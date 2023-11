Pořadí nejlepších aut ve zrychlení z 0 na 240 km/h a opětovném zastavení ukazuje sílu Porsche, připomíná slabinu elektromobilů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Nejlepším pohledem na komplexní schopnosti auta bude vždy srovnání na okruhu, pokud ale chcete k pouhé akceleraci přidat aspoň něco, opětovná decelerace z vysoké rychlosti ukáže dost. Právě při ní mají elektromobilů o 30 metrů delší brzdnou dráhu než nejlepší spalovací vozy.

Lidé se neustále snaží posouvat hranice svých možností i možností věcí, kterým dají za vznik. V tomto ohledu mě zaujal nový světový rekord v přítazích na hrazdě, který před pár dny stanovil teprve devatenáctiletý Brandon Garrett. Během čtyřiadvaceti hodin se totiž přitáhnul 9 229krát, což je něco neskutečného, a to zvláště když si uvědomíme, že v roce 2013 nebyla maximem ani polovina. Je přitom otázkou, jak dlouho nový rekord vydrží, neboť ještě před měsícem jej držel Truett Hanes, který se během jediného dne zvládnul k hrazdě přitáhnout zhruba 8 300krát.

Jelikož nejsme fitness magazín, věnovat se budeme raději autům, jejichž možnosti lidé také posouvají dál a dál. Ukazuje to i poslední srovnání amerického Car and Driveru, ve kterém aktuální modely aut porovnal v testu zvaném 0-150-0, tedy ve zrychlení z 0 na 150 mph (více jak 240 km/h) a opětovném zastavení. Jeho kořeny sahají až do 60. let minulého století, kdy Aston Martin uváděl, že DB4GT zvládne zrychlit z klidu na sto mil v hodině (160 km/h) a následně opět zpomalit na nulu za pouhých 24 sekund. V roce 1965 ale již byla laťka jinde, Ken Miles totiž s Cobrou 427 zvládl totéž za 13,8 sekundy.

Právě výkon ikonického britského roadsteru osazeného velkým americkým osmiválcem vedl k tomu, aby se test pozměnil a místo sto mil byla zvolena hranice stopadesáti mil v hodině (tedy oněch 240+ km/h), které se kolegové drží dodnes. A aktuálně postavili na startovní čáru 12 uchazečů o letošní titul. Nakonec se ho zmocnilo Porsche 911 Turbo S, které zrychlení z klidu na onu dvěstěčtyřicítku zvládlo za 13,5 sekundy. Dalších 5,4 sekundy pak trvalo brzdění, stopky se tak zastavily na 19,3 s.

Sporťák ze Zuffenhausenu se tak stal jediným, kdo prolomil hranici 20 sekund, navíc mu na to stačilo „jen” 650 koní, což na dnešní poměry není zase tak moc. Testu se původně měla účastnit také Tesla Model S Plaid s výkonem skoro o 400 koní vyšším, dorazila ale s hřebíkem v pneumatice, kterou se nepovedlo včas nahradit. Proto se vítězem stala 911 Turbo S před Corvette Z06 a další 911, tentokrát GT3 RS. Ta se nakonec stala králem brzdění.

Elektromobily ale nakonec dostaly slovo, ukázaly ale v prvé řadě to, jak mizerně brzdí. Kia EV6 GT na 8. místě byla v tomto ohledu úplně nejhorší a mizernou bilancí se pochlubila i zmíněná Tesla, kterou Car and Driver otestoval za jiných podmínek samostatně spolu s Lucidem Air. Za celkový výsledek 16,2 sekundy ale vděčí pouze akceleraci, která se odehrála za 9,7 sekundy, zpomalení zabralo 6,5 sekundy a bylo tak po Kie druhé nejdelší. Podobně na tom byl Lucid Air Sapphire - 15,5 sekundy celkem znovu ohromí, ale téměř šestisekundová decelerace je oproti nejlépe brzdícím vozům o několik úrovní níže. Elektrické tak dojely na svou vysokou hmotnost a optimalizaci pro jednu jedinou disciplínu, která vyústila v brzdnou dráhu delší o zhruba 30 metrů oproti 911 Turbo S.

Že je brzdění Achillovou patou elektromobilů, ukazuje i výsledek Bentley Bentayga S, tedy monstrózního britského SUV. I to bylo lepší než Tesla a Kia. Výrobci elektromobilů by si tak měli připomenout slova komiksového strýčka Bena Parkera - tedy že s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Právě ta jim ovšem s takovými brzdnými schopnostmi schází. A nepočítáme s tím, že by v brzké době došlo k nějaké nápravě - jedním z největších lákadel elektrických aut jsou jejich výkony a akcelerace, a to za co možná nejnižší cenu. Všechno ostatní jde z hlediska jízdních schopností stranou, ostatně ani nejrychlejší elektromobil světa na okruhu nepředvádí nic světoborného.

Pořadí aut v disciplíně 0-240-0 km/h (150 mph) dle magazínu Car and Driver

1. Porsche 911 Turbo S - 19,3 s (akcelerace 13,5 s, decelerace 5,4 s)

2. Chevrolet Corvette Z06 - 22,5 s (akcelerace 16,3 s, decelerace 5,7 s)

3. Porsche 911 GT3 RS - 24,4 s (akcelerace 19,1 s, decelerace 5,2 s)

4. Cadillac CT5-V Blackwing - 24,7 s (akcelerace 18,5 s, decelerace 6 s)

5. Bentley Continental GT Speed - 24,8 s (akcelerace 18,1 s, decelerace 6,3 s)

6. Ford Mustang Dark Horse - 29,7 s (akcelerace 24,2 s, decelerace 5,2 s)

7. Toyota Supra 3.0 - 31,1 s (akcelerace 24,7 s, decelerace 6,3 s)

8. Kia EV6 GT - 31,2 s (akcelerace 24,3 s, decelerace 6,8 s)

9. Bentley Bentayga S - 32,8 s (akcelerace 25,7 s, decelerace 6,5 s)

10. Volkswagen Golf R - 40,2 s (akcelerace 33,3 s, decelerace 6,2 s)

11. Hyundai Elantra N - 47 s (akcelerace 40 s, decelerace 6,4 s)

12. Honda Civic Type R - 52,7 s (akcelerace 45,7 s, decelerace 6,3 s)

911 Turbo S letošní souboj magazínu Car and Driver opanovalo. Foto: Porsche



Mustang Dark Horse zaujal neskutečným brzděním, ... Foto: Ford



...a decelerace kupodivu docela jde i těžkému SUV Bentayga. Foto: Bentley



V případě elektromobilů se však zastavení z 240 km/h stalo pověstnou Achillovou patou, právě Kia je nejpomalejší ze všech. Foto: Kia

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

