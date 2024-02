Muž zkusil prodat Teslu Cybertruck v „americkém AAA Auto”, nabídli mu směšně málo před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud v případě tohoto vozu existuje převis poptávky nad nabídkou, jak mnozí tvrdí, profíci z největší americké sítě bazarů ho nevidí. Za téměř nový Cybertruck nabízí u CarMaxu zlomek původní ceny.

Když chcete prodat své ojeté auto, můžete ho nabídnout v inzerci libovolného druhu. V takové chvíli je proces prodeje plně ve vašich rukou, přičemž na jeho konci může stát i požadovaný obnos. Stejně tak ale můžete měsíce čekat, než někoho oslovíte. A svůj bez výrazné slevy dost možná stejně neprodáte. Leckoho tak láká možnost přímého prodeje v některé z větších sítí autobazarů, u nás tím proslula hlavně „Áčka”, prostě firma AAA Auto. V tu chvíli nejspíš dostanete ještě míň, ale auto je pryč hned a už se o něj nemusíte starat ani minutu.

I na tomto poli existuje konkurence, takže firmy se obvykle nevzdalují tržní ceně zase tak moc, jinak by do své nabídky nic nezískali. Samozřejmě záleží, o jaké auto jde, je-li to ale více či méně horké zboží, nemusíme se bavit ani o procentní marži, zrovna AAA si někdy vystačí i s 50 až 100 tisíci Kč na relativně drahém autě. Což je vzhledem k tomu, jaké riziko podstupují a kolik nákladů s prodejem mají, relativně málo. Podobně se nezřídka chová i americký CarMax, největší tamní síť autobazarů též nabízející přímý výkup, Teslu Cybertruck ale za horké zboží zjevně nepovažuje.

Ukazuje to youtuber stojící za kanály What's Inside? (zde Family), který se vypravil právě do CarMaxu se Cybertruckem, který mu nepatří. Ostatně jej ani nehodlal prodat, ani by s ohledem na omezující klauzuli v kupní smlouvě rozumně nemohl, i kdyby byly jeho. Cílem tedy bylo pouze zjistit, za kolik lze elektrický pick-up takto prodat v době jeho relativního nedostatku. Autor videa očekával, že mu CarMax nabídne víc než původní cenu vozu, neboť za takové se zdá být z existující inzerce prodejný. CarMax tomu ale zjevně nevěří.

I když youtuber zůstává přesvědčen, že někde v Dubaji by auto prodal klidně za 200 tisíc dolarů (4,6 mil. Kč), tedy skoro za dvojnásobek prodejní ceny, v USA ho čekala studená sprcha. CarMax mu nabídl jen 76 000 USD (1,74 mil. Kč), tedy o desítky procent méně než za nový vůz (zde asi 120 tisíc USD). To je až směšně málo - zda je tu CarMax prostě (na rozdíl od jiných) realistický, nebo se nesmyslně drží při zemi, posuďte sami. Na každý pád je to vzhledem ke zdánlivé situaci na trhu opravdu překvapivě málo.

Problém ale firma může vnímat i v oné klauzuli, kterou Tesla zakomponovala do kupní smlouvy. Podle ní nesmí během prvního roku vlastnictví dojít na prodej auta, jinak bude muset původní kupec zaplatit automobilce 50 000 USD (1,15 milionu Kč) nebo veškerý zisk, který prodejem realizoval. Pochopitelně, kupce to zajímat nemusí, tohle riziko jde za prodávajícím, je ale prostě možné, že se CarMax nechce do těchto obchodů raději zapojovat, a tak nabízí cenu, kterou majitel nebude akceptovat. „Ne” se v obchodě neříká, nesmyslně nízká cena až takovým hříchem není.

Na Cybertruck se čekalo opravdu hodně dlouho a dnes o něj má stát víc lidí, než je automobilka schopna uspokojovat, i přes relativně velkou cenu. Na trhu by dnes měl mít dokonce hodnotu převyšující ceníkovou cenu, CarMax to tak ale úplně nevidí. Foto: Tesla

