Rusové si mohou znovu koupit novou Škodu Octavia, navíc za pouhých 340 tisíc. Jen je to její třetí generace před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Taková nabídka má jistě své limity, ale ruku na srdce: Nenašla by se i spousta Čechů, kteří by si za cenu podstatně nižší, než platí za základní Fabii, koupili raději novou Octavii III? Rusové - ze všech lidí na světě paradoxně zrovna oni - teď takovou možnost mají.

Fanoušky Ruska jsme nikdy nebyli pochybujeme, že kdy budeme - pokud nám někdo takové vidění podsouvá na základě zcela nesouvisející pohledů na jiné věci, je to hloupé nálepkování. To ale neznamená, že přestaneme vnímat realitu, která jasně ukazuje, že sankce uvalené na Rusko po rozhoření války na Ukrajině zemi nezasáhly tak, jak si mnozí malovali. Tatáž opatření navíc dopadla na firmy jako je třeba Škoda Auto, které pro ni velmi lukrativní trh (byl jejím druhým největším na celém světě) musely opustit. Co je na druhé misce vah? Změnil se v zemi režim? Skončila válka? Směřuje k tomu aspoň vývoj? Odpovědět si můžete sami.

Nejde tu ale jen o tento aspekt. Svět se v posledních dekádách stal velmi propojeným místem a Rusko není Severní Korea. Pokud se navíc k sankcím nepřidala řada světových zemí včetně sousední Číny, bylo jasné, že se do Ruska stejně bude dostávat prakticky cokoli, po čem zatouží. Není tedy nakonec překvapením, že se i nové Škody v Rusku zase prodávají. Co ale zarazí, jsou ceny některých z nich. A také skutečnost, co za své peníze Rusové dostanou.

Jak informuje portál Auto Mail.ru, mladoboleslavský liftback se aktuálně znovu v zemi nabízí od 1 441 000 rublů, tedy dle aktuálního kursu na 340 tisíc Kč. Je tak dokonce levnější než Lada Vesta v základním provedení, za kterou je třeba zaplatit 1 459 900 RUB (asi 352 tisíc Kč). Za tuto částku jsme přitom my Češi mohli národní poklad kupovat naposledy v době příchodu třetí generace, tedy před víc jak deseti lety. Nyní ale je třeba sáhnout do kapsy pro minimálně 569 900 Kč, za které dostáváte 115 koní. Za 340 tisíc dnes nedostanete ani základní Fabii.

Prakticky s identickým jako už zmíněným výkonem mohou počítat i Rusové, v jejich případě ale pod kapotou netrůní přeplňovaná jedna-pětka, nýbrž ta atmosférická. Jejích 113 koní pak na přední kola přenáší šestistupňový automat. Tato technika je pak zasazena do karoserie výše zmíněné třetí generace, která se sice v Česku přestala vyrábět v roce 2019, v Číně ji ovšem Škoda produkovala až do loňska. A právě z Říše středu byly skladové vozy, které v Číně nikdo nechce, prodejcem z Irkutsku dovezeny.

Protože již došlo na zastavení montážních linek, je jasné, že nabídka je dočasná, než dojde na úplné vyprodání skladových zásob. Ovšem i tak můžeme Rusům závidět, že si mohou koupit normální auto za normální peníze. Přičemž ona cena mimo jiné zahrnuje i multimediální systém či třeba čalounění z umělé kůže. Oproti nám známému provedení se pak čínská Octavia liší i jinými zadními světly ve stylu Superbu, které ji měly udržet atraktivní i vedle nové generace.

I tato nabídka znovu nutí ke zvážení smyslu a nastavení oněch sankcí. Byť v mnoha ohledech je vlastně již pozdě, neboť třeba dodavatelské řetězce ruských automobilek již byly upraveny a místo firem převážně z Německa došlo na rozšíření kontaktů s Číňany. Těch se Evropská unie bojí, přesto jim ale oněmi sankcemi vydláždila cestičku k novým kontraktům. Celé nám to trochu nedává smysl, vypadá to na další spíš emotivní než promyšlené řešení.

Octavia třetí generace se v Číně vyráběla až do loňska, přičemž prošla i některými designovými změnami. Právě toto provedení je v Rusku aktuálně k mání, a to velmi levně. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Mail.ru

