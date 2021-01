Někdo 29 let „sušil” v garáži jeden z nejrychlejších sedanů, teď ho prodává dráž než nový před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Chcete na autě vydělat? Pak si jej kupte a pár dekád ho vozte jen do servisu, to by vám zřejmě poradil švýcarský majitel tohoto auta. V roce 1992 si koupil nové BMW M5 a dodnes s ním najel 1 983 km.

Koupě auta je běžně prodělečná záležitost a čím déle jej vlastníte, tím více vás stojí. Pokud si ale koupíte ten správný vůz a více než na ježdění jej budete používat jako dekoraci garáže či dokonce domu, můžete na něm i 29 let po jeho zrodu vydělat. Touha po dávno nevyráběných vozech v co nejlepším stavu se o to postará a byť v předchozích větách možná cítíte špetku ironie, v případě dnes zmiňovaného vozu je to ale tak snad i v pořádku.

Jde o BMW M5 E34, druhou generaci M5 a zároveň tou poslední, která měla pod kapotou řadový šestiválec. Byl to motor S38B36 o objemu 3,6 litru, který na zadní kola posílal nejprve 311 koní a 360 Nm. V této konfiguraci se objevil jen v M5 E34, třebaže v jiných verzích poháněl například dnes také velmi ceněné BMW 635CSi. Zároveň byla M5 E34 posledním produktem BMW M, který se montoval ručně v německém Garchingu, třebaže šasi vznikalo v továrně v Dingolfingu, kde se vyráběla i ostatní pětková BMW.

V roce 1992 se dostalo evropské variantě zvětšení objemu na 3,8 litru, s čímž narostl výkon na 336 koní. Nemít auto omezovač rychlosti na 250 km/h, možná by bylo bývalo nejrychlejším produkčním sedanem světa, jako ostatně některé M5 před i po něm. Tento titul ale na začátku 90. let připadl Alpině B10 postavené na stejných základech, která měla koní 360. Tak či onak jde o jeden z nejrychlejších sedanů své doby a v jakémkoli stavu je dnes dost ceněný. U německého prodejce se ale nyní objevil kousek, který je dodnes jako nový.

Vlastně ne jako, je nový. Na tachometru má 1 983 km a po celou dobu patřil jedinému člověku, švýcarskému podnikateli, který s ním skoro 29 let jezdil do servisu na pravidelné kontroly a pak už skoro nikam. Otevírá se tak možnost koupit si auto ve stavu v lepším, než jaké má ve sbírce samotné BMW, ovšem cena tomu odpovídá.

Když se toto auto prodalo v červenci roku 1992 jako nové, stálo v základu 125 tisíc marek, příplatková výbava tohoto konkrétního kusu poslalo cenu přes 135 tisíc marek. Dnes je k dispozici za 154 900... euro. To jsou více jak 4 miliony Kč a cena nejen vyšší než kdysi, ale také vyšší, než kolik si BMW účtuje za úplně novou M5 F90 v provedení Competition.

Je to hora peněz, jak ale sám prodejce ze Sontheimu uvádí, zachovalejšího exempláře asi není. Kdybyste snad měli zájem, na zdrojovém odkazu najdete víc, nebo to alespoň berte jako trochu zvrácenou inspiraci pro to, co lze také dělat s autem - koupit, zavřít, servisovat a dál nic. S ohledem na stále rychleji probíhající změny v automobilovém světě je docela dobře možné, že s podobným úžasem budeme za 10 let hledět třeba i na nejetou Octavii RS s manuálním řazením.

Toto je BMW M5 E34 ze sbírky samotné automobilky. Aktuálně prodávaný vůz je ojetý ještě méně než to, jediný majitel ho skoro 29 let udržoval ve stavu nového. Ilustrační foto: BMW

Petr Miler