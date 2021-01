Profesionální designér zkusil vysvětlit, jak mohly bizarní ledvinky BMW projít až do výroby před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Když se na ně podíváte a záhy zjistíte, že ostatní jsou z nich rozčarovaní stejně jako vy, nutně si budete klást otázku, jak mohlo něco takového projít přes tolik lidí až do výroby. Richard Ferlazzo se to pokusil vysvětlit.

Jedním z největších designových šoků posledních let jsou bezesporu čelní ledvinky nových BMW, zejména pak řady 4. Mnichovská automobilka se rozhodla, že ji co nejvíce odliší od řady 3 a jistě si byla vědoma toho, že se chystá pustit do něčeho kontroverzního. Proto ony bobří zuby nevyfasoval sedan či kombík, které představují gró prodejů aut této velikosti. BMW se tak pustilo do průzkumu bojem, jenže ten se zatím nevyvíjí způsobem, jaký by se značce zamlouval. Nemáme k v ruce nic exaktního, soudě dle reakcí na internetu ale dává tomuto nápadu půlka světa palec dolů, většina zbytku naznačuje, že mu ledvinky nevadí a sem tam se někomu i zamlouvají. To na velký úspěch nevypadá.

Na adresu mnichovské automobilky se již vyjádřila řada odborníků, mimo jiné i designér Frank Stephenson, autor první generace BMW X5. Rozhodně však nikoliv s nadšením či respektem. A v podobném duchu nyní pokračuje také Richard Ferlazzo, jehož jméno na rozdíl od toho Stephensona asi znát nebudete. S jeho produkty totiž Evropané až tak moc do kontaktu nepřicházejí, Ferlazzo po více než třicet let pracoval pro australský Holden, kde stvořil hezkou řádku aut.

Za všechny zmíníme koncept Efijy, který sice vznikl v roce 2005, ovšem kolena se z něj lidem podlamují dodnes. Ferlazzo si totiž při jeho navrhování splnil dlouholetý sen, neboť chtěl složit hold modelům značky z 50. let. Koncept se tedy pochlubil retrodesignem, který zdůrazňovaly hlavně vystouplé blatníky. Mimo to byla ovšem pozornost směřována také k dlouhé kapotě, pod kterou se ukrýval 6,2litrový osmiválec s kompresorem naladěný na 653 koní a 775 Nm točivého momentu.

Už jen tento vůz Ferlazza opravňuje k tomu, aby si do úst mohl brát jiné. Ke čtyřkovému kupé navíc není tak příkrý, většinou pro něj nachází slova chvály či pochopení, ovšem pouze do chvíle, než řeč přijde na ony ledvinky. Ty rozhodně nejsou jeho šálkem kávy, neboť jsou podle něj jednoduše příliš velké. Bývalý designér Holdenu v nich nevidí bobří zuby, spíše mu zuby králíka. Podstatné je, že BMW řady 4 nyní svádí k asociaci s hlodavci a dalšími zvířaty, což pro zákazníky asi není zrovna atraktivní motiv.

Názor na samotné ledvinky ovšem není to nejzajímavější, co Ferlazzo zmiňuje. Kolega z řad australských novinářů, který říká, že ledvinky jej v reálu odpuzují ještě více než na fotkách, se designéra ptá, jak je vůbec možné, že něco takového prošlo až do výroby. Že se od prvního nápadu do schválení produkce nenašel nikdo, kdo by řekl: „To snad nemyslíte vážně!?” a celý nápad shodil ze stolu. To Ferlazzo z pohledu svých celoživotních zkušeností popisuje docela věrohodně.

Podle něj podobné nápady přichází od lidí z marketingu, kteří sice neumí kreslit, baví se ale se zákazníky a snaží se zpět do firmy přenést jejich touhy. Ti obvykle chtějí něco nového, něco atraktivního, něco, co se nebude držet konvencí. Designéři tedy z tohoto popudu sednou, nakreslí možné podoby nového modelu a obvykle se nedrží při zemi. Obrázky takových nápadů pak visí na zdech a byť ze začátku šokují, postupem času si na ně lidé uvnitř firmy začnou zvykat, až je začnou považovat za přijatelné. Postaví se hliněný model, moment překvapení už je pryč a cesta ke schválení zprvu kontroverzního nápadu do výroby je rázem umetená.

Je také třeba říci, že neotřelé nápady obvykle lépe vypadají ve formě malůvek či hliněných modelů, neboť nemusí brát ohledy na veškeré legální i technické limity, které usměrní podobu některých detailů a mohou mít ve výsledku na dojem z auta zásadní vliv. Jinými slovy - vypadají lépe, než jak je nakonec vidíme my. A jak naznačuje Ferlazzo, časem působí lépe než zkraje a za pár let bobří ledvinky BMW se pravděpodobně nebudou starat o větší rozruch.

Buď jak buď, tahle věc do výroby prošla a za nás musíme říci, že i v reálu je snesitelná jen s tmavými barvami, které ji nedají tolik vyniknout. Ale pochopitelně můžete mít jiný názor - krása je vždy jen v oku toho, kdo se dívá...

Richard Ferlazzo navrhl koncept Holden Efijy, jenž dokáže oslnit dodnes. Foto: Holden



Ledvinkám BMW 4 Coupe na chuť nepřišel, ale zdá se, že celkem dobře chápe, jak taková věc projde veškerým nezbytným schvalováním až do sériové výroby. Foto: BMW

