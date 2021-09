Levně k mání je vzácnost mezi německými dělníky silnic, takto zachovalý už se nevidí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Progetto Auto, publikováno se souhlasem

Tohle auto na první pohled nedělá dojem čehokoli výjimečného, přesně tím ale je. Tak málo jetý a zachovalý vůz těchto parametrů po prvním majiteli se v prodeji za rozumnou cenu nevidí.

Volkswagen Passat B6 je dnes morálně 16 let starým autem, ale pořád se má docela k světu a je dál v bazarech vyhledáván spoustou lidí. Nakonec následující generace B7, která nevypadá zase tak odlišně oproti současné B8, byla jen jeho větším faceliftem. S pečlivou údržbou toho dokáže najet opravdu hodně, však se pravidelně umísťuje na špici největších „držáků” posledních let, tedy aut s největšími průměrnými nájezdy km. A také byla podle toho většina kousků používána. Ten, který máme dnes před sebou, je ale výjimečný.

Byl vyroben v roce 2006, pod kapotou má motor 3,2 VR6 o 250 koních, spojený s převodovkou DSG - s tou odolnější, šestistupňovou verzí - a s pohonem všech kol 4Motion. Stříbrná barva je pro leckoho nudná, podle nás ale Passatu docela sluší a černou kůži v interiéru nic nezkazíte. Vzhled ovšem bude vždy otázkou osobního vkusu a tady nakonec zas tak podstatný není.

Podstatné je, že tohle auto mělo po celých 15 let jediného majitele, který s ním najel neobvykle malých 115 tisíc km. A vypadá na to. Mezi většinou už zdevastovanými bé-šestkami působí tento stroj mimořádně zachovale zvenčí, zevnitř i v případě viditelné techniky. Také vždy jezdil do autorizovaného servisu a podle prodejce nemůže být o kilometrovém proběhu žádných pochyb. Nakonec je schopen to doložit servisní knížkou a výpisem ze systému autorizovaného servisu.

Auto ale není bez chyb. Jednak jsou tu nějaké dodatečné úpravy, které nám úplně nevoní, znak verze R na volant nebo nápis V6 na masku chladiče bychom si nedali. Najetých 115 tisíc km také není nic, takže na koženém čalounění této verze sedaček Passatu B6 je nějaké opotřebení vidět. Není to ale žádná hrůza, verze s alcantarovými středy přece jen vydržela více než ta celokožená. A zničené tohle auto určitě není, to ani náhodou.

Další zkoumaní bude na případném zájemci, který se přijde na tento neobvykle zachovalý Passat podívat. Bude za ním vyrazit do Itálie, ale na takovou neobvyklost zkrátka nenarazíte na každém rohu. Na cestu si budete muset připravit 9 900 euro, tedy asi 250 000 Kč. To za tak starý Passat obecně není málo, ale za verzi V6 (či přesněji VR6, ale obchodním označením bylo to prvé) v tomto stavu to málo je. V nabídce vůbec nebývají a když už se něco alespoň trochu slušného najde v Německu, chce to aspoň 300 tisíc za podstatně hůře vyhlížející exempláře s vyšším nájezdem a méně jasnou historií. A se stejnou výbavou a atmosférickým šestiválcem za takové peníze dnes jiné auto nekoupíte.

Kdo má rád auta, která jedou, hýčkají posádku a nedávají to moc najevo, tohle je výjimečná příležitost se jednoho takového za dobrou cenu ujmout. Foto: Progetto Auto, publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoscout24

Petr Miler