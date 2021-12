Majitel vyhodil do vzduchu 8 let starou Teslu pomocí 30 kg dynamitu, když zjistil, kolik stojí nová baterka před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Velmi se nám příčí úmyslné ničení dále použitelných aut, jenže tohle už moc použitelné nebylo. Se starým akumulátorem dále odmítalo sloužit a nový by majitele stál tolik, že investice prostě nedávala smysl.

Pravidelně se zmiňujeme o řadě problémů elektrických aut viditelných na první či druhý pohled, které značně podrývající jejich údajnou ekologickou či ekonomickou výhodnost. Opakovat je dnes nebudeme, za těmi jasně patrnými se ale skrývá i spousta dalších úskalí, která se projevují teprve postupem času. To největší souvisí s omezenou životností akumulátorů, která v kontextu s jejich cenou dělá z elektromobilů ekonomické harakiri, i kdyby náhodou všechno ostatní fungovalo na jedničku a dokonale zapadalo do očekávání jejich kupců.

Zatímco dnes máme tendenci na auta hledět tak, že po 3 nebo 4 letech jsou s rozumným nájezdem zánovní, po nějakých 8 letech perspektivní a s 15 roky na krku průměrně stará, u elektromobilů platí jiné pořádky. Karoserie nebo interiéry jsou prakticky stejné, tady problém není, elektrické motory či převodovky také mohou vydržet pomalu věky. Jenže akumulátory nikoli, o čemž svědčí obvykle osmiletá záruka výrobce nejčastěji spojená s limitujícím počtem najetých kilometrů - nejčastěji je to 160 tisíc km (třeba i u Škody Enyaq tomu tak je).

To samo o sobě pochopitelně neznamená, že akumulátory po 8 letech a 160 001 kilometrech automaticky hodí ručník do ringu, jenže nezřídka se přesně to děje. Psali jsme už o několika podobně starých elektrických autech a patáliích s nimi, mimo jiné o Nissanech. Opakovaně ale došlo i na Tesly, které po osmi letech též odmítly sloužit spoustě majitelů. Není to tak, že by už nebyly vůbec použitelné, spíše kapacita jejich akumulátorů klesne tak nízko, že jezdit s nimi šlo jen pár desítek km mezi nabitími. Nebo se smířit s tím, že budete svědky různě nevyzpytatelného chování.

Přesně to postihlo Tuomase Katainena, majitele 8 let staré Tesly Model S. Auto začalo „házet” různé chyby, až přestalo sloužit zcela. Po jeho prohlídce v servisu Tesly pak bylo Katainenovi řečeno, že baterie musí být vyměněna a vzhledem ke skončení osmileté záruky za tu novou bude muset zaplatit. To by ovšem znamenalo vydat 20 tisíc euro, tedy asi 505 tisíc Kč. Je pochopitelně nesmysl cpát do tak starého auta takové peníze, a tak se Katainen naštval a na protest proti Tesle a omezené životnosti jejich aut se rozhodl vyhodit svůj Model S do vzduchu.

Nesouhlasíme s tím jako vždy, auto se pořád dalo použít aspoň na díly, v tomto případě to ale lze chápat lépe než jindy. Elektromobil, který pozbyl svého „šému”, je použitelný leda jako zahradní domek, baterky za půl milionu do něj už nikdo nekoupí. A bez nich už nikdy jezdit nebude. A když už nic jiného, je to docela názorná forma připomenutí zásadního úskalí elektrických aut, která z jejich ekologičnosti dělá jen utopickou vizi nadšenců do nich.

Není skutečně nic ekologického na autě, které slouží 8 let a 160 tisíc km a pak potřebuje vyměnit, to je pravý opak účelného nakládání se zdroji, které byly na výrobu vozu spotřebovány. Však sami víte, co máte doma za vůz - taková dvakrát starší Octavia II se 160 tisíci km může být dnes stále perspektivní auto, tato Tesla Model S bude v době dosažení stejného stáří 8 let po smrti. Tedy vlastně po rozmetání na kousky.

Jak exploze probíhala, si můžete prohlédnout níže, Katainen si s dokumentací celé akce vyhrál. Snad to pár lidem otevře oči, když už nic jiného - tohle je opravdu stále přehlížený a přitom naprosto zásadní problém.

Kolik už jsme viděli přibližně takovýchto osmiletých Tesel Model S s nájezdem okolo 160 tisíc km vzdát další službu bez koupě velmi drahé nové baterie? Níže na videu můžete vidět další takovou, moc dobře nedopadla. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Pommijätkät@Youtube

Petr Miler

