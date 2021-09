Muž nacpal do luxusní limuzíny 600koňový motor s manuální převodovkou, teď ji prodává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Pokud chcete auto, které pojede jako bláznivé, okolí to nebude dávat najevo, pobaví vás při řízení a ještě vás bude hýčkat mimořádným komfortem, tohle je ono. Ani Audi si netrouflo zajít tak daleko.

Dnes musí člověk křepčit nadšením z toho, že dostane manuální převodovku alespoň do Octavie RS. A smířit se s tím, že je to naposledy, co se mu něco takového poštěstí. Ne vždy byla realita taková - v dobách, kdy se značky na mnohem otevřenějším trhu praly o každého myslitelného zákazníka, si ani Ferdinandem Piëchem vypěstěné Audi nedovolilo nenabídnout ruční řazení do vrcholné provedení modelu A8. A tak jej nabídlo i do verze S8.

Je to relativně známý fakt třeba i díky filmu Ronin, kde tento vůz sehrál jednu z podstatných rolí. A nejednou jsme vám ukazovali originální S8 s manuálním řazením na prodej, které se přes svou vzácnost dodnes občas objevují v nabídce s manuálním řazením. Je to vrcholné dílo svého druhu, později už nikdo jiný nic takového nenabídl, jeden háček tu ale přece jen je - první S8 je z dnešního pohledu slabá.

Motor 4,2 V8 bez turba nemusí znít špatně, s 360 koňmi to ale byla luxusní raketa jen na přelomu milénia. Ne snad, že by stovka za 5,4 sekundy a omezená maximálka 250 km/h byly něco ostudného, ale ruku na srdce - v době, kdy za pod 5 sekund akcelerují z 0 na 100 km/h vrcholné diesely a i ty si dá k svačině VW Golf R, není jízda v S8 generace D2 takové žůžo dobrodrůžo jako kdysi. Řešení ale i v tomto případě existuje.

Jeden z německých majitelů faceliftované S8 dospěl k závěru, že S8 D2 s manuálem je prima auto, akorát mu chybí takových 200 až 300 koní navíc. A tak se pustil do práce - sehnal motor z pozdější RS6 s výkonem 450 koní, nechal jej upravit na 600 koní a 830 Nm a zachoval manuální řazení. Aby si původní převodovka poradila s větší porcí výkonu, nechal ji přepracovat u MTM, přidal závodní spojku RCS 200, silnější přítlačák a na světě bylo unikátní luxusní monstrum.

Není to přitom tak, že by se tu poladila technika a zbytek se nechal ladem - auto bylo kompletně renovováno a vypadá dodnes velmi zánovně. Autor celé této monstrozity navíc má smysl pro nenápadnost, a tak vůz vypadá docela tuctově. Jen funkční, údajně nezbytné odvětrávací otvory na přední kapotě dávají najevo, že tohle není stoprocentní originál. Hledáte-li luxusní, rychlé, nenápadné a přitom řidičsky záživné auto, o moc dál už asi zajít nepůjde.

Vůz s modifikovanou technikou najel nějakých 40 tisíc km a teď je na prodej za 18 000 euro, tedy asi 456 tisíc Kč. To je docela hodně na starou S8, majitel ale říká, že auto je v perfektním technickém i vizuálním stavu a jen přestavba jej vyšla na dobrých 50 tisíc euro, tedy asi 1,27 milionu Kč. Čemuž bychom věřili, neboť majiteli zjevně nezbylo ani na pořádný foťák... Ale žerty stranou, je to tedy výhodná koupě svého druhu? Případně opravdu jen svého druhu, ale možná ano. Na každý pád světový unikát, o jiné podobné S8 jsme nikdy neslyšeli.

Do vskutku odvážné a zjevně pěkně provedené přestavby původního Audi S8 s manuálním řazením se pustil jeden z německých majitelů. Vozu nadělil upravený motor s pozdější RS6, upravil jej na 600 koní a zachoval modifikovaný manuál, to se opravdu nevidí. Foto: P. Seidel, publikováno se souhlasem

Zdroj: eBay Kleinanzeigen

Petr Miler