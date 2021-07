Manažer automobilky jezdící Teslou varuje před nucenou elektromobilitou, vidí lepší řešení před 5 hodinami | Petr Prokopec

Hlasy proti elektromobilům se ozývají celkem pravidelně, obvykle ale přichází od lidí, kteří nedají dopustit na auta se spalovacími motory. Tento je od člověka, který elektrickým autům fandí, přesto ale dobře ví, že nejsou pro každého.

V roce 2015 Toyota oznámila, že investuje miliardu dolarů, tedy dle současného kurzu asi 22 miliard korun, do separátní společnosti zaměřené pouze na umělou inteligenci a robotiku. Ze stejného důvodu pak japonská automobilka nalila další nemalé peníze ještě do Massachusettského technologického institutu a Stanfordovy univerzity. Veškerý vývoj pak měl pod palcem Dr. Gill Pratt, kterého Toyota přetáhla z armádního výzkumu. Jeho jméno sice není tak známé, jde ale o člověka, který se o rozvoj technologií autonomního řízení zasloužil více než mnohá dokola skloňovaná jména.

Pratt se o robotizaci zajímal již od dětství, proto ostatně začal studovat i na výše zmíněném institutu. Kromě toho jej ovšem fascinovala i oblast skleníkových plynů a změn klimatu, neboť jeho otec pracoval na úřadu ochrany životního prostředí v divizi kontroly znečištění ovzduší. Obě oblasti pak skloubil již během studia na MIT, kdy navrhl elektroniku, jež pomohla jeho studijnímu týmu vyhrát se solárním elektromobilem závody po celém světě. Společně s dalším členem Jamesem Wordenem pak založili firmu Solectria Corporation, jež vyvíjí a vyrábí komponenty pro elektrifikovaná vozidla.

Přes agenturu amerického ministerstva dopravy se pak Pratt dostal do služeb Toyoty, jejíž modely Sienna Hybrid a RAV4 Prime PHEV v současné době parkuje ve své garáži. Mimo to je ovšem majitelem Tesly Model X. Přesto není zastáncem politiky nucené elektromobility pro všechny. Pratt se totiž na současnou situaci nedívá očima zaslepených aktivistů či zákonodárců sledujících jen vlastní prospěch. Místo toho k tématu přistupuje vědecky a bez růžových brýlí na nose.

Pratt pak stejně jako jiní experti před ním varuje před sázkou na jeden jediný druh pohonu. Tím reaguje na ony politiky, kteří jako jediné čisté automobily vidí ty elektrické. Tak by tomu mohlo být v ideálním světě, jenže do takového máme daleko. „Zaprvé, výroba baterií stojí peníze, využívá přírodních zdrojů a je spojena se značnou produkcí skleníkových plynů. Miluju svoji Teslu Model X. Ale tím, že s ní jezdím každý den jen 50 km - což je ve Státech průměrný nájezd - dobíjím ji každou noc, zbytečně tím marním její potenciál umožňující redukci uhlíkové stopy,“ vysvětluje Pratt.

Dle něj jsou tak v současné chvíli ideálem právě hybridy a plug-in hybridy, které vyžadují menší baterie, s nimiž lze snadno pokrýt oněch každodenních 50 km. Dokládá to ostatně provozem zmiňované RAV4, kterou jen zřídkakdy tankuje benzinem - když ale potřebuje dojet dál na jeden zátah, má tu možnost. Denně využívá především elektrický pohon, na který ovšem stačí baterie se šestkrát nižší kapacitou. Znamená to tedy, že pro životní prostředí by bylo mnohem lepší, kdyby ony akumulátory byly rozděleny do šesti hybridů, než aby je užíval jediný elektromobil.

Hybridy podle Pratta řeší i problém infrastruktury. Vizionářský technolog, jak jej média začala nazývat ještě před příchodem k Toyotě, totiž bere v potaz skutečnost, že zatímco někde lidé mají přístup k rychlodobíjecím stanicím a energii z obnovitelných zdrojů, jinde je tomu naopak. A pokud je do elektromobilů pumpována uhelná elektřina, pak je jejich životní cyklus snadno spojen s mnohem vyšší uhlíkovou stopou, než jaká zůstává nejen po plug-in hybridech, ale dokonce i po méně efektivních hybridech.

Pratt tedy jako nepřítele klimatu nebere spalovací motory, ale uhlík, přičemž ten může být v mnohem vyšší míře spojen právě s elektromobilitou. Pokud tedy lidstvo skutečně chce bojovat s klimatickými změnami, pak je dle něj ideálem hybridizace. Dodává to na příkladu Toyoty, která dle svých odhadů předpokládá, že v roce 2030 budou mít elektromobily na jejích prodejích 15procentní podíl. Pokud však automobilka bude moci vsadit na hybridy, plug-iny, vodíková auta a elektromobily, bude do roku 2030 elektrifikováno hned 70 procent všech jejích vozů.

Politici by tak dle Pratta měli „přemýšlet globálně a jednat lokálně“. Bohužel, kvůli sázce na jeden jediný pohon dochází spíše k pravému opaku. Zákonodárci totiž uvažují spíše lokálně, čímž chtějí změnit celý svět. Jelikož jsou však nejednotní a neberou v potaz skutečné experty, na mnoha místech mohou napáchat daleko větší škody, než kdyby nechaly trh přirozenému vývoji. Ke snižování emisí totiž výrobci aut mířili tak jako tak, jde o jeden z prodejních argumentů.

