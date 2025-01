Někdo o Vánocích odstavil úplně novou, ani nevybalenou Mazdu na opuštěném místě a nikdo neví, proč to udělal před 6 hodinami | Petr Miler

Typické vánoční příběhy mají šťastný konec, tento takový nemá. Úplně nová Mazda CX-50 Turbo zůstala přes svátky bezprizorní na místě, kde neměla žádnou společnost, a nikdo se k ní dodnes nemá.

O Vánocích by nikdo neměl být sám, říká se. Auto na fotkách úplně dole ale to štěstí nemělo, a jistě i proto si jej všimla komunita samozvaných internetových detektivů z řad příznivců Mazdy působících na Redditu. Ti měli pocit, že by záhadu s ním spojenou měli vyřešit, dosud ale k ničemu nedošli.

Za jiných okolností by asi nějaké odstavené auto bylo každému putna, v tomto případě ale skutečně zaráží, že zbrusu nová Mazda CX-50 Turbo, tedy u nás neprodávaný amerických model, zůstala stát zjevně ani zcela nevybalená a bez značek na parkovišti u vysoké školy, které přes svátky bylo pochopitelně zcela prázdné. Vidět takový vůz opuštěný o Vánocích na takovém místě nutně praští do očí a pokládá řadu otázek.

Vozu si ze všeho nejdříve všiml Jack Buckley, který poblíž tohoto místa pracuje. A hned se začal ptát ostatních, co nové bezprizorní auto na takovém místě má znamenat. Podle něj si pro vůz dodnes nikdo nepřišel a přes snahu zjistit víc nenašel nikoho, kdo by měl ponětí, jak se vůz na místo dostal a proč tam je.

Cypřišově zelený stroj za víc jak milion korun v přepočtu rychle přilákal pozornost dalších a otázek začalo jen přibývat. Někteří nadšenci spekulují o nevhodném či nepřevzatém vánočním daru, který bude v průběhu ledna přesunut na lepší místo, jiní navrhují kontaktovat Mazdu a s pomocí VIN zjistit, od jakého dealera auto je a co na místě dělá. A nechybí ani tací, kteří rovnou radí zavolat policii, aby ověřila, zda vůz není kradený.

Podle stavu „vybalení” auta je zřejmé, že má za sebou alespoň inspekci, která probíhá mezi vyložením vozu z kamionu a prodejní přípravou. Nejde tedy o vůz, který by „vypadl” z kamionu, alespoň kus cesty k zákazníkovi musel ujít. Tím méně ale dává smysl, aby skončil na řadu dnů opuštěný uprostřed ničeho.

Nejpravděpodobnější odpovědí je, že auto si na místě z nějakého důvodu odložil řidič, který měl na starosti finální doručení, ale musel třeba o Vánocích spěchat s jiným autem k příjemci a tohle dodá až v průběhu ledna. Anebo je všechno jinak a do celého příběhu zasáhla vyšší moc, smrt někoho ze zúčastněných nevyjímaje.

Odstavené auto zatím zůstává na svém místě, čas ale jistě ukáže víc. Dříve nebo později se jistě objeví někdo, kdo celé svérázné vánoční záhadě přijde na kloub.

Podobná Mazda CX-50 Turbo zůstala na jednom americkém univerzitním parkoviště přes Vánoce sama, jak můžete lépe vidět níže. A lidem to zjevně bylo tak líto, že se jí snažili pomoci. Dosud neuspěli... Ilustrační foto: Mazda

