Než se Volvo vydalo cestou ignorace zákazníků, nabízelo tohle, sportovní sedan s V8 od Yamahy. Zachovalý kus je dnes raritou

Chcete vidět, jak moc a jak moc rychle se automobilový svět změnil? Tenhle stroj je toho velmi výmluvnou ukázkou. A současně jde o výjimečnou jízdenku zpátky do éry, která už se stěží kdy vrátí.

Volvo poslední dobou plní stránky automobilových magazínů jedním kontroverzním rozhodnutím za druhým. Naprosto se odpoutalo od přání svých klientů a stůj co stůj trvá na tom, že z nabídky vyřadí jak velmi žádané, u klíčových modelů dokonce nejžádanější motory, tak velmi žádaná, mnohde nejžádanější auta jako taková. Na jednu stranu je to šokující přehlížení tržní reality, na tu druhou jde ale jen o završení procesu, který automobilka započala už před mnoha léty.

Přitom v předminulé dekádě bylo ještě vše v pořádku. Tehdy jste se od Volva mohli dočkat v podstatě čehokoli, po čem náročná klientela mohla jen okrajově zqtoužit. Do nabídky se tak dostal i jeden slušný extrémista, velký sedan S80 s vidlicovým osmiválcem uloženým vpředu napříč před přední nápravu. Něco takového byste čekali možná od Američanů, nakonec se ale touto cestou vydalo i Volvo. A s pomocí Yamahy stvořilo model S80 v provedení V8, který poháněl 4,4litrový osmiválec naladěný na 315 koní.

Bylo to zajímavé auto plnící i ta nejkrajnější přání zákazníků a je opravdu fascinující, že netrvalo ani dvě dekády, než se Volvo posunulo do úplně opačné pozice. Nyní odmítá nabídnout dokonce i jakýkoli naftový motor, přestože jde zejména v případě jeho SUV o klíčové pohonné jednotky. Osmiválec vydržel v nabídce jen do roku 2009, od té doby se do ní už nikdy nevrátil. A to znamená, že pokud byste po S80 V8 zatoužili, musíte se v bazarech probírat už značně použitým zbožím.

V tuto chvíli nevidíme v prodeji v celé Evropě jediný kousek s nájezdem pod 100 tisíc km, i těch s najetými 100 až 200 tisíci km je jen pár. Ten asi nejhezčí stojí v nizozemském Wenum-Wieselu u jednoho tamního specialisty na youngtimery, hlavně pak Volva z přelomu milénia, a to i když už má odkrouceno skoro 171 tisíc km. Je to ale ten správný sleeper, světle šedé auto nudné na pohled, které ale pod kapotou skrývá 4,4litrový japonský poklad s dvěma čtveřicemi válců svírajícími úhel 60 stupňů. Už zmíněným výkonem dnes neohromí, projevem ale ano.

Jak už jsme naznačili, model V8 se nevyráběl dlouho, v nabídce vydržel od roku 2006 do roku 2009, tento je z roku 2006, a patří tedy mezi první vyrobené. Má standardně pohon všech kol, takže sprint z 0 na 100 km/h zvládá za stále sympatických 6,5 sekundy, maximální rychlost je omezena na 250 km/h. I když ale jde o sportovní verzi svého druhu, smyslem tohoto provedení nebylo rozdávat rány, šlo spíš o to těšit posádku noblesou.

Auto na fotkách níže je navzdory najetým kilometrům velmi zachovalé, zejména uvnitř působí velmi sympaticky. Pochází ze Švýcarska po prvním majiteli, takže dřívější šlechetné zacházení je skoro jistotou. Můžete si jej prohlédnout jako vzpomínku na to, čím Volvo bylo a není. Anebo si ho rovnou koupit - za 16 950 Eur, tedy asi 430 tisíc Kč, to není nijak zvlášť drahý špás. Však si jen zkuste vyslovit V8 od Yamahy, vážně to nezní špatně…

Takhle hezké Volvo S80 V8 se v prodeji už nevídá. Sympatická vzpomínka na lepší časy Volva může být vaše.

