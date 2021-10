Šéf Audi přiznal, že firma je ve velkých problémech, situaci řeší doslova ze dne na den před 6 hodinami | Petr Prokopec

Značka se čtyřmi kruhy je další, která už se ani nepokouší malovat jakkoli růžové zítřky. První letošní pololetí přežila dobře, v dom druhém ale čeká těžké chvíle a problémy prý řeší, jak se zrovna dá.

Před několika málo dny šéf společnosti Intel Pat Gelsinger objasnil, proč vlastně vznikla současná automobilová krize. Důvodem není nedostatek čipů obecně, nýbrž nedostatek specifických čipů. Výrobci aut totiž netouží po současných verzích, které jsou vhodné do telefonů či počítačů. Chtějí jednodušší na úrovni těch, jaké užíval třeba původní iPhone. Jde tedy o zastaralou technologii, která nicméně automobilkám vyhovuje. Často tyto čipy mají na starosti třeba jen stěrače, nemusí tedy mít extra výkon, potřebují odolnost a spolehlivost.

Výrobcům čipů se nicméně nevyplatí udělat několik kroků zpátky, i proto automobilky mluví o tom, že by se do dané branže vrhly samy a produkovaly by si čipy na míru. O něčem takovém uvažoval i koncern VW, momentálně jsou však firemní strategie trochu jiné. Šéf Audi a bývalý manažer BMW Markus Duesmann v novém rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že automobilka hledá způsob, jak navázat užší vztahy s výrobci čipů. S ničím jiným než s úspěchem přitom nepočítá, a proto by dle Duesmanna měla z krize vyjít silnější. Než - a pokud vůbec - se tak ale stane, projde si peklem.

První letošní půlrok přitom pro Audi nebyl špatný, nedostatek aut si firma kompenzovala vyšším cenami. Automobilka tak zvýšila svou ziskovou marži z 8 procent v roce 2019 na 10,7 procenta. Duesmann nicméně ví, že lépe už bylo: „Měli jsme silnou první polovinu roku, očekáváme ale o hodně slabší druhé pololetí. Máme opravdu velké problémy,“ říká Duesmann a pochopitelně naráží na nedostatek čipů. Situaci dokonce přirovnal k „dokonalé bouři“, skrze kterou zvládá značka proplouvat jen tak tak. „Je to řešení problémů ze dne na den,” popisuje situaci šéf Audi.

Přesto neztrácí víru, že Audi zůstane v černých číslech, a to i po přechodu na elektromobilitu. Ten odstartuje v roce 2026, po kterém již automobilka nemá představit žádný nový vůz se spalovacím motorem. Místo toho je hodlá nejpozději do roku 2033 vypustit z nabídky zcela. Duesmann pak dodává, že v příštím nebo maximálně v přespříštím roce by zisk z prodeje elektromobilů měl být na stejné úrovni jako u aut se spalovacím ústrojím. U drahých značek to problém nebude.

Na rozdíl od čipů VW Group nehodlá u softwaru spoléhat na externí dodavatele, ale skutečně si vše navrhne sám. „V současné době... by nás to zpomalilo, celý proces by se stal složitějším. Samozřejmě bychom mohli naši softwarovou platformu sdílet s ostatními automobilkami, ovšem to je záležitost středně dlouhého či dlouhodobého charakteru... půjde o nějakých pět až deset let.“

Znovu se tak potvrzuje, že do budoucna již nemá být - alespoň tedy dle výrobců - důležitá dynamika vozu, jeho spotřeba či praktičnost, jakkoliv i na to bude brán zřetel. O úspěchu a neúspěchu by nicméně měl rozhodovat software, jak ostatně již nyní dokazuje Tesla. Ta totiž není nejhodnotnější automobilkou proto, že vyrábí výrazně méně aut než Audi, ale právě kvůli „náskoku díky technice“. Nebo spíše elektronice?

Šéf Audi říká, že firma byla značně zasažena nedostatkem čipů a ve druhém pololetí letošního roku bude mít vážné potíže. Zatím nedostatek aut kompenzuje vysokými cenami. Foto: Audi

