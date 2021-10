Koupí ojetého auta už lze vydělat i u nás, nejvíc ale s motory, které jinde zatracují před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste snili o tom, že budete jezdit autem, které přes jeho rostoucí stáří a opotřebení bude nabývat na ceně, dočkali jste se. A nemuseli jste pro to udělat prakticky nic, stačilo koupit obyčejnou ojetou škodovku, nejlépe na naftu.

Na počátku loňského jara zasáhl i Evropu koronavirus, jehož první vlna zavírala továrny, showroomy i autobazary. Když se ovšem po několika týdnech brány otevřely, nestály před nimi nekonečné fronty zákazníků. Nejistota z ekonomických dopadů pandemie přinutila značnou část lidí zaklapnout peněženky a vyčkávat. A fakt, že po návratu z dovolených koronavirus udeřil znovu, situaci též neprospěl.

Auta se tak loni prodávala levně, neboť většina lidí předpokládala, že se zájmem to hned tak lepší nebude. Jenže situace se nakonec zklidnila, peníze nastřádané během lockdownů zamířily do oběhu a dostupnost nových aut se kvůli nedostatku komponentů značně zhoršila. To všechno způsobilo bezprecedentní nárůst zájmu o ojetiny, jejichž ceny zamířily přesně opačným směrem. Společnost Cebia tak ve své analýze letošního vývoje trhu s ojetinami uvádí, že letos lze šestiletou Škodu Octavia prodat až o 20 tisíc korun dráž než loni pětiletou. Pokud se vám tedy povedlo koupit auto v loňském roce, a letos jej prodáváte, pravděpodobně jste celou dobu jezdili a vydělávali na tom.

Ojetá auta nyní z bazarů doslova mizí před očima, pokud jde o cokoli žádanějšího. Loni bylo v prvních třech kvartálech na prodej ojetiny potřeba v průměru 98 dnů, letos už jde jen o 73 dnů. A nic na tom nemění ani ono nemalé zdražování. Průměrná cena se totiž meziročně navýšila o 9,4 procenta z 228 600 Kč na 250 tisíc korun. Ve srovnání s prvním letošním pololetím je pak vyšší o 5 000 Kč.

Nastalý trend navíc hned tak neskončí, v nabídce prodejců je oproti předchozím letům o pětinu vozů méně. I proto se začíná navyšovat dovoz ojetin ze zahraničí, zvláště pak z Německa. Od začátku roku bylo importováno již 136 877 osobních aut, tedy o 19,6 procenta více než loni, z toho ovšem hned 53 333 vozů připadá na třetí kvartál. Vše přitom koresponduje s postupným pozastavováním výroby nových aut, pro která chybí polovodiče, plastové granuláty či někdy i pneumatiky.

Podíl aut s českým původem tak meziročně klesl z 51 na 48,5 procenta, zatímco u německých vzrostl z 21,4 na 25,2 procenta. Jak nicméně Cebia dodává, v tomto ohledu se zákazníci musí mít na pozoru, neboť dané skutečnosti využívají nepoctivci, jenž vozy spíše z východu maskují jako auta ze západu. Kromě toho pak u nich stáčí i tachometry. Je nicméně třeba dodat, že s vyšším dovozem se český vozový park omlazuje, neboť průměrné stáří všech prodávaných ojetých aut na českém trhu kleslo z 9,5 na 9,1 roku a to je o dost méně než 15,3 roku průměrného věku všech aut v provozu.

Klesl také podíl vozů po prvním majiteli, a to z 53 na 46 procenta, na což pochopitelně mělo vliv výše zmíněné - tedy že na ojetině jste za posledních dvanáct měsíců mohli vydělat, i když zestárla a navýšil se její nájezd. Velmi zajímavé pak je, že nahoru jde především zájem o vozy s dieselovým motorem, jejichž podíl vzrostl na 55,6 procenta. Češi jsou v tomto ohledu velmi sví, takové trendy na západ od našich hranic nesledujeme. Přečíst by si to měli hlavně politici, kteří tlačí do popředí elektrifikaci a diesely upozaďují - zájem obyčejných lidí je evidentně úplně jinde.

Můžeme pak už jen dodat, že v rámci desítky nejžádanějších ojetin došlo k několika změnám. Ze žebříčku vypadl Ford Mondeo, na jehož místo nastoupilo Hyundai i30. Vzrostl pak zájem o ojeté BMW řady 3, které se posunulo z deváté příčky na šestou. Na čele pak zůstává Škoda s 24,3procentním podílem, Volkswagen se ovšem propadl na pouhých 6,8 procenta. I to vám ale přehledně a úplně popíše přiložená grafika.

Situace na trhu ojetých aut v Česku je poměrně divoká a dovoluje prodat loni koupené ojetiny se slušným ziskem. Zájem je hlavně o Škody a to zejména s naftovými motory. Grafika: Cebia

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec

