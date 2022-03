Němci chtějí krizi s cenami paliv a vyřešit zákazem nedělního ježdění aut. Ne kamionů, všech před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Robert Michael, PA

S ohledem na dění v této zemi v posledních několika letech jde o nápad vpravdě německý. Tamní aktivisté by rádi využili situace k tomu, aby bezprecedentním způsobem „zaklekli“ na motoristy.

Současná situace s cenami paliv má velmi neblahé dopady. Nejde jen o rozpočty každého z nás, problémem jsou i širší ekonomické efekty, které za situace vyvolané pandemií koronaviru resp. reakcí politiků na ni, mohou snadno vést ke stagflaci. Tedy ekonomické stagnaci za současně bující inflace, což je kombinace k pohledání a obecně obtížně řešitelný stav. Většina zemí se tedy snaží věc nějakým způsobem řešit.

Podle nás je řešení velmi snadné - stačí dočasně zrušit extrémní zdanění paliv, kdy státu platíme dokonce daň z daně, a rázem se zjistí, že benzin a nafta zase tak drahé nejsou. Jednoduchá řešení ale v Evropě nejsou moc v oblibě, a tak nečekejme, že by zrovna toto větší množství zemí udělalo. Jiné nápady ale padají.

S těmi svými přišla i německá pobočka Greenpeace, která navrhuje několik opatření, které by měly zmírnit dopady aktuálního stavu a výhledově také snížit závislost Německa na ruských surovinách. Jak už asi tušíte, cílem aktivistů se stala hlavně individuální automobilová doprava. U našich sousedů by tak ideálně ihned měly začít platit nové „dočasné” rychlostní limity, které sníží maximální povolenou rychlost na dálnicích na 100 km/h, na okreskách na 80 km/h a ve městech na 30 km/h. Omezení by přitom mělo platit jen po dobu konfliktu, jeho konec je však v nedohlednu.

Dále je ve hře pokračování práce z domova, ovšem nikoliv již kvůli koronaviru, nýbrž s ohledem na to, že nebude třeba do zaměstnání dojíždět. Mimo to Greenpeace navrhuje, aby během nedělí (resp. dvou neděl v měsíci - nevíme, proč zrovna takto) byla automobilová doprava zcela zakázána, stejně jako by se lidé měli vzdát jednoho ze čtyř výletů, jehož délka přesahuje 20 km. A aby toho nebylo málo, pak by zrušeny měly být i veškeré vnitrostátní lety a místo nich by měla přijít ke slovu železniční doprava.

Organizace předpokládá, že v závislosti na přijetí těchto kroků by mohla klesnout spotřeba, a tedy závislost Německa na Rusku o 10 až 12 procent. Ideálně by se nicméně navrhovaná opatření měla rozšířit napříč celou Evropou. Tím ale Greenpeace jen dokazuje, jak mluví do věcí, kterým opravdu nerozumí. Stačí si totiž jen uvědomit, že kde je v Německu neomezená rychlost, tam nejsou zácpy. Stačí stanovení limitu a doprava již začíná houstnout. S výše zmíněnými omezeními by se z Německa stalo spíše jedno velké parkoviště.

Při popojíždění v kolonách se spotřeba pochopitelně jen zvyšuje, navíc nikam nedojedete. Po přijetí návrhů by tak Německo naopak mohlo být na Rusku ještě závislejší. Kromě toho by aktivisté zcela zadupali veškerou solidaritu s Ukrajinou, zvláště pokud by se rozhodli přistoupit k zákazu víkendového ježdění v Česku, kde se každou neděli vrací z chat velká část národa.

Tím rozhodně neříkáme, že není nutné dělat nic, je ale jako vždy třeba, aby přijaté kroky byly smysluplné. Tyto to skutečně nejsou.

Momentálně je rychlostně omezena zhruba třetina německých dálnic. Němci z Greenpeace chtějí zajít ještě dále, přičemž nižší limity by byly zavedeny všude. Kromě toho by se v některé neděle nejezdilo nikde a ničím. Ilustrační foto: Patrick Seeger, dpa

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.