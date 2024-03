„Nejhorší, co jsem kdy viděl na sériovém autě”. Expert přes technologie, který zničil Fisker, zkusil Teslu Cybertruck

Jednu automobilku už pomohl přivést na hranici krachu, teď se v jeho hledáčku objevil Cybertruck. A měl daleko k bezchybnému, z auta kvůli výrobní chybě skoro padaly dveře. Došlo ale i na jiná negativa a pozitiva, recenze sledované Tesly od Marqueese Brownleeho stojí za zhlédnutí.

Marquees Brownlee, americký expert přes technologie, před měsícem zveřejnil svou recenzi Fiskeru Ocean. A jeho hodnocení bylo doslova zdrcující. Elektrické SUV odprezentoval jako nejhorší vůz, který kdy testoval. Pro automobilku založenou známým dánským designérem Henrikem Fiskerem to byla jedna z podstatných nepříjemností, která ji přivedla až na hranici bankrotu.

Nyní si Brownlee vzal na paškál Teslu Cybertruck, tedy podstatně větší sousto. Na zadávení nicméně nedošlo, jakkoli je zjevné, že i Elonu Muskovi muselo po shlédnutí čtyřiadvacetiminutového videa zaskočit. Marquees totiž pomalu hned v úvodu recenze ukázal mezeru mezi jednotlivými panely karoserie, díky níž přední dveře u řidiče vypadají, jako kdyby byly otevřené, i když nejsou. Autor testu tak rovnou zmiňuje, že díra mezi panely karoserie je „nejhorší, co kdy viděl na sériovém autě”.

Musk samozřejmě svůj nejnovější produkt brání a uvádí, že za vším stojí uvolněná západka dveří. „Náprava v servisech zabere pět minut a problém byl již vyřešen v rámci výroby,“ uvedl šéf Tesly na svém obvyklém informačním kanálu, tedy na svém účtu na někdejším Twitteru, nyní X. Producent Brownleeho show Miles Sommerville ale pak ukázal, v čem problém tkvěl. Sami si to můžete prohlédnout níže - západka v podstatě z karoserie upadla a s ní málem i celé dveře. Přišroubovat zpět ji nešlo, a tak tým vše vyřešil po svém s pomocí stříbrné pásky, kterou západku přilepil.

Nebyl to ale jediný problém, který se při zkoumání auta objevil. Pro nás je podstatný i ten, na který dosud nikdo neupozornil. Tesla totiž ani takřka čtyři měsíce po debutu sériové verze nemá pro Cybertruck odpovídající středové krytky kol. V důsledku toho se ale již na voze začíná objevovat první koroze. Znovu lze podotknout, že i tento nešvar má snadné řešení v podobě ocelového kartáče. Ovšem skutečně někdo očekává, že si lidé po zaplacení zhruba 2,5 milionů korun vezmou montérky a půjdou napravovat pochybení značky?

Přesunout se můžeme k bateriím, které mají kapacitu 123 kWh. To je dosud nejvíce ze všech Tesel, v rámci dojezdu ale Cybertruck zaostává za někdejšími sliby. Dvoumotorová verze totiž na jedno nabití zvládne jen 460 km, třímotorová pak dokonce pouze 425 km, a to pouze na papíře. Samotné dobíjení je pak zdlouhavé a dojezd navyšující řešení Tesly, tedy dodatečný paket baterií okupující část korby, existuje jen na webu značky. Podobně jako dodatečná světelná rampa na střechu auta.

Tyto prvky vám tedy Tesla nedodá, ani když si je objednáte. Počítat pak nemůžete ani s autonomním řízením, a to přesto, že za něj dokonce zaplatíte. Interiér pak ostatně na tak drahé auto vypadá až příliš lacině. O to více pak ale potěší třeba audiosystém, který je dle Marqueese jeden z nejlepších, jaké kdy poznal. A chválí i řízení navzdory tomu, že volant není s předními koly fyzicky propojen.

Pokud máte 24 minut času a angličtina pro vás není problém, rozhodně si recenzi pusťte celou, Marquees totiž skutečně poukazuje na pozitiva i negativa. Mezi první zmíněná přitom patří třeba vzduchový podvozek, který je na silnici i mimo ni mnohem lepší než třeba u konkurenčního Fordu F-150 Lightning.

I "fixed" our door panel gap. I doubt this is a "5 minute" service job but it shouldn't be too long.



Moral of the story, gaffers tape heals all wounds. https://t.co/dz6Am7H6WN pic.twitter.com/IK3n7VFf33