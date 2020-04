Nový Mercedes CLA selhal v losím testu, zaostává i za několikatunovými SUV dnes | Petr Prokopec

Na pohled působí velmi dynamicky, realita ale není zdaleka tak růžová. Nová generace čtyřdveřového kupé třícípé hvězdy nezvládá mezi kužely projet rychlostí vyšší než 66 km/h.

Na výsledky tzv. losích testů se zaměřujeme pravidelně, neboť dokážou odhalit slabiny v konstrukci podvozků, ovládacích prvků či elektronických systémů moderních aut. Často se dočkáme nemalého překvapení, jako tomu bylo kupříkladu loni, kdy mezi kužely zamířilo Audi Q8. 2 220 kilogramů vážící monstrózní SUV, které již během prvního průjezdu rychlostí 77 km/h překvapilo ostrými reakcemi testovacího jezdce natolik, že srazil kužely na opačné straně, než je obvyklé. Následně tak mohl navýšit rychlost až na 80 km/h, což je meta, na kterou se nedostanou ani mnohá auta s citelně nižší hmotností i níže položeným těžištěm.

Jedním z nich je i nový Mercedes-Benz CLA, u kterého bychom logicky očekávali mnohem lepší výsledky, než u velkého SUV čtyř kruhů. Kromě nižší hmotnosti má na své straně také nižší těžiště i pneumatiky s nižším profilem. Teoreticky by tedy měl být přilepené k vozovce a měnit směr přesně tak, jak si jeho řidič přeje. Do něčeho takového má ovšem CLA neskutečně daleko, mezi kužely se totiž protáhne bez problémů pouze při rychlosti 66 km/h. Kolegové z KM77, kteří losí test uskutečnili, přitom potřebovali několik pokusů a tři řidiče, aby alespoň takového výsledku dosáhli.

Třícípá hvězda se zatím k výsledkům nevyjádřila, nicméně se dá předpokládat, že ve Stuttgartu nebylo v pátek, kdy bylo video zveřejněno, zrovna veselo. Jak totiž Španělé zjistili, CLA je špatně ovladatelné již při navýšení tempa na 68 km/h. Patrná přitom byla značná nedotáčivost, což je opravdu překvapivé, neboť vůz byl osazen novým 1,3litrovým přeplňovaným čtyřválcem. Na předku tedy nebyla zrovna vysoká hmotnost. Ovšem i tak došlo na sražení kuželů, za čímž kromě oné nedotáčivosti stála i nedostačující přilnavost a výrazné náklony karoserie.

Zajímavé přitom je, že na stejném úseku bylo ozkoušeno i CLA Shooting Brake, to však dosáhlo o trochu lepších výsledků. Rozdíl byl přitom nejen v karoserii, ale také pod kapotou, kde se objevil dvoulitrový turbodiesel. Jinak však stylové kombi dostalo do vínku tytéž 19palcová litá kola s pneumatikami Bridgestone Turanza T005 o rozměru 225/40. Chyba je tedy evidentně v nastavení podvozku a Němci by v případě nápravy neměli čekat až na facelift.

Pro nový Mercedes CLA je v losím testu nezvládnutelné jakékoliv tempo nad 66 km/h, to je daleko za standardy moderních aut

Zdroj: KM77@Youtube

Petr Prokopec