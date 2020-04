Mercedes nabízí nové, dávno neprodávané SL s motorem V12, bylo 19 let pod zámkem před hodinou | Petr Prokopec

Nevyzpytatelné jsou cesty osudu některých aut. Tento kousek si měl najít zákazníka už dávno, ale nestalo se to. Na prodej jako nový a nikdy nepřihlášeny´je tak nyní, dlouhých 19 let po svém zrodu.

Posláním každého automobilového dealerství je prodat nová auta co nejrychleji po jejich přijetí na sklad. A pokud tento proces začne zadrhávat, povětšinou přijdou ke slovu slevy, které dokáží otevřít srdce i peněženky váhajících zákazníků. Je to pochopitelné, neboť co zůstává na skladě, to se rovná prodělku. Navíc s postupem času se takové vozy stávají těžko prodejné, neboť musí o přízeň publika bojovat s mnohem mladšími ročníky, které přichází napěchované modernější technikou. Dealerům tak v určité chvíli nezbývá nic jiného, než vůz zamknout na pár let do skladu a doufat, že se z něj v mezičase stane klasika.

Něco podobného se odehrálo v Kalifornii, kde přímo Mercedes skrze centrum klasických vozů prodává roadster SL600. Tedy dvanáctiválcové provedení, které již 19 let není v oficiální nabídce. Dáno je to samozřejmě tím, že v případě současné generace R231 automobilka prodávala jen variantu SL 65 AMG, ovšem i tu před dvěma roky zařízla. Nicméně na prodej není ani její předchůdce spadající do generace R230, která přišla na trh v roce 2001. Místo toho se bavíme o voze s interním označením R129, který montážní linky opustil chvíli před ní.

Z výše zmíněného vyplývá, že jde o jeden z vůbec posledních exemplářů čtvrté generace. Najeto má 687 kilometrů, ovšem nikdy nebyl zaregistrován, všechny kilometry tedy byly najety jen při přesunech auta a jeho servisování. Aby tu atraktivity nebylo málo, vůz byl je napěchován veškerou myslitelnou výbavou. Kromě šestilitrového dvanáctiválce naladěného na 394 koní je tedy možné počítat s pětistupňovým automatem, který se dočkal vlastní řídicí jednotky upravující řazení v závislosti na stylu jízdy. Zrychlit na stovku tak bylo možné za 6,1 sekundy, rozlet pak zaříznul omezovač při obligátní německé dvěstěpadesátce.

Dané hodnoty samozřejmě dnes již nedokážou tak oslnit jako na počátku nového milénia, nicméně na druhou stranu tu máme doplňkový stylingový paket AMG či třídílná litá kola pocházející taktéž z Affalterbachu. Uvnitř je pro změnu možné najít dřevěné dekory či kožené čalounění. Nechybí ani doplňkový hard-top, snad nejdůležitější je však certifikace MSO přímo od Mercedesu, která umožňuje prodat vůz jako nový i nyní, jakkoliv pohonné ústrojí již dávno neodpovídá stávajícím emisním požadavkům.

Vůz je nabízen za 135 tisíc dolarů (asi 3,4 milionu Kč), což je o 10 tisíc dolarů (asi 250 tisíc Kč) více než v době vzniku, takže při zohlednění inflace ani tak s tímto autem skvělý obchod stěží někdo udělal. O to lepší ale můžete udělat třeba vy. Ovšem, zaplatit bude třeba asi o 500 tisíc Kč více než stávající vrcholný Mercedes-Benz SL550, který s 4,7litrovým osmiválcem pod kapotou a 455 koňmi zvládá stovku o téměř dvě sekundy rychleji.

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec