co zmiňujeme již léta. Tedy že elektromobily jako ojeté vozy mohou okouzlit vlastně jen tam, kde politická garnitura nastavila pravidla tak, že jimi nic jiného než elektrický pohon nemůže proklouznout. A ve výsledku vlastně ani tam nemusí být zajímavé, neboť za stejné peníze v Německu dnes dostanete zcela nový elektromobil s mnohem vyšší maximálkou i větším dojezdem, jen s menším prostorem pro náklad.

Ex-dodávek německé pošty se navíc netýkají výhodné dotace a kvůli stáří je nutné počítat s tím, že už tak malá kapacita baterií se bude ještě dále snižovat. Zanedlouho vystačí jen na jízdy tam, kam byste možná bez problémů zvládli zajít i pěšky. V té chvíli byste přitom pro životní prostředí udělali více, byť mnohé vlastně uděláte i tím, že si Streetscooter pořídíte a prodloužíte tak jeho životnost. Dosud totiž tyto vozy neposloužily téměř ničemu.

