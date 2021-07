Kdysi přehlížený výbavový prvek aut dnes zvedá cenu ojetin v bazarech až o 100 procent před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je paradoxem, že zákazníci kdysi museli tvrdě připlácet, aby tutéž věc nedostali, dnes „nemít ji” znamená při prodeji prodělávat snadno i miliony. Z tehdy moderní sekvence je dnes zastaralá věc, z jednoho z posledních ručních řazení vzácnost.

Ferrari již před lety prohlásilo, že manuální to převodovky mají v Maranellu spočítané. Italská automobilka chce dělat pouze auta stojící na špici technického vývoje, a to je prý s manuální převodovkou nedosažitelné. Značka prodává jen automaty s pádly pod volantem a výjimkou nemohou být ani zakázkové exempláře. V jejich případě si sice vážení zákazníci mohou dovolit změnit prakticky vše, rozhodnutí automobilky v případě volby převodových stupňů ale ani sebevětší bohatství nezvrátí.

Tento stav se odrazil na trhu s ojetými auty, ale asi trochu jinak, než by člověka na první pohled napadlo. Ojeté Ferrari jde s „fofrklackem” stále koupit relativně snadno, „snadno“ ale neznamená „levně“. Pokud byste dnes zatoužili třeba po modelu F430, jednom z posledních vozů italské značky, kde si šlo převodovku vybrat, pak vám budou stačit zhruba 2 miliony Kč na to, abyste si mohli vybrat hned z několika exemplářů v prodeji. Na trojici pedálů však můžete zapomenout v kterémkoli z nich, k dispozici budete mít jen brzdu, plyn a podivný volič automatu na středovém tunelu.

Pokud byste zatoužil po úplně tom samém autě, ve velmi podobné specifikaci, ale s manuálním řazením, pak je třeba připravit si - podržte se - 100 procent peněz navíc, v tuto chvíli nejméně 4,1 milionu Kč. Tolik dnes stojí nejlevnější Ferrari F430 v Evropě s ručně řazenou převodovkou (tedy opravdovým manuálem, nikoli zaškrtnutým ručním řazením ve specifikaci, které je pak ve skutečnosti automatické) a je to skutečně jen minimum, nikoli maximum. Ceny téměř nejetých exemplářů šplhají klidně ještě o miliony výš.

Je to celé trochu absurdní uvážíme-li, že jde v obou případech o technicky zcela totožná auta. Dokonce i ona převodovka je stejná, jen u kusů s řazením F1 ovládá spojku a převodovku elektřina a hydraulika. Přesto nejde o žádný ojedinělý stav - nůžky mezi cenami Ferrari s manuálními a automatickými převodovkami se rozevírají už léta, a to všude na světě. I pojišťovací experti z amerického Hagerty konstatují, že příplatek za ruční řazení je u F430 „až 100 procent” u jinak srovnatelných aut. A dokonce i manuální konverze, tedy automaty předělané na ručně řazené exempláře, stojí asi o polovinu více než ty nadále prodávané s řazením F1, u Ferrari zcela neobvyklý stav.

Je vskutku pozoruhodné, jak vysoko se už dostaly ceny pouhého ručního řazení u starších Ferrari. Všichni někdejší kupci čehokoli k robotizovaným řazením F1 (které mimochodem neřadí vůbec hladce, příjemně a dnešní optikou ani moc rychle) si musí rvát vlasy na hlavě. Svého času se muselo za automatické převodovky u Ferrari připlácet, už to byl náklad navíc. S odstupem času je ale nicotný vedle dvou- a vícemilionového rozdílu ve ztrátě hodnoty.

Tato situace jen připomíná, kam se dnes svět žene s elektrickými auty. Jednak co se odehraje, když vezmete lidem zcela to, co část z nich chce - stane se z toho jednoho dne velmi žádoucí věc, ať už jsou aktuální nálady jakékoli. A jednak co se stane, když začnete nejskvělejší záležitost dělat z toho, co prochází rychlým technickým vývojem. Automaty od dob jednospojkových robotizovaných manuálů ušly obrovský kus cesty a řazení F1 v F430 je dnes zkrátka jen „poruchový opruz”, po kterém má málokdo důvod toužit, moderní dvojspojky jsou ve většině ohledů úplně jinde. Dnes rádoby moderní elektromobily čeká za pár let nevyhnutelně totéž. A pokud z trhu více nebo méně zmizí auta se spalovacími motory, budou to ona, která zůstanou vyhledávanými artikly i v bazarech.

Ferrari F430 s manuálem bývalo levnější... Ilustrační foto: Ferrari



...než verze s automatem. Dnes je tomu úplně opačně a verze s ručním řazením stojí o tolik víc, že ji pořídíte levněji než speciál jménem Scuderia, který jinak než s automatem koupit nešlo. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Mobile.de poprvé a podruhé, Inspirace: Carscoops

