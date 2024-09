Němci už otestovali nové levné čínské auto pro Evropu, překonat dokáže maximálně Dacii včera | Petr Prokopec

Na výsledek snah euroamerického koncernu jsme byli zvědavi, nakonec to ale vypadá, že může být leda jednookým vítězem v klání slepých. Dacia obecně není vysoká laťka a Spring mezi jejími modely už vůbec ne. Ostatně i ten má kořeny v Číně.

Teprve před pár dny došlo na zveřejnění cen Leapmotoru T03 pro Evropu a už tu máme jeho první evropský test. Za příchodem tohoto auta do Evropy stojí koncern Stellantis, který by rád sebral vítr z plachet hlavně Dacii. To zní dobře, jenže tou Dacií je model Spring, tedy malý elektrický vůz, který je taktéž produktem Říše středu, jen se na tamním trhu prodává jako Renault City K-ZE. Wolfgang Gomoll z Focusu, který si T03 mohl vyzkoušet, přitom uvádí, že Leapmotor v této primární misi uspěl, neboť jeho čínský prcek je lepší než ten s rumunským logem. Jenže když jednookého porovnáváte se slepým, je logické, že se stane králem.

Gomoll totiž bere cenu 18 900 Eur (cca 475 tisíc Kč), za kterou si T03 můžete pořídit, jako pozitivum. Ve srovnání s ostatními elektromobily na trhu tomu tak jistě je, standardní výbava je velmi dobrá nejen v porovnání s Dacií, ale i s konkurencí o třídu výše, jenže k čemu to všechno je, když rumunská automobilka vám v Německu za prakticky tutéž sumu (dobrá, o 50 Eur/1 300 Kč vyšší) prodá Duster? Tedy daleko větší vůz, jehož provoz není omezen jen na pohyb ve městě?

Pokud by Leapmotor také v Evropě nabídl T03 za zhruba polovinu, jako je tomu v Číně, přehlédli bychom některého jeho stinné stránky snáz. Jenže za necelý půl milion korun si u nás můžete koupit třeba Škodu Kamiq s přeplňovaným litrovým tříválcem naladěným na stejných 95 koní. Ta ale nemá problém s tím, aby alespoň vepředu nabídla dvěma cestujícím značné pohodlí. A když jí dojde palivo, za pár minut je vše vyřešeno.

Jenže nic z toho nebere Gomoll v potaz, místo toho shledává T03 skutečným Volkswagenem, tedy lidovým vozem. I když sám zmiňuje, že venkovní vzhled nebude každému po chuti, neboť čínský elektromobil vypadá z boku jako londýnské taxi prané při vysoké teplotě, zatímco zepředu je to Fiat 500 navržený Ivanem Bartošem, který se právě vrátil z pirátské party. Uvnitř pak do sebe cestující vpředu díky šířce pouhých 1 652 mm vráží rameny, dozadu ale i kvůli úzkému otvoru dveří pomalu nenastoupí.

Stejně tak je sice hezké, že T03 si v testu (zahrnoval jízdu primárně ve městě, došlo i na výlet na okresky a dálnici) řekl jen o 13,4 kWh na 100 km, což je nižší než udávaná spotřeba. Jenže celková kapacita baterií činí jen 37,3 kWh. Více než 280 km tedy opravdu nezvládnete, tato porce navíc bude spojena s ideálními podmínkami a defenzivní jízdou. Stačí však, aby bylo trochu více teplo či naopak zima, a rázem může být problémem i 200 km.

Na jízdu ve městě to jistě stačí, jenže v té chvíli znovu T03 neodpovídá definici lidového vozu, takový by totiž měl zvládat i delší výlety. Navíc je třeba poukázat na to, že aktuálně nejvyšší dobíjecí výkon činí pouhých 6,6 kW, k doplnění plné kapacity pak budete potřebovat celou noc. A i když má od listopadu dojít na zlepšení, ani 45 kW není nic světoborného.

Znovu lze souhlasit s tím, že Dacia je na tom hůř, přičemž zaostává také v rámci zrychlení či nejvyšší rychlosti. Jenže dokud budou existovat spalovací auta a bateriový pohon se nedočká technologického velkého třesku, lze stále jen dokola opakovat, že je jen jednooký králem mezi slepými ve společnosti, kde spousta jiných vidí na obě oči. Opravdu tak nepředpokládáme, že by se Leapmotor dočkal úspěchu, byť může T03 titulovat jako evropské auto, protože jej skládá z dovezených modulů v polském Tychy.

T03 není ani hezký, ani prostorný, ani levný. Přitom koncern Stellantis si musel koupit část čínského výrobce, aby se s cenou vůbec dostal pod půl milionu korun. Plně tak vykresluje nekonkurenceschopnost bateriového pohonu v Evropě, a to dokonce i když všechno podstatné dovezete z Číny. Foto: Leapmotor

