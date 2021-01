Muž nenáviděný fanoušky Tesly dává do Modelu S motor V8, už je na svém místě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Býval dobrým teslistou, ale spáchal ten nejhorší hřích, když se rozhodl ohradit proti záměrům Elona Muska, dovolíme si parafrázovat úvod seriálu Odpadlík. Teď chce Rich Benoit svým odpůrcům dokázat, že to jde i jinak.

Rok 2020 je definitivně u konce, a v následujících dnech i týdnech tedy můžeme očekávat řadu zpráv bilancujících prodeje té které automobilky. Tesla s tou svou přišla tradičně dříve než ostatní a na rozdíl od většiny z nich ji může těšit, že loni s prodeji nezamířila dolů, ale opačným směrem. Přesto její výsledek není tak skvělý, jak se může zdát.

Za loňských dvanáct měsíců firma dodala zákazníkům 499 550 aut, čímž zastala za svými cíli pro rok 2020, ať už se na ně podíváme jakkoli. Elon Musk v roce 2016 plánoval půlmilionové prodeje pro rok 2018, loni měla Tesla prodal 1 milion aut. Později tento cíl snížil na polovinu, ani ten ale nesplnila. Pravda, o 450 aut, uvážíme-li ale, že firma kvůli němu prakticky rezignovala na kvalitu a zákazníkům kontroverzně vnucovala zpackaná auta, to nelze považovat za výhru.

Tesla ale má dále své věrné příznivce, kteří za úspěch považují cokoli. A ty, kteří na bílé holubici firmy vidí byť jen šedou šmouhu, okamžitě kamenují. Své by o tom mohl vyprávět Rich Benoit, který na YouTube provozuje kanál Rich Rebuilds. Ten byl dlouho s „teslisty” na jedné lodi, když ale oznámil návrat k autu na benzin, okamžitě se stal terčem nenávisti.

To jej ale jen utvrdilo v rozhodnutí kráčet jinou cestou, které nejnověji završil tím, že hodlá Model S osadit benzinovým motorem. Připomeňme, že tento muž vracel na silnice rozbité Tesly, aby tím přispěl k Muskově misi, neboť by tím udržel při životě maximum vyrobených aut. Od značky se ale dočkal jen klacků pod nohy, neboť firma začala omezovat využitelnost takto opravených vozů a odmítala mu dodávat jakékoli náhradní díly. I proto se Rich rozhodl, že lehkou hliníkovou karoserii Tesly osadí benzinovým osmiválcem, aby tak de facto spojil to nejlepší z obou světů.

Aby ovšem něčeho takového při oné absenci dílů dosáhl, musel nejprve pořídit tři havarované exempláře Modelu S. Následně pak zakoupil ještě 6,2litrový osmiválec z Chevroletu Camaro z roku 2010, čímž v podstatě zajistil jeho likvidaci. Bez motoru totiž muscle car rovnou zamířil na sešrotování. Nyní došlo na řezání, svařování a instalaci pohonné jednotky, která už je hotová.

K prvnímu nastartování chybí ještě kus cesty, práce ale pokračují v tempu, jaké má Rich společné s Teslou, tedy v horečnatém. A autor stavby říká, že instalace spalovacího motoru do vozu není vůbec takový problém, jak jej někteří prezentovali a všechny problémy s tím spojené se mu podaří vyřešit. Přejme mu štěstí - lehká karoserie aerodynamicky vypiplaného Modelu S by mohla být se spalovacím motorem zajímavým autem. Ostatně sám Rich Benoit chce za jeho volantem překonat rychlost alespoň 300 km/h, to dnes žádná Tesla neumí.

Camaro SS z roku 2010 je jedním ze čtyř vozů, které padly za oběť Richově konverzi. Bylo nabourané a určené na odpis, stejně jako tři další Tesly. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Rich Rebuilds@YouTube

Petr Prokopec