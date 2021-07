Rusové jdou proti zbytku světa, budou mít jedny z nejrychlejších dálnic na Zemi před 7 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco prakticky všechny „západní” země přemýšlí nad tím, jak by řidičům dále přitáhly otěže, Rusko míří úplně opačným směrem. Na některých dálnicích budou moci jezdit neobvyklých 150 km/h.

Na Rusko dnes spousta lidí nepohlíží zrovna pozitivně, zvláště poté, co se naplno rozhořela kauza Vrbětice. V médiích se často mluví o popírání osobních práv a svobod, hlavně ve spojitosti se státním aparátem. V žádném případě nechceme rozporovat, že se to děje a jsme daleci tomu k Rusku vzhlížet, přesto existuje jedna oblast, ve které by se Západ měl poučit. Řeč je silničních pravidlech, která jsou v této zemi značně benevolentní, což je s ohledem na tamní vozový park i stav mnoha komunikací opravdu překvapivé.

I na současný stav lze hledět se závistí v očích, přesto se teď Rusové rozhodli, že motoristům ještě více povolí otěže. Momentálně je totiž na dálnicích povolena nejvyšší rychlost 110 km/h, přičemž některé úseky placených komunikací umožňují jen tempem až 130 km/h. Do budoucna bude ovšem limitem rychlost 150 km/h, což z ruských dálnic udělá jedny z nejrychlejších na světě. A není to pouze idea - zvýšení maximální rychlosti má nejen politickou podporu, usiluje o něj i šéf dopravního inspektorátu ruské federace Michail Černikov, snad kdekoli jinde na světě něco nemyslitelného.

Dle Černikova by tento krok pochopitelně nebyl plošný. „Plánujeme navýšení limitu na 150 km/h tam, kde je to bezpečné,“ uvedl Černikov pro agenturu TASS. A dodal, že vyšší rychlost bude možná prakticky všude tam, kde došlo na vybudování umělých ochranných prvků, jako jsou třeba středová dělící svodidla. Stejně tak zmínil, že navýšení povoleného tempa považuje Rusko za jeden z bezpečnostních prvků - pokud totiž řidiči budou moci jezdit dle svého uvážení, nebudou tolik riskovat.

Nejde přitom o jediný krok tohoto druhu. Státní dopravní inspektorát totiž již dříve zmínil, že ministerstvo vnitra je proti snížení rychlosti ve městech na 30 km/h. Stejně jako byla zamítnuta možnost snížení beztrestnosti z 20 na 10 km/h. Pokud vás totiž momentálně v Rusku chytí, kterak jedete rychleji, než je povoleno, a to maximálně o oněch 20 kilometrů, nehrozí vám žádný postih, a to ani ten finanční. Jinými slovy - jakmile bude na dálnicích povoleno 150 km/h, bude na nich možné bez postihu jezdit až 170 km/h, více už je legálně možné jen v Německu.

Jakkoliv tedy na Rusko hledíme pomalu jako na diktaturu, na silnicích mají řidiči více svobody než kdekoliv jinde na světě. Zajímavé pak je, že čím více vláda povoluje otěže, tím méně nehod se odehrává. Ještě v roce 2015 totiž jejich počet dosahoval 184 tisíc případů za rok. Loni se však jednalo již o 145 073 incidentů, přičemž v rámci smrtelných nehod je na tom Rusko lépe než třeba Čína, Vietnam nebo Brazílie.

Lze pak už jen dodat, že ruské dálnice jako M-11 a M-4 již plně dosahují evropských standardů. Značná část úseků je totiž plně osvětlena, přičemž nechybí bezpečnostní kamery, detektory hustoty dopravy, systém informující o nehodách či meteorologické stanice. Dále pak lze počítat s tabulemi s dopravním zpravodajstvím, jenž informují o případném nebezpečí. Ve výsledku tak neexistuje důvod, proč limit nezvýšit - nezapomínejme, že současné limity vznikly jen kvůli nedostatku ropy v době, kdy byly kvůli rostoucí bezpečnosti aut postupně zrušeny, nikoli nezavedeny. A to se bavíme o 70. letech minulého století, oproti tehdejším vozům jsou ty dnešní pojízdné pevnosti.

Na ruských dálnicích, jako je moderní M11, bude zakrátko možné jezdit až 150 km/h s tolerancí překročení limitu o 20 km/h. Ilustrační foto: TASS

