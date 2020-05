Mimoevropské ostré Audi ukazuje, o co nás připravila nová pravidla EU před 3 hodinami | Petr Prokopec

Evropanovi se může zdát, že jde o přirozený projev evolučních změn, ale není tomu tak, filtry pevných částic se do benzinových aut dostaly jen pod tlakem EU. Na jiných trzích je tatáž auta nemají a na jejich zvuku je to znát.

Na filtry pevných částic lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Na jedné straně zachytávají nežádoucí částice, jež by se jinak dostaly do ovzduší a tedy následně do našich plic. Na straně druhé však tato síta vytváří překážky v cestě výkonu a také zvuku. Auta, která jsou jimi osazená, tak produkují jen velmi málo škodlivých emisí, nicméně vám již bohužel nedokážou vykouzlit úsměv od ucha k uchu, jako tomu bylo v době, kdy oním filtrem osazena být nemusela.

Automobilky v případě antiemisních systémů reagují na legislativní požadavky jednotlivých odbytišť, které nejsou stejné. Znamená to tedy, že zatímco někde si bez filtru DPF už ani neškrtnete, jinde o jeho existenci nemají ani ponětí. Ekologickým aktivistům asi taková místa blízká nebudou, automobilovým fanatikům ale ano.

Proč tomu tak je, nemusíme říkat, raději necháme hovořit Audi RS Q8, respektive jeho výfukové ústrojí. Jde totiž o provedení, jež bylo doručeno do Kataru, kde stejně jako ve Státech platí trochu jiné normy než v kontinentální Evropě. Filtr pevných částic tedy není třeba a Audi jej do auta skutečně nedává - motor tak může svobodněji oddechovat. A jelikož jde o čtyřlitrový osmiválec twin-turbo se 600 koňmi, nemáme tu šepot výfuku, ale naopak pořádný řev. Dokonce i takový, že vedle něj bledne závistí sesterské Lamborghini Urus se 650 koňmi.

Udávaná dynamika se neliší, maximálka tedy všude činí 250 km/h resp. 305 km/h při objednání paketu Dynamic. Jestli je reálný dynamický projev skutečně stejný, to by musel někdo změřit, lidé z Auditography logicky loajální k ingolstadtské automobilce se o to ale ani nepokusili.

Dodejme, že vůz, jenž zamířil do Kataru, na palubu dostal veškeré možné doplňky, tedy nejen posunutí elektronického omezovače, ale také třeba karbonový bodykit. Vzhledově tak Audi RS Q8 odpovídá potenciálu pod kapotou. Černo-černý je vůz i uvnitř, kde jako kontrastní prvky slouží červené ozdobné švy nebo podsvícení v tomtéž odstínu. Nejinak je tomu pak vlastně i v rámci exteriéru, kde příjemným detailem jsou červené brzdové třmeny, jenž mají s 2 315 kilogramy jistě dost práce.

Katarské Audi RS Q8 je hotové monstrum, ať již od pohledu, nebo na poslech - na rozdíl od toho evropského totiž nemusí mít a nemá filtr pevných částic

Zdroj: Auditography@Youtube

