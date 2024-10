Nejlevnější moderní Ferrari dnes koupíte za míň než lepší škodovky, jeho nájezdy ukazují, že vydrží před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Flex Fleet, publikováno se souhlasem

Asi to není ten nejúchvatnější model, který kdy Italové poslali do prodeje, ale Ferrari to je, má všechny moderní nezbytnosti, dokonce i nouzová zadní sedadla a umí být kupé i kabrioletem. Co víc si přát? Snad jen nižší cenu, než jaká je s Ferrari obvykle spojena, právě ta je ale ojetým Californiím vlastní.

Řidiči v Evropě najíždí v průměru mezi 10 a 15 tisíci km ročně, není ale těžké narazit na auta, která za rok urazí i přes 100 tisíc kilometrů. Touto optikou není pokoření mety takového nájezdu ničím výjimečným, to se ale bavíme o obyčejných vozech. Svět supersportů je jiný a těch se vzpínajícím se koníkem obzvlášť.

Ferrari málokdo používá pro časté ježdění, hned z řady důvodů. Jednak takový vůz není úplně příjemný ani praktický na to, abyste s ním jezdili stovky kilometrů každý den. A i když je někdo hodně velký fanda a nemá problém to snášet, pořád je tu finanční otázka. Ferrari jsou drahá, jejich servis je drahý, spotřeba vysoká a pojištění extrémně drahé vždy, natož pak na najíždění vysokých desítek tisíc kilometrů každý rok. A to je všechno pořád legrace, protože pak je tu ještě ztráta hodnoty, která může být velmi malá, pokud je vůz i po letech zánovní, ale extrémní, když má najeto byť třeba jen 70 tisíc km - takové auto už bývá problém prodat pomalu za jakékoli peníze, ojeté supersporty málokdo chce.

I to je důvod, proč stroj, který máme před sebou, stojí tak málo. Není absolutně levný, to Ferrari nebudou nikdy, relativně ale opravdu draho nevyjde - je to jasně nejlevnější moderní automobil této značky v současném prodeji, pokud se bavíme o pojízdných, nebouraných a nepodezřelých exemplářích nabízených v EU s volantem na správné straně. Přitom není zase tak ojetý - se stavem tachometru to dotáhl k 116 500 km. A byť je to na moderní Ferrari opravdu hodně, berme to pozitivně - šestimístná čísla se na odometrech Californií objevují dost často, teď vidíme takových v prodeji pět. A byť tohle je z nich dnes to nejojetější, někdy mívají najeto ještě násobně víc. Tohle tedy musí být auto, které něco vydrží.

Nutno tedy dodat, že model California není až tak vybroušený stroj, je to spíš malé GT s 490koňovým motorem 4,3 V8 vpředu a čímsi jako zadními sedadly. Dá se snad i říci, že po typu FF resp. GTC4Lusso přeje takovému využití ze všech modelů nejvíc, ale přesto je to pozoruhodná věc. Zvláště pak při jeho ceně, která je opravdu nejnižší, jaká aktuálně může být.

Jsme docela zvědavi, zda a případně jak rychle se tento vůz podaří prodat, protože nevypadá vůbec špatně. Sedadlo řidiče si něco prožilo, vyloženě zničeného ale nevidíme nic a též zvenčí vůz vypadá zachovale. Prodávající pak říká, že byť byl neobvykle intenzivně používán, je technicky fit a nebyl vážněji havarován. Pro zbytek motivace ke koupi musí posloužit cena: 74 990 Eur znamená méně než 1,9 milionu Kč. Takto levně se jinému modernímu Ferrari běžně dostat nedá, za takové peníze dnes koupíte klidně lépe specifikované škodovky z horní části nabídky - zejména Enyaqy už mohou stát víc než 2 miliony, blízko se ale dostanete i se špičkovým Superbem.

Zda jde o lákavou koupi, posuďte sami. Na jednu stranu platí, že auta s citelně menšími nájezdy nestojí zase tolik víc, na tu druhou je ale třeba říci, že rozpočet každého z nás na nové auto má své limity a tenhle stroj se vejde do největšího počtu z nich. A víte, jak to chodívá - vůz, který pravidelně jezdí, kolikrát další zápřah zvládá snáz než auta, která jsou „naučená” akorát stát v garážích. Takže... Troufáte si? Jen si to představte, zítra někam přijedete s Ferrari. A naprostá většina lidí ani nebude mít tušení, že nestálo víc než sousedovo BMW 540d v úplném základu.

Moderní Ferrari s víc jak 100 tisíci najetými kilometry je obecně rarita, podobně jetých Californií se ale najde docela dost. Tahle nevypadá vůbec špatně, přesto je nejlevnější široko daleko. Foto: Flex Fleet, publikováno se souhlasem

Zdroj: Flex Fleet@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.