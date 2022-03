Lewis Hamilton těsně před začátkem nové sezóny F1 varoval své soupeře před 3 hodinami | Petr Miler

Tak trochu na Vladimira Putina si zahrál Lewis Hamilton před začátkem nové sezóny Formule 1, když rozjel psychologickou válku se svými soky. Jeho úmysly jsou ale pochopitelně mírumilovné.

„Doufám, že má slova budou vyslyšena,” uzavřel Vladimir Putin svůj poněkud děsivý projev, kterým přesně před týdnem rozpoutal konflikt na Ukrajině. „Ať se nám kdokoli pokusí postavit do cesty nebo vytvořit hrozbu pro naši zemi a náš lid, musí vědět, že Rusko okamžitě odpoví a následky budou takové, jaké jste v celé své historii ještě nezažili,” uvedl krátce předtím.

Byla to nepochybně součást psychologické hry, kterou chtěl přimět ostatní země na nastalou situaci určitým způsobem zareagovat. Jak moc blufuje a jak moc to myslí vážně, je otázkou, jisti si v jeho případě nemůžeme být asi ničím. Podobné hry se ale nerozehrávají jen na geopolitickém kolbišti, známé jsou i z těch sportovních. A jednu takovou teď rozjel Lewis Hamilton.

O tom jsme v posledních měsících moc neslyšeli. Od jeho prohry a ztráty titulu v Abú Zabí to vypadalo, že spíše trucuje a na řadu týdnů se zcela vytratil z veřejného prostoru. Opakovaně se spekulovalo, zda do nové sezóny F1 vůbec nastoupí, o tom ale teď nemůže být pochyb. A aby se snad nezapomnělo, kdo je tu sedminásobný mistr světa, začal těsně před startem nového ročníku hartusit zbraněmi.

Hamilton hraje psychologické hry v podstatě pořád, obvykle se ale tváří jako ten slabší či ublížený. Nikdy jsme od něj neslyšeli nic jako: „Teď mám nejlepší káru a v neděli vás povodím jak slepé koně!” To prostě není jeho styl. Obvykle říká, že to vidí bledě a nakonec všechny porazí rozdílem třídy. Letos ale ke startu sezóny přistoupil docela jinak.

V rozhovoru pro NBC Sports několikrát varoval soupeře, že se cítí být ve skvělé formě a zimní oraz jej připravil na novou sezónu lépe než kdykoli dříve. „Cítím se nejsvěžeji, co jsem se kdy cítil. Pochopitelně je tu spousta různých cest, jak se můžete znovu začít soustředit, znovu zaměřit na ty správné věci. A řekl bych, že tohle byla ta nejlepší, kterou jsem kdy zažil,” řekl mimo jiné Hamilton.

Když naposledy řekl podobná slova, bylo to po vynucené přestávce dané koronavirovou pandemií na začátku roku 2020. A byl po ní tehdy prakticky neporazitelný. „Doufám, že má slova budou vyslyšena,” mohl už jen dodat. My jsme si je vyslechli, vice jsme ale zvědavi, co bude Lewis H. i s dalšími piloty ve zcela nových monopostech předvádět. Už za 14 dnů v Bahrajnu se dozvíme víc.

Nevíme, jak moc je Hamilton skutečně svěží, jeho svěží fotky zveřejněné týmem vám ale ukázat můžeme. Na každý pár varuje soupeře, že se cítí skvěle a když to naposledy udělal, byl naprosto dominantní. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

