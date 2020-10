Němci otestovali ojetou Teslu Model S, její stav prý odpovídá Dacii nebo Ladě před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nepříliš pozitivního hodnocení se v testu ojetiny dočkala jen pět let stará Tesla Model S s 83 tisíci km. Zejména interiér, antikorozní ochrana a stav řady dalších dílů byl na takový nájezd tristní.

Tesla dozajista není značkou, kterou bychom si spojovali s vysokou kvalitou. Její příznivci vám možná budou tvrdit opak, nicméně ani oni nedovedou zvrátit výsledky studií, podle nichž vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu. A to je statistika, která vám nepoví, co všechno může být na úplně novém autě v nepořádku. Tesla přitom už dávno není ve světě aut nováčkem, s výrobou modelu Roadster začala před dvanácti lety a s Modelem S před osmi. Prozatím se však zdá, že se stále učí, pokud tedy vůbec můžeme hovořit o nějakém postupném zlepšování.

Kvalitu lze ale vnímat i jiným způsobem než bezprostřední zdařilostí montáže. Většina z výše zmíněných problémů je snadno řešitelná a spraví ji krátká návštěva servisu, mnohem podstatnější je dlouhodobá trvanlivost. To je aspekt, při kterém zkušenosti výrobce hrají velmi důležitou roli. Můžete provést milion simulací a stejně nedomyslíte, co bude s autem dělat ten či onen majitel nebo jak bude dlouhodobě snášet klimatické podmínky na opačném konci světa, kde nikdo z automobilky nikdy nebyl. Tradičnější výrobci o tom už mnohé ví, neboť se s tím už po dekády potýkají. U Tesly tomu tak není a stav ojetých aut tomu odpovídá.

Konstatují to kolegové z německého Auto Bildu, kteří vyzkoušeli pět let starou Teslu Model S s 83 tisíci najetými km. To není zrovna velká porce, mnohá auta bývají po takovém zápřahu (víceméně klasických 15 tisíc km za rok) skoro jako nová, ne však Tesla. Mnoho věcí bylo v testovaném voze v takovém stavu, který odpovídal Dacii nebo Ladě, přitom cena je v úplně jiných sférách. Ne všechno je ale černé.

Němci vyzkoušeli Model S ve verzi P85, tedy verzi s lithium-iontovými bateriemi o kapacitě 85 kWh. Ty by měly zaručit dojezd 426 kilometrů, zatímco elektromotor naladěný na 367 koní a 440 Nm točivého momentu má stát za zrychlením z klidu na stovku za 5,6 sekundy. To rozhodně není špatné na vůz vážící 2 108 kilogramů, který dokáže do zavazadelníku pobrat až 1 645 litrů a jehož maximálka byla omezena na 225 km/h.

S pohonným ústrojím problém nebyl. Baterie mají stále dostatek kapacity, a co je podstatnější, stále je s nimi spojena tříletá záruka. Jelikož jde navíc o pět let starý exemplář, který byl vyroben před rokem 2016, může i nový majitel počítat s dobíjením zdarma u firemních Superchargerů. V rámci provozních nákladů jej tak čeká nemalá úspora, v to více se ovšem bude muset rozšoupnout v jiných oblastech.

S ojetinou je totiž spojeno daleko více problémů, než na jaké je poukazováno u nových exemplářů. Zmínit můžeme i zde korozi, která bují daleko více, než je u moderních aut běžné, zejména na podvozku. Do světel se dostala voda takže začínají zlobit a dovnitř teče i skrze panoramatickou střechu teče. Největší slabinou je ale interiér, který byl na pět let staré auto a 83 tisíc najetých km velmi sešlý. Koberečky jsou totálně ošuntělé, opotřebení je značně patrné i i na čalounění a plastech. Též vrzání, praskání a chrastění plastů v interiéru je všudypřítomné.

Kromě toho došlo i na další velkou slabinu tohoto vozu, a tou jsou jeho automaticky výsuvné kliky dveří. Některé zlobily a levá zadní už odmítala vpustit dovnitř kohokoliv včetně oprávněného majitele. Řešení přitom může být relativně levné, pokud jde pouze o výměnu špatného mikrospínače, který vychází na 38 Eur (1 030 Kč). Nicméně jakmile se ukáže, že problém je závažnějšího charakteru, čeká vás koupě zcela nové kliky za 800 Eur (21 770 Kč).

Další desítky tisíc by stálo uspokojivé řešení každého z výše zmíněných problémů, od světel po střechu. To rozhodně nejsou investice, s jakou byste počítali u pět let starého vozu, na který si i dnes musíte pořídit okolo 40 000 Eur (1,088 milionu Kč), tedy nějakých 50 procent původní pořizovací ceny. Takováto elektromobilita je tedy drahá i z druhé ruky, i když potíže s akumulátory nejsou zrovna na stole.

Němci vše shrnují slovy, že Tesla si cenou hraje na prémiové auto, cena kolem 40 tisíc euro po pěti letech na silnicích je dokonce vyšší než u srovnatelných německých prémiovek. Kvalita Audi, BMW a Mercedesu tady ale prostě zdaleka není. Díky funkční mechanice dává Auto Bild tři body z pěti, což je průměrné hodnocení. A dodává, že aura vozu je nadsazená podobně jako u produktů Applu.

Tesla Model S se začala prodávat v roce 2012, k mání je tak již řada ojetých vozů. Němci vyzkoušeli verzi P85 a nadšením nehýřili - auto bylo vzhledem k pěti létům stáří a 83 tisícům najetým km v tristním stavu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec