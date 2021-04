Slavný komik si za 18,5 milionu koupil další auto jako to, ve kterém se málem zmrzačil před 3 hodinami | Petr Prokopec

Někdo říká, že je neponaučitelný, jiní obdivují jeho vášeň pro auta. Vyberte si sami, tak či onak platí, že poté, co odepsal svůj více než 700koňový Plymouth, si nyní pořídil totožně pojatou Corvette.

Amerického komika Kevina Harta jste možná zaregistrovali v posledních dvou dílech filmové série Jumanji. Automobilová komunita jej nicméně má spíše zafixovaného jako nadšence, který měl zpočátku problémy se zákonem kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Jakkoliv se ovšem napravil, v roce 2019 pomalu celý svět zaznamenal nehodu jeho speciálně upraveného Plymouthu Barracuda, kvůli jehož více než 700 koním herec málem ochrnul. Za kolizi nicméně nemohl, v dané chvíli totiž seděl na sedadle spolujezdce.

Zatímco nicméně Hart se z následků vykřesal, s vozem to dopadlo daleko hůře. Řidič Jared Black a jeho snoubenka Rebecca Broxterman z něj totiž museli být vyřezáni, načež Barracuda zamířila do šrotu. Vlastně se proto komikovi ani nedivíme, že před pár dny zamířil na aukci společnost Barrett-Jackson, která se konala ve Scottsdale. Zde pak našel sice ne tak výkonnou, ovšem důstojnou náhradu za zničený Plymouth. Do kapsy však kvůli ní musel sáhnout pro 825 tisíc dolarů (cca 18,4 mil. Kč).

Za dané peníze se Hartovi do garáže nastěhoval znovu stejně pojatý restomod, tedy vůz klasického střihu ovšem s moderní technikou. Chevrolet Corvette z roku 1959, jenž ovšem dostal pod kapotu moderní 6,2litrový osmiválec LT1 naladěný na 460 koní, se kterým dorazila odpovídající automatická převodovka. Zároveň byl kvůli vyššímu výkonu upraven i podvozek, načež vpředu najdeme nezávislé zavěšení Art Morrison C7 se stavitelnou výškou či pružiny Strange. Ze sedmé generace Corvette pak bylo převzato i šestipístkové brzdné ústrojí.

Kvůli velkým kotoučům se Corvette dočkala zakázkových kol EVOD s centrální maticí, stejně jako pneumatik Nitto. Zároveň bylo přepracováno hřebenové řízení, jenž se dočkalo posilovače. Veškeré tyto zásahy si vyžádaly rozmontování vozu pomalu do posledního šroubku, při té příležitosti tedy došlo i na ošetření rámu a karoserie, která se následně dočkala zeleného laku Franny Green. S tím pak kontrastuje plátěná skládací střecha vyvedená v odstínu Chocolate Brown Stayfast.

Uvnitř se Corvette drží více standardu, z novinek lze totiž zmínit jen moderní audio systém doplněný digitální přístrojovkou Dakota. Tím jsou ale změny prakticky u konce, ve finále lze zmínit jen ochranný keramický nátěr podvozku. Po úpravách přitom vůz najel pouze 150 mil (267 km), načež Hart může počítat se špičkovým stavem. Doufejme nicméně, že se z minulosti již poučil a za volant již nikoho nepustí.

Americký herec a komik Kevin Hart si koupil upravenou Corvette z roku 1959, která dostala moderní „vnitřnosti“. Tedy i 6,2litrový osmiválec naladěný na 460 koní. Foto: Barrett-Jackson

