Na Teslu se sypou problémy pramenící z jejího typického chování, odhalily i Muskovu pomstychtivost

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu... Známé přísloví jako by neznala Tesla, která léta pokoušela štěstí svým typickým chováním od planých slibů až po přesvědčení, že vše opraví na dálku. Toleruje jí to stále méně lidí, ani jeden její významný fanoušek.

Pokud Teslu něco charakterizuje, pak je to geniální marketing. S tím ovšem souvisí i řada slibů, na jejichž splnění ovšem dojde buď o mnoho později, nebo vůbec. Důkazem za všechny je Roadster druhé generace, který se jako koncept ukázal světu již 16. listopadu 2017. Americká automobilka přitom každému, kdo složil zálohu ve výši 5 tisíc dolarů (cca 107 000 Kč) umožnila testovací jízdu. A zároveň slíbila, že s dodávkami produkčních aut začne nejpozději do dvou let. Loni nicméně Elon Musk uvedl, že dříve než v roce 2023 nový Roadster nedorazí.

Nejde nicméně jen o neustálé odklady, ale rovněž i další parametry, s nimiž Tesla přišla jen proto, aby ohromila publikum. To pak na úvod zareagovalo přesně tak jako lidé, kterým předložíte na první pohled velmi výhodnou úvěrovou smlouvu, ve které jsou uvedeny minimální splátky. Roadster by totiž dle tvrzení automobilky měl zvládat nejvyšší rychlost přes 400 km/h a sprint na stovku za 1,9 sekundy, a to díky točivému momentu 10 000 Nm. To je vskutku enormní číslo, však i Bugatti Chiron disponuje pouze 1 600 Nm, Tesla ale údaj záměrně zkreslila.

Jde nicméně jen o jeden z mnoha případů, kdy Tesla s pomocí marketingu dělá k komára velblouda. V dalším sledu si můžeme vzít na paškál systém Full Self-Driving (FSD), který dle zavádějícího názvu naznačuje možnost plného autonomního řízení. Realita je nicméně zcela jinde, i sama automobilka totiž tvrdošíjně lpí na klasifikaci SAE2. Pokud by totiž na žebříčku vystoupala výše, již by musela žádat úřady o svolení s testováním na veřejných ulicích. A nejspíše si je sama jista tím, že by potřebné razítko nezískala.

Něco takového naznačuje Dan O'Dowd, který dokonce požaduje, aby vozy osazené touto technologií „byly odstraněny z našich ulic, dokud u nich míra kritických selhání neklesne tisíckrát“. Dle technika, který pracoval na operačních systémech Boeingu 787, Lockheedu Martin F-35 či průzkumného vozidla Orion Crew, za nímž stojí NASA, totiž systém FSD dělá v průměru chybu každých 8 minut. Svá tvrzení navíc zakládá na analýze videí, která na Youtube vystavují především fanoušci značky, kteří budou malovat realitu leda narůžovo, nikoli načerno.

Fandové paradoxně tento (k Tesle vstřícný) sběr dat renomovanému expertovi vyčítají, nicméně jak Dan dodává, technologie Tesly „nerespektuje dopravní značení, přichází do kontaktu s objekty, jimž se měla vyhnout, nedokáže rozpoznat záchranná vozidla či záchranáře a provádí nebezpečné manévry, jenž ostatní nutí k ochranným reakcím“. I proto nabízí odměnu ve výši 10 000 USD (asi 214 tisíc Kč) každému, kdo dokáže, že se v indexu Fortune 500 nachází další společnost, jejíž produkt provází zásadní selhání každých 8 minut.

Na tzv. Dawn Project přitom již zareagoval Elon Musk, dle kterého je software firmy Green Hills, s níž je O'Dowd spojen a který užívají výše zmíněné letouny, jen snůškou odpadu. Tím ale jen plně dostál svému chování, jenž přejala samotná automobilka i její fanoušci. Pokud je totiž jakákoliv technologie Tesly podrobena kritice, pak na vině je vždy autor oné kritiky, případně pak okolí. Zkrátka kdokoliv, jen ne samotná automobilka. A takový Musk by si dle svých obdivovatelů zasloužil pomalu svatozář.

Nejsme si nicméně jisti, zda svatým může být prohlášen pomstychtivý člověk. Právě takovým ovšem šéf Tesly je. Automobilka totiž dala ultimátum právní firmě Cooley LLP, že přestane užívat jejích služeb, pokud pro ni nadále bude pracovat jeden z právníků, který dříve pracoval pro americkou komisi pro cenné papíry (SEC). Ta přitom po Muskově záměru stáhnout Teslu z burzy požadovala, aby Musk odstoupil z pozice předsedy automobilky. Navíc došlo i na pokutu 20 mil. USD (428,6 mil. Kč).

Svá vlastní pochybení připouští automobilka jen málokdy, jako je tomu ostatně nyní v případě selhání tepelných pump jejích aut, kvůli nimž zákazníci div neumrzají v autech. Tesla ale v reakci na to přišla jen s dálkovou úpravou softwaru, která se hned záhy ukázaly být nedostatečnou. Ani to firmě už dokonale nevychází, všechno nelze opravit a vylepšit změnou řídicího software, občas to chce i jiné díly či jiná faktická řešení.

Tohle všechno v krátkém sledu vylezlo na povrch včetně kritiky Marquese Brownleeho, prominentního amerického youtubera, který byl po léta Tesle nakloněn. Ani on ale už nechce přehlížet realitu. Tesla by se tak měla chytit za nos a poněkud „normalizovat” své chování dříve, než jí dopady toho dosavadního zkompromitují u všech, kteří nemají její logo na ložním prádle.

Píše se rok 2022 a my se jen můžeme ptát, kde je Roadster nové generace. Odhalená byla v roce 2017 a dorazit měla nejpozději v roce 2020, dle posledního oznámení se tak ovšem stane příští rok. Možná. Foto: Tesla

