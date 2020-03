Nejrychlejší rodinné auto světa dovoluje pasažérům dostat se ven i bez otevření dveří 17.3.2020 | Petr Prokopec

Fascinující novinka je doslova našlapaná unikátními prvky. Ty nesouvisí pouze s motorovým prostorem či technikou obecně, Koenigsegg Gemera umí ohromit i zavazadelníky nebo interiérem.

Koenigsegg Gemera jsme si již mohli představit poměrně podrobně. Nicméně nová švédská stíhačka s pozemní dráhou letu je evidentně napěchovaná přelomovými technologiemi od podlahy až po střechu. Nejspíše tedy bude trvat ještě pár týdnů, než dojde na jejich kompletní odhalení. Další detaily ukazuje video Supersportovní blondýny, která si vůz mohla jako jedna z mála osahat přímo v Ženevě, a to i přes zrušení autosalonu. Společnost jí pak dělal nejen šéf značky Christian von Koenigsegg, ale také hluk odkazující na demontáž veškerých stánků.

Jaké jsou tedy ony finesy, které Supercar Blondie objevila? Zajímavý je už pohled do obou zavazadelníků, do kterých se vejdou čtyři poměrně velké kufry. Ty vyrobila švédskému hybridu na míru společnost Douchebags, která patří slavnému lyžaři a milovníkovi mnohdy excentrických strojů Jonu Olssonovi. Prostorná je samozřejmě i kabina, do které se vejde čtveřice pasažérů. Ti sedící vzadu mají k dispozici speciální nástroj, s jehož pomocí mohou interiér v případě nouze opustit.

Řeč je o kladívkách, která jsou integrována do vnitřního koncového sloupku vozu. Slouží k rozbití skel, neboť spustit a zase vytáhnout se dá pouze jejich spodní část. Pokud by šlo okna stahovat úplně, nebylo by možné do dveří integrovat vstupy vzduchu zásobující hnací ústrojí uložené až za hlavami zadních pasažérů. Samotné dveře jsou přitom extrémně velké, aby umožnily vstup dopředu i dozadu. V případě jejich uzamčení tak vlastně bez kladívka nelze kabinu opustit.

Ze zadních sedadel se můžeme přesunout na ta přední, konkrétně na místo řidiče. Součástí sloupku řízení je i jeden z palubních displejů, který se natáčí společně s volantem. Otáčí se i obraz na ní tak, aby byly potřebné informace neustále v zorném poli. Startování pak obstarává tlačítko umístěné neobvykle na stropu, kde najdeme také ovládání oken. Díky tomu zbytek kokpitu působí neuvěřitelně čistě.

Malou zastávku můžeme udělat ještě u venkovních zpětných zrcátek, která v případě výstavního exempláře suplují kamery. Ty však třeba ve Státech zatím nejsou legální. I na to však má Koenigsegg odpověď, neboť Švédové mají k dispozici klasiku, která se na kamery víceméně jen nasadí. Jakmile ovšem dojde na daném trhu na úpravu legislativy, může majitel vše snadno vrátit do původního stavu a vylepšit tak aerodynamiku.

Suma sumárum je tedy každý detail na Koenigseggu Gemera neskutečně zajímavý. O to hlouběji je třeba smeknout klobouk, neboť takový „náskok díky technice“ bychom čekali spíše třeba od takového Bugatti, která má za zády obří koncern VW Group. Nikoliv však od malosériového švédského výrobce, který navíc dokázal svůj první pokus o rodinné auto dotáhnout do úspěšného konce v naprostém utajení.

Supersportovní blondýna odhalila další pozoruhodné detaily Koenigseggu Gemera

Zdroj: Supercar Blondie@Youtube

Petr Prokopec