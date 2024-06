Prakticky nejetá Škoda Octavia s top motorem, 4x4, výbavou a po 1. majiteli může být vaše za cenu obyčejné Fabie před 4 hodinami | Petr Miler

Jistě nežijeme v době nejvýhodnějších koupí aut všeho druhu, přesto se na trhu dá narazit na zajímavé nabídky. Tato je jednou z nich - vskutku štědře specifikovaná a zcela nevyužitá Octavie za cenu, za kterou se dnes prodávají nové vozy nejméně o dvě třídy horší.

Situace na trhu ojetin se v posledním roce přece jen trochu zlepšila, přesto od našich čtenářů pravidelně dostáváme zprávy bědující nad tím, že dnes není možné koupit žádné normální auto za normální cenu, a to ani v bazaru. Menší pokles cen z poslední doby situaci opticky vylepšil, dokud ale budou ceny nových aut dál mířit do stratosféry, i když nepůjde o nic výjimečného, stěží v bazaru uděláte dobrý „kauf”. Že je něco těžké ale neznamená, že to není možné, jen to chce hledat mimo obvyklé vody, kde se zajímavé nabídky pořád najdou.

Jednu takovou dnes máme před sebou. Je to Škoda Octavia III, český automobilový ideál ve své vlastně stále nejnovější technické iteraci - následující generace s označením IV je už jen mírnou evolucí téhož základu. Takových aut jsou plné bazary, obvykle za moc nestojí a ještě za ně prodávající chtějí majlant. Tato je ale spíš opakem, proč? Právě proto, že se vymyká obvyklosti.

Není to vlastně až tak staré auto, jde o Octavii III z roku 2017, takže jednu z pozdních evolucí předfaceliftového provedení, přesto se jedná o mimořádně málo jetý, spíše prakticky nejetý vůz s pouhými 20 650 km na tachometru. To je prostě nic, na Octavii III s ověřeným potenciálem najet klidně 700 nebo 800 tisíc km bez ztráty květinky je to nanejvýš dobré zajetí. Když si k tomu připočteme, že vše auto najelo v rukou jediného majitele, který ho pravidelně servisoval, je to zajímavý kousek už proto.

Už kombinace sedmiletého stáří a spíše ročního nájezdu z něj dělá neobyčejnou nabídku, neboť cena u ojetiny obvykle reflektuje spíše první aspekt, který vás nakonec nemusí moc zajímat. Nebudeme říkat, že se na autě nic nekazí časovým stářím, obvykle jde ale o prkotiny, zvlášť za 7 let. Motoru nebo převodovce je prakticky jedno, jestli 10 let stojí. A pokud stojí v garáži, je to téměř jedno i pneumatikám, těsněním okolo dveří, stěračům, interiéru, skoro čemukoli. Má tak smysl jít po autě s touto kombinací vlastností, zvláště bylo-li přesto pravidelně mírně ježděno a servisováno.

Nejde tu ale jen o to, tohle je Octavia 1,8 TSI 4x4 DSG Style, tedy auto s nejlepším motorem (mimo verzi RS, ale tu berme jako specifický derivát), vysokou výbavou, pohonem všech kol a pro mnohé vítaným automatem. Je to vůz, který jede, moc nežere, hýčká, nezatěžuje... Dokážeme si představit spoustu lidí, pro které to bude pomalu auto snů, Octavia 1,8 TSI je obecně povedený stroj. Přesto stojí jen 18 450 Eur, tedy asi 455 tisíc Kč.

Samozřejmě to nejsou drobné, ale bavíme se o české modle ve specifikaci, která by v hávu nového vozu stála přes milion, tedy kdyby se dnes něco takového prodávalo - tak silný benzin ani pohon 4x4 dnes do Octavie nedostanete. A na tachometru bude mít jen o 20 tisíc km míň. Jinou optikou je to cena než u Fabie 1,0 ve střední výbavě, to je vedle „nabušené” Octavie auto o ničem. Podle nás lákavá nabídka, ale názor si samozřejmě udělejte sami.

