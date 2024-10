Poslední nové auto s továrním CD přehrávačem zmizelo z nabídky, pro kdysi převratný nosič je to konec jeho éry před 2 hodinami | Petr Prokopec

Někteří říkají, že kompaktní disky zažijí podobnou renesanci jako gramofonové desky. Vyloučit to jistě nelze, automobilová branže s nimi ale pro tuto chvíli jednoznačně skončila.

Šestá generace Subaru Forester se ukázala již loni v listopadu na autosalonu v Los Angeles. Tento týden pak došlo na její prezentaci i první novinářské jízdy v Evropě, na samotné SUV si ale zákazníci budou muset počkat až na přelom letošního a příštího roku. Blíž k tomuto termínu pak budou oznámeny i ceny. Jakkoli ale stejně jako u předchůdce dorazí platforma SGP a dvoulitrový čtyřválcový boxer, značka měla o trochu více zatlačit na hybridizaci. Dá se tak předpokládat, že pod milionem korun jako nyní Forester již začínat nebude.

Pro nás je ale v tuto chvíli podstatnější trochu jiný aspekt, a sice multimediální ústrojí. Jak uvádí britský Auto Express, Forester páté generace byl tím vůbec posledním vozem, jenž nabízel integrovaný přehrávač CD. Automobilka totiž u nástupce přikročila k použití většího dotykového displeje, se kterým budou vaše prsty v kontaktu daleko častěji, neboť třeba terénní režim již nemá zasvěcené fyzické tlačítko. Kvůli tomu ale již nezbyl prostor na zdířku na kompaktní disky.

Éra CD tím končí, byla ale mnohem delší, než si mnozí myslí. Jako vůbec první začal přehrávač tohoto nosiče jakožto nástupce kazet instalovat do svých vozů Mercedes-Benz, a to již v roce 1985. Co bylo zpočátku vnímáno jen jako technologie pro bohatší, neboť CD v té době stálo několik set korun, se vzápětí rozšířilo i do mainstreamu. Nicméně některé značky kvůli své konzervativní klientele setrvávali u kazet ještě hodně dlouho, třeba Lexus s nimi skončil až v roce 2009.

Moderní auta z posledních let jsou ale dnes konstantně připojena k internetu, a protože již dávno nedisponují pouze jedno- či dvouřádkovým digitálním displejem, stalo se streamování hudby normou. Postupem času tak zmizely CD měniče umístěné v zavazadelnících aut a ohroženým druhem se začaly stávat i zdířky na středové konzoli. Přičemž se opravdu nedá počítat s jejich návratem, i proto, že automobilky si za digitalizaci multimédií chtějí nechat dodatečně platit.

S tím ovšem příliš nesouhlasí organizace ERA (Digital Entertainment and Retail Association), která odkazuje na svůj průzkum, dle kterého 15 procent dospělé britské populace neboli zhruba 7 milionů řidičů ve svých vozech stále poslouchá CD. „Výrobci aut by tedy měli naslouchat Swiftofilům a dát CD ještě jednu šanci,“ uvádí s tím, že zpěvačka Taylor Swift jen letos prodala ve Velké Británii 172 tisíc disků svého posledního alba The Torture Poets Department.

Svým způsobem se ale stále jedná o malé kapky v moři. Třeba v roce 2004 bylo v zemi prodáno celkově 170 milionů CD, loni však již šlo pouze o 11,4 milionu. ERA ovšm dodává, že CD čeká podobná renesance jako gramofonové desky. Tak uvidíme.

Pro tuto chvíli ale nastal čas se s kompaktními disky rozloučit, minimálně v nových autech. Přičemž začíná být zřejmé, že podobný osud stihne i DVD, neboť na internetu je dnes dostupné prakticky vše a lidé jsou klidně ochotni si i připlatit, pokud to bude znamenat, že jen několikráte kliknou myší či prstem, místo aby sebou tahali plný kufr kdysi populárního nosiče.

Forester páté generace byl posledním vozem, který se nabízel s integrovaným přehrávačem CD. Japonci ale přišli s nástupcem, který již disponuje větším centrálním displejem a na zdířku na disky již nezbylo místo. Nikdo další už nezbývá. Foto: Subaru

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

