Naděje umírá poslední: Policie po 8 letech dopadla zloděje aut za skoro 200 milionů, skončili s nimi na druhém konci světa

/ Foto: NaVCIS, CC0 Public Domain

Pokud máte pocit, že když se vaše ukradené auto nenašlo hned, nenajde se už nikdy, tohle ve vás udrží aspoň trochu naděje. Tady bylo 35 drahých aut nalezeno po 8 let trvajícím pátrání. A vrací se zpět ke svým majitelům.

Před nějakými dvaceti lety jsme s kamarády vyrazili na víkend přespat na hradě. Auta jsme pochopitelně museli zaparkovat dál od něj, což se jim ukázalo být osudné. Když jsme se totiž druhý den ráno probudili, zjistili jsme, že je někdo navštívil. A zatímco někdo měl rozmlácené okénko a vyrvané rádio, já našel svůj vůz na špalcích a bez kol i pneumatik. Z čehož mne málem kleplo, neboť novou sadu obojího jsem měl na autě jen pár dnů. Nezbylo tedy než koupit nové obutí.

Jakkoli jsem se ale s původní sadou rozloučil, shodou okolností na můj svátek mi zavolala policie s tím, že ji našla. Se zázraky ale strážci zákona nepřestali, přičemž nově se ti z Velké Británie a Thajska pochlubili o poznání větším úspěchem. Povedlo se jim totiž uzavřít osmileté vyšetřování, během kterého pátrali po ukradených luxusních vozech. Objevili jich 35 v celkové hodnotě 7,8 milionu dolarů (cca 182 milionů Kč), přičemž některé z nich již stihli vrátit majitelům.

Jednotka NaVCIS (National Vehicle Crime Intelligent Service) informovala veřejnost, že na počátku celého případu stály podvodné finanční obchody, na které došlo v letech 2017 a 2018. Poté skupina zlodějů ukradená auta naložila na zámořské lodě a poslala z Británie do thajského Bangkoku. Jejich stopa ale naštěstí nevychladla, pročež se Britové obrátili na své kolegy a odstartovala tak Operace Titan, jenž skončila zadržením šéfa gangu a dvanácti dalších lidí.

Policie rovněž provedla razii na devíti různých lokacích v Bangkoku, tedy skoro na druhém konci světa, kde bylo objeveno oněch pětatřicet aut včetně Lamborghini Huracán Spyder, Porsche 718 Cayman GT4, Fordu Mustang, Hondy Civic Type-R, několika Nissanů GT-R či menší flotily BMW. Majitel kabrioletu roadsteru ze Sant'Agata Bolognese má přitom svůj Huracán již zpátky. „Je to majitel autopůjčovny, kterého ztráta vozu takřka položila,“ uvedla k případu jednotka NaVCIS.

Byť se ale chce říci konec dobrý, všechno dobré, platí to hlavně v tomto případě. Nebo v tom mém, nikoli však pokaždé. Británie a hlavně pak Londýn jsou jedním z center krádeží luxusních aut, neboť se jich zde nachází velké množství. Značná část z nich je přitom prakticky ihned po ukradení přesunuta na východ - ať už v rámci Evropy nebo ještě dál do asijských zemí. Stejně jako jsou velmi často vyvážena také do Afriky.

Britská a thajská policie společně úspěšně uzavřeli Operaci Titan, při které odhalili a zatkli lupiče exotických vozů. Mnohé z nich přitom již navrátili původním majitelům. Foto: NaVCIS, CC0 Public Domain

Zdroj: NaVCIS@X přes Carscoops

Petr Prokopec

