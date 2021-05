Němci našli cestu, jak elektromobil pořídit nejen zdarma, ale ještě na něm rychle vydělat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud vás už dříve zaujal fakt, že Němci za pořízení některých aut nemusí platit ani korunu, věřte, že nemusí zůstat jen u toho. Takové vozy mohou být i cestou k výdělku.

Snad i příznivci českého premiéra budou souhlasit s tím, že dotace vyplacené na obnovu Čapího hnízda nelze rozumně ospravedlnit. Je nicméně nutné dodat, že krom Babišova oportunismu jsou na vině i jiní politici, kteří dotačními systémy vůbec umožnili peníze jiných podobným způsobem využívat. Tento případ ale tak jako tak musíme brát jen jako špičku ledovce, neboť ke zneužívání dotací dochází dennodenně, ve větším i menším.

Potvrzuje se to také na elektromobilitě a dotacích s ní spojených. V Německu již dosáhly absurdní výše 9 570 Eur (cca 244 tisíc Kč), v což je započítána vládní podpora 6 000 Eur (153 tisíc Kč), příspěvek automobilky 3 000 Eur (76 tisíc Kč) a sleva na dani. Cena elektrických aut tak razantně poklesla, což do showroomů přivábilo i ty, kteří by o podobný vůz jinak nestáli. Nikoliv však proto, aby ochránily přírodu a životní prostředí, ale aby obohatili sami sebe.

Němci totiž přišli na to, že taková auta lze mít díky dotacím přes operativní leasing nejen zcela zdarma, jde na nich i vydělat. Zákonodárci se sice systém zvýhodnění snažili postavit tak, aby nikdo nemohl přijít pro dotovaný elektromobil a obratem ho prodal, prvním majitelům ale stačí auto vlastnit šest měsíců. Poté je mohou bez problémů prodat, aniž by to někdo řešil. A když tak učiní v cizině nebo u dealera, který se specializuje na obchod se zahraničím, mohou na celé transakci ještě vydělat.

Potvrzuje to i Sascha Schmitz, který patří mezi největší německé firmy vykupující použité Tesly. Ten popisuje případ, kdy šest měsíců starý Model 3, který byl loni na podzim pořízen po započtení oné dotace za 49 tisíc Eur (1 247 000 Kč), exportoval do Dánska, kde se jako lehce ojetý s několika tisíci kilometry na tachometru prodává za 58 tisíc Eur (1 476 000 Kč). Pro německého podnikatele tak jde o lukrativní byznys, i proto ostatně z běžných aut již zcela přesedlal jen na elektromobily.

V tomto případě byl tím, kdo na prodeji vydělal, prostředník, neboť vůz vykoupil za 48 tisíc Eur, přesto ale hovoří o tom, že první majitelé měli auto s akcelerací Porsche na půl roku prakticky zadarmo. A kdyby jej prodali sami, mohli to být oni, kdo inkasoval 9 tisíc Eur, tedy asi 229 tisíc Kč, za půlroční vlastnictví vozu. To je zvrácené.

Sám obchodník s těmito aktivitami nemá jediný problém, neboť dle jeho názoru jen rozpohyboval trh zaseklý koronavirem. A ve výsledku podobný názor zřejmě zastávají i němečtí politici, neboť většina z nich prý nemá o ničem nekalém ani ponětí. Veškeré dotace má totiž sledovat příslušné ministerstvo, které by jistě neudělalo chybu. Což je asi totéž jako české nóty zasílané soustavně Bruselu s tím, že tuzemský oligarcha slovenského původu rozhodně není ve střetu zájmů.

Nejde přitom jen o Tesly, ale o elektromobily jako takové. Jeden majitel Volkswagenu e-up! uvedl, že za vůz, který jej v Německu přišel na 11 000 Eur (280 tis. Kč), mu po půl roce bylo v Dánsku nabídnuto 14 000 Eur (356 tisíc Kč). Další vlastník hned čtyř Volkswagenů ID.3 pak jen čeká na to, až uplyne ona půlroční doba, než vyrazí do Skandinávie, odkud se vrátí s naditou kapsou. A to samé půjde udělat se Škodou Enyaq, až někomu z Němců bude patřit půl roku. Že tím německé daňové poplatníky, kteří se mu na ni složili, příliš nepotěší, je nabíledni.

Znovu tedy musíme zopakovat, že proti elektromobilům jako takovým vlastně nic nemáme. Problémem je všechno, co obchází snahy o jejich rozšíření včetně této zvrácené dotační politiky, která v podstatě všem Němcům umožňuje pořízení vlastního Čapího hnízda. A jeho následný převod hned poté, jakmile je legislativním limitům učiněno zadost.

Na českém trhu jsou elektromobily stále v podstatě nedostupné. Na tom německém, jenž zdeformovaly dotace, jde naopak o snadnou cestu k nemalému výdělku. Vydělávat tak brzy půjde i na Škodě Enyaq, i s tou jsou v Německu spojeny tučné dotace. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

