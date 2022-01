Porsche musí platit Audi miliony euro za to, že pro něj nevyrobí žádná auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

Člověk by čekal, že dvě sesterské značky jednoho koncernu budou jako jedna ruka, soudě podle aktuálního dění jde ale spíše o nejlepší nepřátele. Porsche tak musí platit Audi spoustu peněz za to, že vycouvalo ze společného projektu.

Pro koncern VW je aktuálně největším hnacím motorem přesun k úplné elektromobilitě. V důsledku toho odstartovala řada projektů, které se dotknou mnoha značek. Cílem pochopitelně je snaha o redukci nákladů. Jak se nicméně zdá, zrovna v případě Projektu Artemis tento záměr nedopadl tak úplně dle představ všech zúčastněných. Německý Automobilwoche totiž mluví o tom, že se Porsche rozhodlo trhnout, za opuštění „klubu“ ale musí platit.

Středobodem Projektu Artemis byly luxusní elektromobily budoucnosti, jež by nesly logo nejen Porsche, ale také Audi a Bentley. VW Group pak rozhodl, že o výrobu se postará Audi, a to v továrně v Hannoveru. Ovšem právě ta se stala jablkem sváru. Dosud zde vznikal model Transporter, v jehož případě jde o prestiž až někde na konci. Volkswagen pak sice z podniku hodlá udělat jedno ze svých elektrických center, neboť je s ním spojena i výroba modelů ID.Buzz a ID.Buzz Cargo, ovšem ani to Porsche nepřesvědčilo.

Šéf automobilky z Zuffenhausenu Oliver Blume jak již loni na podzim naznačoval, že Porsche vše nakonec vyřeší samo. Přitom poukazoval na lokace, které se již osvědčily při výrobě SUV Cayenne. Jeho třetí generace sjíždí z montážních linek v Bratislavě, zatímco u prvních dvou byla využita továrna v Lipsku. Právě ta měla nakonec dostat přednost, jakkoli situace je poněkud složitější, neboť na Slovensku by za pár let měl být montován elektrický nástupce SUV užívající některé technologie Projektu Artemis.

S Lipskem je pak spojen vůz s interním označením K1, který bude postaven na modulární platformě PPE a jenž by se měl postavit mezi firemní sedany a SUV. Právě z toho důvodu mělo Porsche požadovat více svobody v rámci celého projektu, která by mu umožnila postavit různé deriváty, jež by si navzájem nekonkurovaly. Něco takového ale dle Blumeho nebylo v případě výroby v Hanoveru možné, z této továrny by vyjížděl soupeř pro již existující Taycan i budoucí elektrickou Panameru.

Stále větší tlaky na elektrifikaci koncernu tak začínají vést ke stále větším vnitropodnikovým nepokojům. Ostatně Porsche není jedinou značkou, která si postavila hlavu, problémy s továrnou v Hannoveru má i Bentley. Pro tuto značku bude vůz vzešlý z projektu Artemis vůbec prvním firemním elektromobilem. Rozhodnutí, že by tedy nebyl vyráběn ve Velké Británii, nebylo přijato zrovna s nadšením. Na rozdíl od Porsche ale nakonec Bentley mělo přistoupit na jistý kompromis.

Detaily jsou zatím tajemstvím, nicméně dle všeho by v Hannoveru nakonec měly vznikat skelety aut, stejně jako hnací ústrojí a baterie. Následně by tyto komponenty byly zaslány do britského Crewe, kde by došlo na kompletaci, karoserie, lakování a interiér. Něco takového by ovšem výrazně zvedlo náklady, a to ani nemluvíme o ekologii, jíž se koncern VW zaklíná od rána do večera.

Lze už jen dodat, že původně měl koncern vše vymyšleno velmi dobře. VW Group hodlal v horizontu maximálně čtyř let propojit to nejlepší z platforem MEB a PPE do nové architektury SPP, kterou by následně v různých variantách používaly všechny dceřiné značky. Právě to by umožnilo výrobu mnoha na první pohled odlišných vozů pod jednou střechou. Zatímco první část plánu zůstává zachována, do té druhé Bentley a Porsche hodily vidle. A značku z Zuffenhausenu to přijde na miliony euro, byť přesná cena vyvázání se ze spolupráce není známa.

Jediným, kdo v rámci Projektu Artemis zjevně nestávkuje, je Audi, které bylo pověřeno jeho vedením. Právě této značce nyní Porsche zaplatí za to, že se o výrobu postará jeho vlastní továrna v Lipsku a nikoliv ta Volkswagenu v Hanoveru. Foto: Audi

