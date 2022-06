Passaty, které prosluly jako české policejní stíhačky, dnes můžete výhodně koupit ojeté včera | Petr Miler

/ Foto: D.A.J. Automobile, publikováno se souhlasem

Nebudeme tvrdit, že je to nějaké dokonalé terno, ovšem podíváme-li se na to, co a za kolik lze dnes koupit na trhu nových i ojetých aut, pak tu máme nabídku výjimečné techniky, slušné výbavy, výtečného stavu i jasné historie za cenu nižší než u základní Octavie.

Když jsme před pár dny psali o posledních dvou generacích VW Passat jako o ojetinách, pochopitelně jsme se dívali, kolik dnes taková auta stojí. S ohledem na jejich použitelnost a oblibu to může být i překvapivě málo, pokud ale budete chtít „obligátní” kombík s motorem 2,0 TDI, docela se prohnete. Stačí ovšem kouknout kousek jinam a rázem před sebou máte o poznání výhodnější nabídku, která už mezi novými vozy neexistuje a pochybujeme, že někdy ještě existovat bude.

Už s příchodem současné, tedy osmé generace německé ikony, vypadlo z nabídky všechno, co má více než čtyři válce. U předchozí „pologenerace” (byl to spíše větší facelift) B7 tomu ale bylo jinak - vůz sice přišel o vrcholnou variantu R32, současně ale dostal standardní provedení s motorem 3,6 V6 s 300 koňmi a pohonem všech kol. A právě ta nás v prodeji zaujala.

Těchto aut se muselo prodat hodně málo, i na obřím německém trhu s ojetinami je mezi tisíci a tisíci Passatů obvykle k mání maximálně pár desítek použitelných vozů s motory 3,6 V6. A pokud odečteme verze CC, je jich ještě mnohem méně. U nás se ale tato varianta dočkala možná i větší slávy, než by si zasloužila - používala a na některých místech je stále ještě používá česká policie jako nechvalně známé stíhače zejména na dálnicích. A pokud byste přesně po takovém autě zatoužili, je to právě ten zajímavý tip.

Nejde o některé z oněch původních policejních aut, ta se prodávají v naprosto žalostných stavech. Vozy od soukromých osob či firem, které se k nim chovaly o poznání jemněji, jsou pořád k dispozici a vybírat můžete už od nějakých 300 až 350 tisíc za pěkně vyhlížející kousky s rozumným nájezdem. My jsme ale nešli po tom nejlevnějším a ukážeme vám exemplář působící naprosto bezproblémově, který je přitom pořád k mání za zajímavou sumu.

Jak jsme již zmínili, vůz má pod kapotou má motor 3,6 V6 (přesněji VR6) o 300 koních, spojený s převodovkou DSG a s pohonem všech kol 4Motion. Bílá barva bude pro leckoho nudná, podle nás ale Passatu posledních generací docela sluší a kvitujeme i černé polokožené čalounění v interiéru, které neurazí a na rozdíl od plně koženého docela vydrží. Ovšem, vzhled bude hlavně otázkou osobního vkusu a tady nakonec zas tak podstatný není.

Podstatné je, že tohle auto moc nejezdilo, 89 950 km najetých za 9 let je na Passat skoro nic. Navíc jde o auto od 1. majitele s kompletní servisní historii z autorizovaného servisu, údajně nikdy nebourané. Vlastník se navíc o vůz zjevně staral, a tak je těžké objevit znaky nějakého nadměrného, vlastně i jen přiměřeného opotřebení. Výbava je tradičně bohatá, nechybí ani navigace a bude opravdu těžké najít něco, co by i náročnému zájemci chybělo.

Přes tato fakta nejde o nijak zvlášť drahé zboží - německý dealer chce za auto 16 370 euro, tedy asi 400 tisíc Kč. Jde o sumu bez tamní DPH, takže soukromý kupec musí počítat s asi 477 tisíci, ale to pořád není drastické. Však za to dnes nekoupíte ani novou Octavii IV s motorem o polovičním počtu válců, třetinovým výkonem, ještě menším objemem a asi desetinovou výbavou. Jak jsme již zmínili, těchto auto se prodalo relativně málo a o zajímavé kousky v nabídce je nouze. A mezi novými vozy úspěšní též nebudete - se stejnou výbavou a zejména s atmosférickým šestiválcem dnes už žádné ani podobné auto nekoupíte, natož za za takové peníze.

Volkswageny Passat B7 3,6 V6, které u nás prosluly hlavně jako policejní stíhačky, jsou dnes na trhu ojetin zajímavým zbožím. Moc jich k mání nebývá, toto je ale vážně zajímavý kousek i v poměru stavu a ceny. Foto: D.A.J. Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.