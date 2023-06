Majitel ukázal, kolik může stát oprava drobné nehody elektromobilu, i bez výměny baterek přišla na 833 tisíc před 3 hodinami | Petr Prokopec

Inovativní konstrukce aut nepřináší jen výhody, jak se můžete přesvědčit na tomto případě. Týká se elektrického Rivianu, úplně stejný problém je ale vlastní i budoucímu konkurentovi od Tesly.

Ve Spojených státech se každoročně odehraje více než 6 milionů dopravních nehod. Jde přitom o počet nahlášených karambolů, skutečný počet tedy bude nepochybně ještě citelně vyšší. U mnoha ťukanců si totiž dotyční jen vymění telefonní čísla a následně vše vyřeší posezením v hospodě, kdy útrata jde na účet viníka. Něco takového je ale možné pouze v případě, kdy vlastníte vůz se spalovacím ústrojím. Jakmile se však jedná o moderní elektromobil, pak je lepší k nehodě pomalu povolat i Národní gardu. Už za nevýznamné poškození totiž můžete zaplatit více než zcela nový vůz.

Není tomu dlouho, co jsme mohli zmínit příběh nešťastného majitele Rivianu R1T. Do něj zezadu narazila zřejmě postarší Toyota, a to ve velmi nízké rychlosti. Na první pohled se tak zdálo, že zapotřebí bude pouze výměna zadního nárazníku a vyklepání a nalakování zadního víka korby. I proto pojišťovna řidičky, která incident způsobila, předpokládala, že oprava vyjde na 1 600 dolarů (cca 34 tisíc korun). Jenže servis vůz kompletně celý odstrojil a zase nastrojil, za což si včetně nových dílů naúčtoval 42 tisíc dolarů (přes 890 tisíc Kč).

Richard Benoit, který je znám hlavně díky kanálu Rich Rebuilds na Youtube, nyní odhalil, proč tomu tak je. Rivian se totiž rozhodl jít inovativní cestou a kabinu od korby nikterak neoddělil. To ovšem znamená, že jakmile dojde na náraz zezadu, je skutečně nutná demontáž pomalu na prvočinitele. Něco takového pochopitelně není ani levné, ani rychlé. Benoit se o tom přesvědčil na vlastní kůži, neboť je též majitelem jednoho z elektrických pick-upů značky. A bohužel i ten se již dočkal ťukance, dokonce hned dvou.

Na druhý incident došlo již v půlce října, od té doby však Benoit musel řešit opravu. Jakkoli totiž dnes automobilky, a hlavně pak nové start-upy, zmiňují, že servisy jsou přežitkem, neboť modernizace probíhá online, na vozy poškozené během havárií zjevně nikdo nevzpomněl. Richard se proto během října dozvěděl od dvou servisů Rivianu, že auta vůbec neopravují. Štěstí se na něj usmálo až v prosinci. Nicméně ani tak neměl vyhráno, neboť poskládat pick-up zpět se povedlo až nyní v květnu, tedy po pěti měsících.

Je přitom třeba si uvědomit, že v loňském roce bylo ve Státech prodáno přes 750 tisíc elektrických aut. To sice představuje meziroční posun o nemalých 57 procent, ovšem zároveň pouze 5,6procentní podíl na celkových registracích. Rivian přitom loni lidem dodal 20 332 aut, což je v rámci celkového amerického vozového parku naprostý zlomek. Přesto majitelé mohou čekat klidně i půlrok, než dojde na opravu drobného ťukance. Co tedy přijde ve chvíli, kdy aut bude více a nehody budou závažnější?

Nepočítejme s tím, že by řešení přišlo od politiků, kteří elektromobilitu nařizují. Ostatně vlády postupně začínají dávat ruce pryč i od budování infrastruktury, neboť je to pro ně neúnosné. Pokud ovšem chtějí, aby celý svět během několika málo let zezelenal, pak by to v prvé řadě měly být ony, kdo bude bateriovému pohonu umetat cestičku. Jenže v té chvíli by zjistily, že jimi nařízená změna je v podstatě nerealizovatelná. Lepší je proto vše předat soukromému sektoru a zpoza stolu řečnit.

Dodejme už jen, že Rich s ohledem na dlouhou dobu opravy a cenu, která vyšplhala na 37 475 dolarů (asi 833 tisíc Kč), poukazuje i na chystaný Cybertruck od Tesly. Ani u něj totiž nebyla korba oddělena od kabiny. Šest metrů dlouhá karoserie navíc počítá s opravdu masivními panely, které jsou navíc vyrobeny z nerezové oceli. Pomalu by nás tak nepřekvapilo, kdyby jeden drobný ťukanec se rovnou rovnal totálce. Že v té chvíli o jakékoli ekologii nemůže být řeč, asi nemusíme dodávat.

Elektrický pick-up R1T budete zřejmě milovat jen do chvíle, než u něj dojde i na drobnější nehodu. V té chvíli vám z garáže zmizí na několik měsíců. A pokud jste incident zavinili vy, rázem můžete pomalu vyhlásit bankrot. Foto: Rivian

