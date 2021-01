Někdo najel 342 tisíc km v superautě s motorem 5,0 V10 biturbo, teď ho levně prodává před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Vídáme auta i s podstatně většími nájezdy, téměř bez výjimky se ale jedná o diesely nebo úsporné benziny. 580koňové superauto s takovým nájezdem je rarita.

O autech s velmi vysokými nájezdy ať už absolutně nebo za určitý čas se zmiňujeme pravidelně. Měli jsme tu vůz, který najel přes půl milionu km za dva roky. Měli jsme tu stroje skoro s 1 milionem najetých km. Měli jsme tu i exempláře, co se podívaly za tuto hranici a nebo také škodovky, které relativně rychle najely přes 1,3 milionu km. Mohli bychom s tímto výčtem pokračovat ještě chvíli a narazili bychom na auta různých tříd a smyslů existence, všechna by ale spojovalo jedno - dieselový nebo jinak úsporný motor pod kapotou.

Je to logické, však si vezměte, že byste s dieselem dlouhodobě jezdili jen o 2 litry na 100 km úsporněji než s benzinovým motorem. V tu chvíli se při nájezdu 0,5 milionu km bavíme o 10 000 propáleného paliva navíc, a to i při ceně 30 Kč za litr dělá 300 tisíc korun. Za to si můžete koupit celé další auto, a to je třeba dodat, že reálný rozdíl ve spotřebě může být i násobně vyšší. Proto jsme také viděli přestavbu Bentley Continental na verzi TDI - pro velké nájezdy prostě diesel dává alespoň ekonomicky smysl.

Neznamená to ale, že neexistují benzinová auta s vysokým nájezdem, však jsme tu měli třeba i „milionářský” Maybach nebo skoro stejně ojeté Porsche 911 Turbo. A dnes vám můžeme ukázat další. Sice to nedotáhlo s kilometráží tak daleko, o to větší motor ale má. Jde o Audi RS6, německé superauto z dob, kdy jej poháněla jednotka 5,0 V10 biturbo s kořeny u Lamborghini. A právě s tím někdo najel skoro 342 tisíc km, aniž... by jej učinil nepojízdným.

Jde o stroj z vrcholu výkonových válek počátku tisíciletí, kdy zejména prestižní německé značky musely nabízet vždy o trochu více než ty ostatní. Tak se stalo, že v roce 2008 - před 13 léty - přišlo na trh Audi RS6, které mělo jen o 20 koní méně, než má stejný vůz dnes. Primárně šlo o kombík, o rok později ale dorazil i sedan, který je velmi vzácný. Vyráběl se jen dvě léta, než ve výrobě uvolnil místo modelu A7 a nikdy se do portfolia čtyř kruhů nevrátil. A právě o sedanu je dnes řeč.

Prodejce z nizozemského Didamu prodává vůz s belgickou registrací, jehož majitel s ním od roku 2010 najel zmíněné kilometry. Po „dardách” z úvodu vám to může přijít nezajímavé, jde ale o bezpečně nejojetější RS6 C6 v současné nabídce a marně přemítáme o tom, že bychom sedan nebo kombík této generace viděli s vyšším nájezdem. Zejména jeho motor neplatí za úplně bezproblémové a udržet jej tak dlouho v chodu musí být minimálně drahé, pokud je to z hlediska ekonomického smyslu provozu vůbec racionálně možné.

O tom, jak je toto auto provozně drahé, nakonec leccos naznačí už náklady na palivo. I kdyby majiteli jezdil s autem s papírovou spotřebou 13,9 l/100 km (což považujeme za krajně nepravděpodobné), stály by ho jen na palivu najeté kilometry přes 1,4 milionu Kč při benzinu za 30 korun. A to bývá v provozních nákladech na podobné auto jedna z menších položek, pneumatiky, brzdy a další položky ať už jednorázového nebo pravidelného charakteru z auta mizí před očima.

Nabízený kousek je ovšem označován za technicky i jinak bezproblémový, dokonce nikdy nebouraný. A čím je nakonec také zajímavý - je relativně velmi levný. Stojí 18 500 euro, tedy asi 503 tisíc Kč, což absolutně není málo, ale bavíme se o RS6, prestižním voze s dynamikou supersportu, za který dnes jako za nový dáte snadno přes 4 miliony Kč za pořízení a za 10 let ježdění klidně ještě podstatně víc. Za podobné peníze se tedy nezřídka prodávají i vraky o pár let novějších aut bez funkčního motoru použitelné leda jako zdroj zbylých náhradních dílů.

Neříkáme, že to je nějaké terno, je to ale velmi neobvyklá nabídka auta ve velmi neobvyklém stavu. A nakonec i jako ke koupi může dávat smysl - některé vozy působí dojmem, jako by je najeté kilometry spíše zocelily než je zdevastovaly. Jestli je to ale případ této RS6, už budete muset případně zjistit sami.

Majitel nabízeného auta musí být velký milovník neskromných motorů, s podobnou RS6 sedan z roku 2010 najel přes 340 tisíc km a pořád ji drží ve funkčním stavu. Dnes ji nabízí jako jednu z nejlevnějších vůbec. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler