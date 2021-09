Marná snaha levně spravit osmiletou Teslu se 156 tkm ukazuje „ekologičnost” elektroaut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Osm let staré ojeté auto se 156 tkm, to je ve světě vozů se spalovacími motory perspektivní ojetina, která může klidně odsloužit ještě jednou totéž a ani pak nebýt na odpis. Elektromobil může být téměř nepoužitelný a opravitelný jen za 480 tisíc.

Uběhly už skoro dva měsíce od chvíle, kdy si nám už dobře známy Tyler Hoover levně koupil osm let starou Teslu Model S se 156 tisíci km. Přesnou cenu výjimečně nezveřejnil, z jeho dalších slov ale vyplynulo, že za ni dal v přepočtu něco kolem 400 tisíc Kč. Tedy na tak starý vůz s původní cenou kolo 100 tisíc dolarů (dnes asi 2,15 milionu Kč) relativně malé peníze. Nebylo to ale jen tak a klíč k její nízké (třebaže na americkém trhu ojetých Tesel ne až tak výjimečné) ceně se skrýval právě v oněch osmi letech stáří.

Tesla totiž - stejně jako většina výrobců elektroaut - dává na baterky záruku osm let spojenou nejčastěji se 100 tisíci mílemi (160 tkm) maximálního nájezdu. Z tohoto případu je patrné, že nikoli pro srandu králíkům, neboť autu po 8 letech a třech měsících resp. oněch 156 tisících km „odešly” právě akumulátory. Nikoli zcela, auto ale dovoluje nabití jen na dojezd okolo 79 km a uvádí, že „maximální kapacita baterie byla omezena”.

Stát se to o půl roku dříve, automobilka akumulátor v záruce vymění, takhle... bohužel. Pochopitelně je pořád ochotná vůz spravit, ale jen tak, že vymění celou baterku, jiná oprava oficiální cestou není možná. Tyler tehdy odhadoval, že by to stálo kolem 25 tisíc dolarů, nakonec se až tak nemýlil - nabídka na výměnu dostala cenovku 22 500 USD, tedy asi 480 tisíc Kč.

Ovšem, nacpat 480 tisíc do ojetiny za 400 tisíc nedává žádný smysl, také proto se původní majitel auta zbavil. Tyler je obvykle tím, kdo podobné „špeky” koupí, nechá je opravit za méně a tváří se, jak přišel k výjimečnému autu levně. Leckdy to může být i pravda, zdánlivě komplikované nedostatky lze kolikrát opravit s trochou šikovnosti překvapivě levně a snadno a tipovali jsme, že touto cestou půjde i v tomto případě. Vydal se jí, podle všeho ale narazil.

Tyler oslovil firmu Electrified Garage, která nešla cestou výměny celé baterie, ale detekce problematických modulů a jejich výměny. Našla dva špatné a vyměnila je za 5 750 USD. To samo o sobě není žádná výhra, jde o 123 tisíc korun za pouhé dva moduly (z celkových 16) v beztak problematické baterii. A přibližně třetina ceny celého vozu. Udělat z něj tato operace štramáka na dalších 8 let a 156 tisíc km, stojí to za to, jenže to se prý nestane.

I když se Tyler pochlubil tímto krokem jako řešením na videu níže, člověk jménem Jason Hughes, který je v komunitě znám jako Tesla Hacker a člověk, který si umí poradit i s problémy, nad nimiž automobilka tápe, říká, že o žádné řešení nejde. Prý už se takto pokusil napravit akumulátory v asi šestici případů a byť krátkodobě baterie pokaždé „ožila”, nikdy se nepovedlo ji vzkřísit na dlouhou dobu. Maximum byl rok, někdy ale šlo jen o týdny či nanejvýš měsíce.

Podle Hughese Tesla není hloupá a její BMS (systém pro řízení baterií) se snaží dostat z baterky maximum. V určitém momentě ale prostě rozezná stav, kdy je kapacita některých modulů v paketu příliš odlišná od jiných a nerovnováha začne způsobovat problémy. Náhrada jednotlivých modulů pak situaci vyřeší, dříve nebo později (ale spíš velmi brzy) se nerovnováha začne projevovat znovu, baterie začne rychle ztrácet kapacitu, až ji BMS znovu uměle omezí z bezpečnostních důvodů.

Hughes tedy říká, že ač „výměnné řešení” Tesly působí hloupě, je to jediný efektivní a udržitelný způsob, jak auto udržet při životě. Pochopitelně, i to se dá udělat různě a levněji, stará baterka má svoji hodnotu a není nutné kupovat novou za čistou cenu, hrátky s moduly podle něj ale nejsou „schůdnou opravou”.

Jinými slovy - pokud se toto stane, je celý problém „za pár šupů”, jak si někteří představovali, neřešitelný. Ale ono je to nakonec jedno. Lidé jako Tyler, Jason nebo Rich z Electrified Garage budou hledat cesty, jak elektromobily udržet při životě déle, většina ostatních s nimi ale udělá přesně to, co předchozí majitel Tylerovy Tesly - zbaví se jich. Šance, že by podstatné množství takových vozů zůstalo dále v provozu, je mizivá, 480 tisíc za baterku do auta za 400 tisíc nedá skoro nikdo. Části se tedy dočkají použití na náhradní díly nebo recyklace, jinak to ale bude prostě konec filmu. Nakonec, VW s něčím takovým už otevřeně počítá, elektroauta podle něj bude na 8 let.

Znovu se musíme ptát, co je na tomto ekologického? Už mnohokrát bylo spočítáno, že s elektromobily je třeba najet poměrně hodně kilometrů, aby se staly ekologickými zejména ve srovnání s diesel. Pokud ale jde (jistě ne vždy) také klidně o řešení na 8 let a 156 tisíc km, bude jejich ekologická bilance vždy záporná. Jistě, vývoj jede dál a může přinést něco lepšího. Hlavní problém je jako vždy jinde - že se teď snažíme naplánovat čistě elektrickou budoucnost aut v momentě, kdy ani nemáme představu, co se s těmito auty bude po osmi nebo deseti letech dít, přitom teprve jejich osud po takové době rozhodne o jejich skutečné ekologičnosti.

Malovat čerta na zeď nemá smysl, z těch mála tak starých vozů, jako je ten Tylerův, ale nevyplývá nic ani trochu povzbudivého. Není to zdaleka jediný případ a nejde tu o Teslu - Smarty, Nissany a další trápí po takové době velmi podobné potíže.

Podobnou Teslu Model S si s 8 roky na krku a 156 tisíci km asi za 400 tisíc Kč koupil Tyler Hoover v domnění, že její problémy s bateriemi opraví levněji než za 480 tisíc, kolik by jej stála výměna baterie u Tesly. Do opravy té existující ale nacpal 123 tisíc a podle jednoho z nejpovolanějších tím prakticky nic nevyřešil - problémy se zase vrátí, baterii bude beztak třeba vyměnit celou. Auto za 2,15 milionu na 8 let a 156 tisíc km, které je pak k ničemu bez opravy za 480 tisíc? Tomu se říká ekonomie i ekologie v jednom. Ilustrační foto: Tesla

I can't believe this is being touted as a fix. You can't replace individual modules in an S/X pack. There's no way to match them well enough for a long term fix. Might last a few months, but will invariably die again. Have tried it a half-dozen times. Best run was about a year. https://t.co/jctLMseUr3 — Jason Hughes (@wk057) September 14, 2021

Zdroje: Jason Hughes@Twitter, Hoovies Garage@Youtube

