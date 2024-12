Kia říká, že bizarní vzhled její poslední novinky lidé po spatření berou na milost, snad tomu ani sama nevěří před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Každému se jistě bude líbit něco jiného, tohle auto se ale kvůli svému vzhledu dočkalo po odhalení takového výsměchu a odmítání, že Kie nevěříme, že ho najednou milují masy. Bude to nejspíš jen pokus donutit lidi pokusit se prvotní odmítnutí ještě přehodnotit.

Jedním z nejznámějších obratů bývalého českého premiéra a prezidenta Miloše Zemana je citace výroku, že „jen idiot nemění své názory“. S tím lze souhlasit, jakkoli je třeba dodat, že to není tak jednoduché, jak to může znít. Člověk může měnit pohledy na konkrétní věc, neměl by ale měnit vnímání podstaty, ze které ten či onen pohled vychází. Pokud budete konzistentně adorovat komplexně nejefektivnější řešení pohonu aut, můžete být jednou příznivcem nafty, jednou benzinu, jednou elektřiny a jednou třeba i něčeho jiného podle toho, kam se zrovna stočí vývoj té které alternativy. Prostě se změní situace a lpět na tom, co už není tak dobré jako bývalo, je hloupé. Pokud ovšem dlouhodobě adorujete spalovací pohon pro jeho použitelnost a najednou jej začnete odsuzovat, i když se na tomto poli nic lepšího neurodilo, respekt si to opravdu nezaslouží.

Nejde tu ale jen o pohledy na pohon, ale rovněž o vnímání vzhledu, které má též svou relativitu a co je jednou nemístné, může být v jiných kulisách atraktivní. V tomto ohledu třeba za sebe mohu zmínit, že jsem již akceptoval design posledního BMW M4. „Bobří zuby“ na přídi nejsou žádní krasavci, ale už mě prostě neiritují, pokud pak větší kupé vidím vedle menší M2, nemám problém jej prohlásit za relativně atraktivní. Je pak sice jasné, že jakmile by dorazila M4 minulé generace nebo třeba M3 E46, rázem se M4 s kódovým označením G82 dočká palců dolů, to jsme ale pořád u oné relativity a probíhajícího vývoje.

Dnes se však nehodláme věnovat mnichovské automobilce, nýbrž korejské. Kia totiž na sklonku října přišla s novým modelem Tasman, tedy pick-upem, jehož vzhled lze snadno označit za víc polarizující, než je tomu u oné M4. Potvrzuje to i soustavná snaha zástupců značky párovat vizáž jen se samými superlativy. S těmi nejnovějšími se vytasil Dean Norbiato, marketingový manažer australského zastoupení, dle kterého se po premiéře na vůz ptalo zhruba 15 lidí denně. Momentálně je jich ale již 60 denně.

„Všichni jste si jistě vědomi komentářů, které přišly po premiéře na téma estetiky, ovšem nyní v otázce názoru začínáme vnímat zásadní obrat,“ sdělil Norbiato kolegům z Drivu. A dodal, že „čím déle jej lidé vidí a čím více času s ním stráví, tím se jejich názor začíná lišit od toho, jenž měli při debutu.“ Kia mimo to provedla i průzkum mezi zákazníky a je si poměrně jista tím, že naplní své ambiciózní plány, jenž počítají s prodejem až 25 tisíc aut ročně a ovládnutím 10procentního podílu segmentu.

Norbiato nicméně také zmínil, že Tasman dostává více palců směřujících vzhůru od lidí, kteří jej viděli na vlastní oči než jen přes internet. To ale zní jako obvyklé marketingové klišé, ostatně něco podobného svého času uvádělo i BMW. Jenže i jeho nejkontroverznější vozy dráždí jen některými detaily a navíc jen na některých trzích. Zatím jsme si ale nevšimli, že by kterékoli médium korejský pick-up chválilo, spíše je patrná všudypřítomná kritika.

Novináři si pochopitelně Tasman kupovat nebudou, snadno ale mohou člověka odradit už jen od pouhé návštěvy showroomu. Právě proto podle nás Kia tvrdí, jak naživo vypadá lépe. Samozřejmě, názor jsme připraveni změnit, v tuto chvíli ale tušíme, že by si spíš Kia přála, aby se pravdou stalo to, co říká, než aby to byla současná realita. Ale posuďte sami...

Ať se snažíme, jak se snažíme, zatím Tasman opravdu není naším šálkem kávy. Snadno by to mohla změnit příznivá cena, dle šéfa australského marketingového týmu ale prý stačí, aby člověk vůz viděl naživo. Foto: Kia

Zdroj: Drive

