Němci najeli 500 tisíc km s moderním Mercedesem a řekli, co vše se pokazilo, kolik to stálo

Dlouhodobé testy na 100 tisíc km jsou zajímavá věc, kvalitní moderní auta ale takovou kilometráž slupnou jako malinu. Co takhle 500 tisíc km? To už není legrace pro nikoho a Mercedes C180K je zvládl obstojně, ale nikoli levně.

V roce 2007 přišel na trh Mercedes-Benz třídy C generace W204. Třícípá hvězda na něm od začátku pracovala s předpokladem, že půjde o nejprodávanější model v historii značky, a proto neponechala nic náhodě. Již v během vývoje proto došlo na využití digitálního prototypu, ke kterému Němci přikročili jako vůbec první na světě. Ten jim umožnil najetí 24 milionů virtuálních kilometrů a absolvování crash testů ještě před tím, než byl vůbec fyzicky vyroben první vůz. V horečnatosti přitom značka pokračovala, a tak již během ženevské premiéry přijímala objednávky.

Přesunout se můžeme do současnosti, a to nikoliv pouze o 14 let, ale také o půl milionu kilometrů dál. Přesně touto porcí německý Auto Bild zatížil exemplář, který pořídil na opravdu velmi dlouhodobý test. Jde o provedení C180K, tedy vůz osazený 1,8litrovým motorem, jemuž kompresor dopomáhal k výkonu 156 koní. Magazín za sedan zaplatil 29 900 Eur (dnes cca 768 tisíc Kč), což nakonec hlavně připomíná, o kolik auta od té dobry zdražila. A pokud by se vozu zbavil po 100 tisících km, dostal by i proto velkou část z nich zpět.

Jak jsme nicméně zmínili, auto si nechal a třída C má nyní za sebou již 500 000 km. První pětinu z tohoto nájezdu zvládla zcela bez ztráty květinky, jediným problémem byla propíchnutá pneumatika. Nejinak tomu bylo i ve druhé pětině, po překročení mety dvou set tisíc kilometrů nicméně začalo auto navštěvovat servisy poměrně často. Nejprve se porouchal plynový pedál, posléze pak čelní stěrače. Následoval katalyzátor včetně dvou lambda sond, potřebná byla revize brzd a airbag vyslal zprávu o svém selhání.

To nejsou banální problémy, nadměrné spalování žárovek je pak menším, ale o to více obtěžujícím problémem. Céčko má totiž potíže s napětím, načež je vhodné, když sebou budete vozit náhradní žárovky. A také dost množství oleje, kterého vůz začíná spotřebovávat stále více. I v současné době se ale jedná o přijatelnou třetinu litru na 1 000 kilometrů, třebaže žíznivost narůstá - po najetí 207 000 km byla celková spotřeba 39 litrů, po najetí 301 800 km již 93 litrů.

Zajímavé nicméně je, že růstu se dočkal také výkon, neboť právě po překročení třísettisícové bariéry došlo na jeho řádnou opravu, očistu i změření. A namísto oněch 156 koní jich Němci měli pod palcem již dokonce 161. Ve výsledku tak nepřekvapí, že se zlepšilo zrychlení z klidu na stovku z 9,1 na 8,9 sekundy. Kromě toho klesla brzdná vzdálenost, a to za tepla i studena, přičemž dolů šla dokonce i hlučnost, zejména při jízdě městskými rychlostmi.

Pozitiv tedy není po půl milionu kilometrů zrovna málo, nicméně krátký není ani výčet problémů. K těm výše zmíněným je třeba připočíst rovněž třeba dveře u řidiče opravované po nehodě, nové čalounění sedadla řidiče, vodní pumpu nebo mnohé senzory. Vyměněna byla také baterie nebo ložiska zadní nápravy, stejně jako kryt hlavy válců. A aby toho nebylo málo, třída C se po najetí 286 tisíc kilometrů dočkala i nového softwaru řídicí jednotky.

Veškeré tyto opravy pochopitelně nikdo nedělal z lásky k bližnímu, Auto Bild tak vyšly na 20 298,88 Eur (521 tisíc Kč). Pokud k tomu pak ještě připočteme pořizovací cenu, rázem jsme na 1,2 milionech korun, na které čtrnáctileté vlastnictví Mercedesu C180K a najetí půl milionu kilometrů vyšlo. Takto ojeté kusy lze přitom prodat zhruba za 100 tisíc Kč, jakkoliv jsou v dobrém stavu. Ježdění autem tak jen na ztrátě hodnoty a servisních nákladech stojí okolo 85 tisíc za rok, což není úplně málo - a to nepočítáme palivo, olej, pojištění... Přitom ujet 35 tisíc km ročně není zase takový zápřah, třebaže jde asi o trojnásobek průměru.

Mercedes C180K zvládl půl milionu v relativně dobrém stavu, ovšem i díky ne zrovna levným opravám. Nyní je navíc jeho hodnota opravdu nízká, de facto tak Němce stál daný dlouhodobý test zhruba 1,2 milionu korun jen na ztrátě hodnoty a servisu, to není málo. Foto: Mercedes-Benz

