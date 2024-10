Ruskému trhu s ojetinami dodnes vládne Lada, po které Češi toužili naposledy přes 35 léty. Proč tomu tak je? včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Neklame vás zrak, tohle je vážně VAZ-2107 alias poslední evoluce žigulíku, která ani letos nemá mezi ojetinami v Rusku soupeře. A není to válkou, tuhle pozici si drží už mnoho let, Rusové se pokusili popsat důvody.

Tak, jako je v Česku dominantní značkou Škoda, v Rusku vládne Lada. Nicméně už jen málokterého Čecha spatříte za volantem „stodvacítek“ či dokonce ještě starších „embéček“. Raritou jsou ostatně i Favorit nebo Felicia, našinec spíše již přestoupil k moderní produkci jako Octavia či Fabia, a to bez ohledu na generaci. Rusové nicméně zůstávají věrni svým hrdinům minulosti mnohem víc a déle, jak ostatně dokládá i letošní úspěch VAZu-2107.

Za tímto označením se skrývá poslední evoluce legendárního žigulíku, která byla představena v roce 1982. Ve srovnání se zbytkem produkce dostala vylepšený interiér s novým přístrojovým štítem, přičemž zákazníci mohli volit mezi 1,3litrovým a 1,6litrovým motorem. Kromě toho ovšem do nabídky zamířila i varianta osazená Wankelem, jenž produkoval až 142 koní. Toto provedení nicméně bylo původně určeno pouze pro státní aparát, policii či nechvalně známou KGB.

Rusové výrobu žigulíku ukončili až v roce 2012, kdy AvtoVAZ přepřáhl na Ladu 110. S tou již byla spojena změna koncepce, vpředu usazený motor totiž roztáčel přední a nikoli zadní nápravu, jako tomu bylo po dlouhé dekády. Po výrazné modernizaci v roce 2009 se pak z tohoto vozu stala Priora, která v nabídce automobilky vydržela ještě sedm let. Poté však dorazila zcela nová Vesta, se kterou je spojena moderní éra tradiční ruské značky.

Žigulík je ovšem nadále nadmíru populární, jen na trhu s ojetými vozy. V srpnu se jej prodalo 12 800 exemplářů, což stačilo na první místo. To ostatně VAZ-2107 okupuje nonstop již od února, nepřekvapivě mu tak patří zlato i v rámci registrací za prvních osm letošních měsíců (87 500 ks), stejně tomu bylo i v předchozích letech. Druhá příčka pak v rámci dosavadních ročních statistik připadá na Ladu Samaru, respektive na její moderní variaci VAZ-2114 vyráběnou od roku 2001 (80 400 ks).

Důvody přetrvávajícího úspěchu ruských legend se pro kolegy z Auto Mail.ru pokusil vysvětlit viceprezident Národní automobilové unie, dle kterého platí, že v jednoduchosti je síla. Žádný neupravený VAZ-2107 se totiž v Rusku aktuálně neprodává za víc než 200 tisíc rublů, což je přibližně 50 tisíc korun. Velmi levné jsou pak i náhradní díly, které jsou navíc velmi rozšířené. Levně a snadno lze sehnat i motory, zatímco karoserie při alespoň minimální péči zvládá odolávat korozi.

I přes to všechno si nicméně experti nejsou jisti tím, jak dlouho ještě žigulík zůstane v čele. Na paty mu totiž stále více šlape rovněž velmi levná korejská produkce, ostatně Kia Rio v srpnu dosáhla na 12 tisíc „zářezů“ a Hyundai Solaris změnilo majitele v 11 300 případech. Tyto modely jsou pak na třetím a čtvrtém místě také v dosavadních letošních statistikách, přičemž díky lepší image a pohlednějšímu zevnějšku žigulík nejspíše zakrátko převálcují. Přesto je pozoruhodné, že se VAZ-2107 drží na vrcholu tak dlouho - kdo by to při pádu železné opony řekl...

Legendární žigulík nadále vládne ruskému trhu s ojetinami. Stále více mu však na paty začínají šlapat modernější Korejci. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

