Nejprodávanější kombík světa byl vyroben v třímilióntém exempláři. Místo v muzeu skončil u zákazníka, který si koupil už čtyři

/ Foto: Subaru

Právě ohromná loajalita je jedním z aspektů, který podporuje obchodní úspěchy tohoto vozu. Subaru ji v případě jednoho z věrných kupců ocenilo měrou vrchovatou, předalo mu třímiliontý vyrobený exemplář Outbacku.

Subaru na českém trhu a potažmo v celé Evropě nikdy nepatřilo mezi automobilky prodávající i několik tisíc aut denně. Na druhou stranu má ale nadmíru loajální klientelu, která je na vlastnictví vozů označených hvězdnou plejádou patřičně hrdá. Pokud tedy Subaru vlastníte - a je jedno, o jaký model jde -, obvykle se od ostatních vlastníků dočkáte na silnici přátelského probliknutí. A jakmile před ostatními nadšenci zmíníte, že vám říká pane kombinace plochého motoru a stálého pohonu všech kol, rázem můžete počítat s bezpočtem otázek.

Podobně je na tom Subaru také v Americe, kde jsou nicméně prodeje automobilky nikoli o jeden, ale hned několik řádů vyšší. Koneckonců jen za květen dosáhla značka na 58 356 registrací, za prvních pět letošních měsíců pak na 267 215 předaných aut. V obou případech jde o meziroční posun vzhůru, přičemž jedním z klíčových tahounů je Outback, který je hlavně díky americkému odbytu vůbec nejprodávanějším kombíkem světa. Jeho registrace sice lehce poklesly, stále však jde vedle Foresteru a Crosstreku o jeden ze tří největších opěrných pilířů Subaru.

V souvislosti s tím se automobilka aktuálně pochlubila velmi zajímavým mezníkem, v továrně v Lafayette v Indianě totiž vyrobila již třímilióntý Outback. Tento jubilejní kombík se zvýšeným podvozkem ovšem nezamíří nikam do muzea, místo toho byl předán Davidu Jettovi. Ten žije na Floridě, přičemž v minulosti si pořídil čtyři další Subaru. Jde tedy přesně o ten typ zákazníka, který Subaru přislíbil věrnost až za hrob. Není tak divu, že jej Japonci po zásluze odměnili.

Outback šesté generace byl původně odhalen již v roce 2020, loni však jeho americká verze prošla faceliftem, který ji nadělil novou čelní masku, odlišné světlomety či více ochranných lemů podél celé karoserie. Tuto modernizaci evropská verze vozu zatím nedostala, stejně jako byl starý kontinent zatím ochuzen o provedení Wilderness, jnž se daleko více zaměřuje na jízdu v terénu. I proto u něj byla zvýšena světlá výška z 220 mm, což je více, než má na kontě Toyota RAV4, na 240 mm.

Zatímco tuto verzi by místní nadšenci nejspíše oželeli, po stránce technické již skutečně mají důvod ke stesku. Přes oceán se totiž dostala pouze atmosférická dva-pětka, která v Evropě produkuje 169 koní. Ve Státech ovšem disponuje výkonem vyšším o 19 koní. Nad ní pak ční 2,4litrový plochý čtyřválec, který se dočkal přeplňování. Na všechna čtyři kola tak míří 260 koní, jedinou vadou na kráse pro někoho tak může být převodovka CVT s osmi virtuálními převodovými stupni.

Evropa ale bohužel již není místem, kde by automobilkám kvetla pšenka - ostatně za první čtyři letošní měsíce (data za květen zatím ještě nejsou k dispozici) Subaru na starém kontinentu prodalo jen 8 100 nových vozů. Pokud by u toho ale byly ještě pokuty za nadlimitní emise, bylo by těch registrací kvůli zvýšeným cenám ještě méně.

Subaru Outback zůstává velkým prodejním hitem, i třímiliontý vyrobený exemplář je toho důkazem. Foto: Subaru



Tohle auto se prodává i v Evropě. Ve Státech se Outback už dříve dočkal faceliftu, Evropa na novou masku a světla stále čeká. Foto: Subaru