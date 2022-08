Sběratel si stýská, že auta z jeho kolekce mohutně ztrácí na ceně, bublina může splasknout zcela před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ceny jakkoli zajímavějších aut v posledních letech vylétly do stratosféry a leckdo se ptá, zda je něco takového udržitelné. Ceny některých vozů už dnes výrazně padají a má-li se opakovat situace z konce předminulé dekády, čeká nás jen další propad.

V posledních letech ceny ojetých aut soustavně jen stoupaly. Stála za tím jejich omezená nabídka i pumpování levných peněz do ekonomiky. Jak se nicméně zdá, s příchodem letošního léta tato party skončila. Ceny totiž v mnoha případech začaly klesat, jakkoli nabídka i nadále zaostává za předchozími roky. Ekonomická situace se zkomplikovala, mnohé potřebnější věci zdražily, úvěry též... Je to logický dopad nastalého stavu a divit se můžeme spíše tomu, že jsme museli čekat až do této chvíle.

To se ale bavíme o více či méně obyčejných autech pro běžné smrtelníky, ještě docela jinam (a ještě mnohem delší dobu) se hodnoty starších vozů šinou v případě více nebo méně vzácných strojů minulosti. Nedávno jsme vás informovali o případu Ferrari, které se po 14 letech prodalo o 79 milionů Kč dráž. A není to tak, že by šlo o posun z miliardové ceny - hodnota vozu vzrostla mnohonásobně. To je ohromná dynamika růstu, kterou může leckdo označit za nenormální a neudržitelnou, stejně jako výsledné hodnoty. A ony skutečně udržitelné být nemusí.

Právě na to naráží Tyler Hoover, dnes už profesionální sběratel, který proslul provozováním kanálu Hoovies Garage na Youtube. Ve své kolekci má dnes mnohé opravdu zajímavé kousky, třeba Bentley Azure z roku 2001, které dříve vlastnil Jean-Claude Van Damme. Dále můžeme zmínit třeba výroční Lamborghini Countach, Ferrari 599 GTB Fiorano, Mercedes-Benz SLS AMG či BMW Z8. Právě s posledními dvěma jsou ovšem spojené opravdu neskutečné finanční výkyvy.

Novodobý Gullwing totiž Tyler koupil před dvěma lety, kdy jej vyšel na 115 tisíc dolarů (cca 2,8 mil. Kč). V mezičase nicméně jeho cena vylétla na 200 000 USD (4,9 mil. Kč), než se aktuálně vrátila ke 170 tisícům dolarů (4,1 mil. Kč). Hodnota mnichovského roadsteru se pak nyní pohybuje na 155 000 USD (3,8 mil. Kč), tedy na stejné sumě, jako v době, když jej Tyler pořídil. Ovšem stejně jako v případě třícípé hvězdy se i BMW ještě před půl rokem prodávalo o desítky tisíc dolarů dráž. Hoovie tak říká, že hodnota jeho kolekce nyní mohutně klesá, v českých korunách půjde o miliony korun během pár měsíců.

A nemusí to být konec. Současné dění totiž v rámci tohoto segmentu začíná připomínat vývoj, ke kterému došlo v roce 2008 po splasknutí realitní bubliny. Tehdy totiž bylo rovněž možné pořídit zajímavá auta relativně za hubičku, neboť jejich majitelé přicházeli o peníze jinde a zaplavili trh vozy, pro které rázem nebylo dost kupců. Razantní pokles cen byl pak nevyhnutelným dopadem. Tyler tak varuje, že to, čemu mnozí říkali bublina, může nyní splasknout.

A může, ceny některých vozů jsou až absurdně vysoko. Současně je ale třeba dodat, že žádné dvě éry nejsou stejné a ta dnešní je definována něčím, co svět v této míře nezažil řadu dekády - inflací. Ceny sběratelských tak mohou reálně klesat, nominální pokles bychom ale za současné situace očekávali jen mírný, pokud vůbec nějaký. Dá se totiž očekávat, že dost bohatých lidí bude sběratelská auta držet jako cihly zlata - jako formu ochrany před inflací.

Cena Mercedesu SLS AMG se v posledních měsících rychle propadá a nejde o jediný takový vůz. Je to předstupeň propadu celého trhu se sběratelskými vozy? Kdo ví... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Hoovies Garage@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.