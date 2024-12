Na luxusní hot hatch s motorem Ferrari uprostřed se zapomnělo, teď tato vzácnost může být vaše, nejspíš ne draho před 7 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Fascinuje vás Renault Clio V6? Zapomeňte na něj, tento vůz zašel s podobnou myšlenkou mnohem dál a autu o vzhledu Volkswagenu Golf dopřává techniku Ferrari a luxus Bentley. Nyní si ho můžete koupit.

Milujeme auta, která spojují nevtíravý vzhled s extrémní technikou. Když vypustíte z úst tato slova, lidé si obvykle představí nějaké méně nápadné tovární stíhačky typu VW Golf R, BMW M3 nebo Audi RS6. Nejsou to ale úplně nenápadné stroje a použitá technika není jejich povaze až tak nepřiměřená. O moc dál dnes ale nelze zajít a pokud byste trvali na továrních strojích minulosti, skončíte patrně u aut typu Renault Clio V6. Ten použil šestiválcový motor instalovaný vzadu uprostřed do vzhledově jen částečně odlišného městského mini.

Je to současnou optikou brutalita svého druhu, skutečné extrémy jsou ale ještě jinde. Na jeden z těch největších už se zapomnělo - jde o Sbarro Super Eight, který vypadá trochu jako Volkswagen Golf první generace, ve skutečnosti je to ale citelně novější stroj. Vznikl až v roce 1984 a technicky nemá s Golfem společného vůbec nic - je to spíš něco jako Ferrari a Bentley v minimalistické formě, které vzniklo v jednom jediném provedení pod taktovkou švýcarského designéra Franca Sbarra.

Ten už od roku 1971 dával za vznik řadě svérázných strojů, mj. Sbarru Super Twelve - malému 250koňovému stroji, který byl poháněný dvěma spojenými šestiválci z motocyklu Kawasaki Z1300. Zrychlení na stovku mělo trvat pět sekund, ale na silnici to nikdo nezkusil. Novější Sbarro Super Eight zašlo dál, neboť jde o plně pojízdný, pro běžný provoz homologovaný vůz, který vznikl vlastně zmenšením sériového Ferrari. Pouze 3,15 metrů dlouhý vůz s karoserií od Riegera je vážně vrcholnou bláznivinou svého druhu.

Auto vychází z Ferrari 308, které Sbarro zkrátil a osadil ho jinou karoserií i interiérem. Jinak je to prostě třistaosmička, takže auto s motorem vzadu uprostřed, které potřebuje žebrování na bocích svalnaté karoserie, neboť právě tudy proudí vzduch k 2,9litrovému točivému osmiválci. A také pětistupňová manuální převodovka pochází z Ferrari. Výkon 194 kW (264 koní) dnes možná neohromí, ale činí Super Eight pořád výkonnějším než Super Twelve. Konkrétní dynamická data neznáme, ale marná nebudou - auto má vážit pouhých 800 kilogramů.

Navzdory tomu ale nejde o žádnou motokáru na kolech, uvnitř vidíme mimořádně luxusní interiér plný kůže a dalších noblesních materiálů. Představte si něco jako zkrácený Golf I (protože i ten je oproti tomuto vozu o desítky cm delší), který spolkl Ferrari, aby měl jeho techniku, a pak zblajznul ještě nějaké dobové Bentley, aby přijal jeho vnitřek. Co komu může v tomto voze chybět? Je to bizarní kombinace „všeho hezkého” v minimalistickém balení.

Auto je navíc plně pojízdné, najelo už něco přes 30 tisíc km a pořád jezdí okolo 1 tisíce km ročně. Momentálně se nachází v Paříži, odkud jej majitel prodává přes aukci Bring A Trailer. A připomíná, že tento bláznivý stroj prošel homologací a může na silnice kdekoli v EU. Kolik bude stát, ukáže až výsledek aukce, momentálně činí nejvyšší nabídka v přepočtu asi 1,2 milionu Kč. Za podobné sumy se prodával v minulosti, a tak nečekejme, že by stál dramaticky víc. Na takový unikát, vlastně pořád Ferrari 308, akorát překarosované a dál upravené, je to docela málo.

Sbarro Super Eight z roku 1984 má najeto jen 30 011 kilometrů a může být vaše. Tušíme, že dramaticky víc než 1,2 milionu Kč, na kolik zatím přijde v aktuální aukci, stát nebude. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Mirek Mazal

