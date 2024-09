Na prodej je úplně poslední vyrobené vzduchem chlazené Porsche. Úchvatný unikát si říká Poslední valčík včera | Petr Prokopec

Auto, které vidíte na fotkách, vzniklo skutečně jedno jediné a vyrobeno bylo přesně v den, kdy zemřel Ferry Porsche. Jeho odkazu se klaní nejen 450 koňmi pod rozšířenou karoserií.

Krátce před příchodem nového milénia přešlo Porsche ze vzduchem chlazených na vodou chlazené motory. Pro milovníky německé značky to byla rána, neboť 911 částečně přišla o charakteristický zvuk, jenž šlo nejlépe popsat jako sypání brambor přes dřevěné koryto do temného a hlubokého sklepa. Něco takového na první pohled nezní zrovna přitažlivě, nicméně jakmile zkusíte na pár kilometrů generace 993 a 996, zjistíte, že úsměv vám na tváři vytvoří hlavně první zmíněná.

Vůbec poslední vůz, který sjel ze zuffenhausenských montážních linek, byla Carrera 4S dokončená 31. března 1998, kterou si pořídil známý komediant a velký fanoušek německé značky Jerry Seinfeld. Nicméně o čtyři dny dříve automobilka vyrobila rovněž variantu Turbo, která je nakonec považována za vůbec poslední vzduchem chlazený kousek. Vůz si totiž sice již v roce 1997 objednal německý spisovatel Clauss Vandenborg, ovšem ten měl celou řadu individuálních požadavků, na jejichž kompletaci došlo až později.

Turbo tedy z výrobních linek zamířilo k divizi Sonderwunsch, ze které se následně stalo oddělení Porsche Exclusive Manufaktur. Bez ohledu na název však poslání zaměstnanců bylo vždy stejné - tedy splnit veškeré požadavky klientely. Vandenborg jich měl opravdu mnoho, neboť za vůz zaplatil 327 617 západoněmeckých marek, z nichž víc než 100 tisíc šlo právě na extra doplňky, mezi které patřilo i navýšení výkonu motoru na 450 koní, tedy na stejnou sílu, jakou nabízelo tehdy limitované Turbo S.

Vandenborg ovšem nesáhnul jen po powerkitu, 92litrové palivové nádrži či brzdách Brembo. Protože šlo zároveň o blízkého přítele Ferryho Porsche, bylo Turbo zasvěceno právě synovi zakladatele německé automobilky. I to byl nakonec důvod, proč si jej spisovatel převzal až 25. září 1998. Onoho 27. března, kdy byl vůz dokončen, totiž Ferry zemřel. Divize tak dostala dodatečné příkazy, díky nimž se na palubní desce objevila plaketka s nápisem: „Na památku profesora Ferryho Porsche“.

Ferry se na rozdíl od svého otce nenarodil v českých Vratislavicích, nýbrž poblíž Vídně. Vůz tak zdobí i nápisy „Poslední valčík“, jenž potvrzují, že jde skutečně o vůbec poslední vzduchem chlazený model automobilky. Proč jej Vandenborg o necelý rok později prodal, je záhadou, možná ale pro něj šlo o smutné emoce budící záležitost. Tak jako tak se ovšem Turbo následně dostalo do Japonska, kde zůstalo po 16 let, než se v roce 2015 znovu vrátilo na starý kontinent.

Během posledních pár let pak sice působilo jako horká brambora, neboť majitele měnilo jak na běžícím pásu, ovšem nájezd se drží na velmi nízkých 11 029 kilometrech. Špičkový stav, který je blízký tomu novému, pak nepřekvapí. A dobrou zprávou je, že mezi novodobé majitele patřil i belgický dealer, načež není problém s přihlášením vozu do provozu, aniž byste se museli obávat šílených plateb a byrokratických překážek.

Otázkou ale je, zda se šasí č. 370750 ještě někdy na silnice podívá. Koneckonců, toto memento starých časů, které se bohužel již nikdy nevrátí. Ostatně onen přesun ze vzduchem chlazených na vodou chlazené motory byl dán zpřísněním emisních regulí. Něco takového ohrožuje i stávající Porsche 911, načež značka již přistoupila k hybridizaci. Což vlastně dělá i z dosavadního provedení 992.1 další výjimečný mezník.

Budou se přitom jednou auta vyrobená na počátku letošního roku jednou také prodávat za neskutečný majlant? S jistotou to říci nemůžeme, nebylo by to ale vůbec překvapivé. Pročež aktuálně jen dodáme, že „Poslední valčík“ se bude dražit o tomto víkend aukční síní Bonhams, která očekává cenu pohybující se mezi 21 a 24 miliony korun. I na 911 Turbo uctívané generace 993 by to byla extrémním suma.

Vůbec poslední vzduchem chlazené Porsche 911 může být vaše, nikoli však levně. Foto: Bonhams, tiskové materiály

