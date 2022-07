Putin je prvotřídní člověk, za kterého bych schytal kulku, říká Ecclestone, na Zelenském nenechal nit suchou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alexei Nikolsky, AP

Britský multimiliardář, který se postaral o to, že Formule 1 je dnes tím, čím je, nikdy nešel pro kontroverzní výroky daleko. Jeho náklonnost k Putinovi není novinkou a zjevně jej neopouští ani za současné situace.

Tento týden se kolotoči Formule 1 dostává pozornosti i na ne zcela automobilových médích díky několika menším skandálům. Nejprve se propíraným stal už loňský rozhovor trojnásobného mistra světa Nelsona Piqueta s novinářem Ricardo Oliveirou, který se uskutečnil v listopadu 2021. Teprve nyní se však začalo řešit, že brazilská legenda při něm (jako už nejednou, nutno dodat) nebyla dvakrát politicky korektní.

V souvislosti s osobou Lewise Hamiltona totiž dvakrát použil slovo „neguinho“, což zejména u Američanů vyvolalo pozdvižení. Je ale třeba říci, že jakkoli tento výraz zní rasisticky a slovníky ho tak překládají, Brazilci jej při komunikaci používají vcelku běžně, a to i v dobrém duchu. A rozhovor byl veden v portugalštině pro takto hovořící publikum.

Jak jej myslel Piquet, můžeme jen domýšlet, sám připomněl výše zmíněné a omluvil se s tím, že nechtěl nikoho urazit. V dnešním světě ale nelze čekat kdovíjaké zkoumání kontextu, zvláště když se v této věci ohradil i sám Hamilton. Vedení Formule 1 tak zakázalo Piquetovi vstup do paddocku, což je pozoruhodná reakce v případě jednoho z nejúspěšnějších pilotů historie tohoto sportu.

Piquet ale není sám, kdo sklízí bouři za to, co svými slovy zasel. O velké pozdvižení se postaral i Bernie Ecclestone, strůjce F1 coby multimiliardového byznysu, který později své aktivity prodal nejprve částečně investiční firmě a následně i současnému majiteli v podobě firmy Liberty Media. Pro kontroverzní výroky nikdy nešel daleko a tentokrát v pořadu Good Morning Britain uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin je „prvotřídní člověk“, za kterého by někdejší principál F1 „klidně schytal kulku“.

Vzájemné sympatie obou mužů nejsou novinkou, Ecclestone už dříve řekl, že by Putin mohl vládnout celé Evropě. Nyní podle něj „udělal jen to, o čem věřil, že je pro Rusko správné“ a válku si rozpoutat nepřál - je to podle něj neúmyslný dopad snah řešit problémy ve vztazích východu se západem a teď určitě není rád, že se na Ukrajině válčí. „Bohužel jako spousta byznysmenů, určitě jako já, dělá občas chyby. A když uděláte chybu, musíte udělat maximum proto, abyste se dostali z problémů,” uvedl dále.

Následně - na dnešní dobu neobvykle - zkritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který prý mohl konfliktu předejít, kdyby se o to snažil. „Jsem si celkem jistý, že kdyby tomu Ukrajina chtěla zabránit, mohla toho docílit,” uvedl. Ukrajinský prezident kdysi býval komikem a podle Ecclestonova názoru „chce v této profesi pokračovat“. Místo válčení prý měl daleko více mluvit s Putinem, který „je rozumný člověk, který by ho vyslechl, a něco s tím udělal“.

Ecclestone lituje mrtvých, které si konflikt vyžádal, podle něj to však „nebylo úmyslné. Podívejte se třeba na Ameriku, která se v minulosti drala do zemí, které s Amerikou neměly nic společného.“ Tím odkázal třeba na válku v Koreji, válku ve Vietnamu či válku v Perském zálivu.

Necháme na vás, jaký názor si na slova bývalého principála F1 uděláte. Současné vedení Formule 1 označila jeho výroky za jeho soukromé názory, se kterými nesouhlasí. A jsme docela zvědavi, jestli mu také zakáže vstup do paddocku jako Piquetovi. Už z relativně opatrné reakce na jeho slova ale tušíme, že k tomu spíše nepřistoupí.

Bernie Ecclestone se pomalu celý život netají sympatiemi k diktátorům, ostatně ve Formuli 1 se choval podobným způsobem. Zatímco ale on takto vytvořil pozoruhodně efektivně fungující byznys, s lidmi, se kterými sympatizuje, to bývá mnohem složitější. Foto: Maxim Shemetov, Reuters

Zdroj: Good Morning Britain přes The Guardian

Petr Prokopec

