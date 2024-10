Někteří majitelé najeli s prvním novodobým Moskvičem už přes 100 tisíc km, jak si vede po takovém zápřahu? včera | Petr Prokopec

Původní Moskviče platily za všechno, jen ne za trvanlivá auta, takže je velmi pádnou otázkou, zda jsou na tom jejich novodobí nástupci lépe. Upřímnou odpovědí je, že před zkouškou ohněm obstáli tak napůl.

S čínskými výrobky povětšinou máme spojenou nejen nízkou cenu, ale také tomu odpovídající nižší kvalitu. Pokud se jedná třeba o dětskou pistolku nebo panenku, za které dáte sto korun, nejspíš vám nebude vadit, když se z nich vaše ratolesti budou veselit pár týdnů, než se hračka začne rozpadat. Pořídit náhradu je totiž levnější než si koupit krabičku cigaret. Když je ale oním produktem auto, přece jen již chcete, aby životnost takového výrobku byla o poznání delší.

Tento pohled je relevantní i pro současné automobilové Rusko, kde v roce 2022 došlo na znovuzrození Moskviče. Nestalo se tak ovšem primárně díky samotným Rusům, ale díky Číňanům, kteří jim poskytli svou techniku. Právě díky tomu první nová auta tradiční ruské značky k zákazníkům zamířila už v březnu 2023, což je velký kalup. Daní za to je, že Moskvič je víc než co jiného čínské SUV JAC JS4 (známé též pod názvem Sehol X4), u kterého jsou používány jen některé lokální komponenty.

I přestože od prvních dodávek uplynulo teprve dvacet měsíců, mnozí lidé již stihli s vozem najet 100 i více tisíc kilometrů, jak shrnuje Auto Mail.ru. To není málo, načež bychom si o voze a jeho kvalitách již mohli udělat ucelený obrázek. Jde o reflexi komentářů majitelů, takže nečekejte žádnou ucelenou studii, přesto jejich zkušenosti leccos říkají.

Zcela pozitivních názorů, jaký má třeba majitel vozu s nájezdem 106 tisíc km, který prý pouze doplňoval palivo a maziva, je relativně málo, ale najdou se. Více lidí poukazuje na drobnější problémy, jako jsou ty se střešním oknem nebo s životností brzda. Právě destičky jsou zjevně tím, na čem bude peněženka krvácet především, neboť někteří vlastníci museli sáhnout po náhradě už po najetí nízkých desítek tisíc kilometrů, jakkoli nelze čekat, že by s tímto vozem někdo provozoval nějaké ostřejší ježdění.

Nezřídka se objevují také problémy s elektronikou, které Rusové často řeší svépomocí. To když multimédia zamrzají či problikávají. Mimo to intenzivní používání vozu vede k rychlejšímu opotřebení vnitřních dekorů a čalounění. Případy, kdy ale dochází třeba na selhání řemene alternátoru, kamer nebo různých ložisek a kloubů, jsou spíše ojedinělé. Dobrou vizitku lze vystavit také motorům, jakkoli i u nich občas dochází na selhání. Mnohé problémy se nepřekvapivě odvíjejí od přístupu majitelů. Třeba vozy osazené převodovkou CVT nemají rády, když jim naložíte ihned po startu nebo připojíte vozík. Pokud pak Moskviče fungují jako taxíky, přicházejí poměrně rychle o svůj lesk.

Jak už jsme řekli, z těchto informací si nelze udělat dokonalý a obecně srovnatelný obrázek, je z nich ale zjevné, že Moskvič 3 na jednu stranu není žádný nezničitelný držák, na tu druhou je ale patrné, že to není ani vůz, který by se kdekomu rozpadal pod rukama po najetí pár desítek tisíc km. Vzhledem k jeho původu a ceně to pro něj nevyznívá úplně špatně.

Výdrž Moskviče 3, který by si mohl říkat spíš „Čínskvič”, není nijak tragická, třebaže nezničitelný zabiják dálnic to také nebude... Foto: Moskvič

